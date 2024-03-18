陳法拉

42歲陳法拉秘密為法籍老公再添丁！一家四口湊夠個「好」字 小名呼應姐姐

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42歲女星陳法拉宣布再次升呢做人母，並開心分享了一張四口之家的溫馨合照。照片中，陳法拉與丈夫Emmanuel Straschnov、女兒「小米妮」以及新生兒子「米奇」手牽手，構成了一幅幸福的畫面。

陳法拉喜誕麟兒：我們現已是一家四口

陳法拉在帖文中更用英文表達出一家人的喜悅：「我們現已是一家四口，姊姊很高興見到了她的弟弟。 (We are now a family of FOUR! Big sister was so exited to meet her little brother.)」

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陳法拉分享一家四口手牽手的幸福畫面。（圖片來源：IG@falachenfala）
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仲有女兒小米妮在疑似醫院走廊抱住紮花飛奔去探視媽媽和弟弟的得意畫面。（圖片來源：IG@falachenfala）

陳法拉新片本月尾上映

陳法拉參演荷里活新片《哥斯拉 x 金剛：新帝國》亦將於本月尾上映，預告中陳法拉「一秒過鏡」，未有對白。陳法拉早前在IG分享有份參演新戲時，未有透露太多，似是為防劇透，依劇照造型可見，可推斷她的角色為骷髏島伊維族族人。

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陳法拉在《哥斯拉 x 金剛：新帝國》的角色被推斷為骷髏島伊維族族人。（圖片來源：《哥斯拉 x 金剛：新帝國》截圖）

陳法拉兩次秘密懷孕

陳法拉與法籍老公Emmanuel Straschnov於2019年在浪漫之都巴黎步入婚姻的殿堂，兩年後的情人節，他們迎來了愛情的結晶——女兒「小米妮」，現在小米妮已有3歲大，當年陳法拉也是秘密誕女，待女兒出世後才貼出孕照。

陳法拉
陳法拉當年也是秘密誕女，並在誕女後才貼出孕照，相中可以見到大肚時的陳法拉四肢纖幼，肥胎唔肥人，得天獨厚。（圖片來源：IG@falachenfala）
陳法拉
當時陳法拉也曾貼出了一家三口的手仔合照。（圖片來源：IG@falachenfala）

公布B仔有6.5磅、母子平安

這次陳法拉再次成功保持低調，直至生產當日才向外界公布再次懷孕的消息。對於傳媒的詢問，陳法拉回應道：「春天來的BB、男仔、6.5磅，母子平安、開心湊成一個好字。」

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上月中陳法拉還與女兒小米妮去玩雪，有網民指她當時面圓圓已有孕味。（圖片來源：IG@falachenfala）
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去年10月，陳法拉曾曬出疑似真空著半透視裝的靚相，身形Fit到漏。（圖片來源：IG@falachenfala）

「米奇」呼應「小米妮」

當年陳法拉女兒叫「小米妮」是因為她在鼠年尾巴出世，今次陳法拉再誕子，雖然是龍仔，但也取小名為「米奇」，與姐姐的小名「小米妮」相呼應。陳法拉的粉絲和朋友們都紛紛在社交平台上向她送上祝福，慶祝這個新生命的到來。

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小米妮現在已有3歲大，開心升呢做姐姐。（圖片來源：IG@falachenfala）
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（圖片來源：IG@falachenfala）
陳法拉
婚後的陳法拉不時孖老公放閃。（圖片來源：IG@falachenfala）

陳法拉老公原來大有來頭

現年42歲的陳法拉在2005年參選國際華裔小姐入行，其後簽約做無綫藝員，在2013年與TVB約滿後離開及後於2014年起返回美國修讀碩士學位，之後便主要在荷里活發展。

陳法拉跟法藉老公Emmanuel Straschnov在2019年於法國再婚，消息指Emmanuel Straschnov經朋友介紹認識到陳法拉，想不到二人一拍即合相當投契，經過幾次約會後，正式發展成為戀人，並在拍拖半年後曝光戀情。

陳法拉
（圖片來源：陳法拉IG、Emmanuel Straschnov IG）

當時二人在在巴黎一個莊園舉行婚禮，並只邀請親友出席。Emmanuel Straschnov更為陳法拉特意設計一隻全球獨一無二的粉紅鑽戒，不但見證著二人浪漫堅韌愛情，更寄意日後生活幸福。

陳法拉
（圖片來源：陳法拉IG、Emmanuel Straschnov IG）

Emmanuel Straschnov於1983年在法國出生，因為小時侯爸媽的教導而接觸到中國文化，更開始學習普通話。之後更曾到上海一間顧問公司工作3年，自己更改了一個中文名「司馬諾」。

陳法拉
（圖片來源：陳法拉IG、Emmanuel Straschnov IG）

之後Emmanuel Straschnov考入哈佛大學商學院工商管理系，畢業後於2012年跟矽谷專才Josh Haas合資15,000美元，在紐約創立電腦程式公司「Bubble」，成為創辦人兼CEO，公司主要職責讓不懂用寫程式的人也能製作網頁及應用程式，現時年賺約100萬美元。

3大優點俘虜愛妻

到底Emmanuel Straschnov如何奪得陳法拉芳心？原來陳法拉曾講過跟Emmanuel Straschnov二人出奇地有默契，性格配合又會互相體諒遷就，所以相處起來很舒服，生活中總有話題。

陳法拉
（圖片來源：陳法拉IG、Emmanuel Straschnov IG）

而每次吵架時，Emmanuel Straschnov都會先主動示好，哄回陳法拉。而在陳法拉感到失意時，Emmanuel Straschnov都會好好開導、安慰對方，亦非常支持對方追夢，而且無論陳法拉大大小小的演出，Emmanuel Straschnov都一一用心看過。《尚氣與十環幫傳奇》美國舉行全球首映禮時，陳法拉夫婦二人亦雙雙出席，Emmanuel Straschnov更在網上公開放閃：

這不是我第一次，亦不會是最後一次講：我為你感到驕傲，我愛你

陳法拉
（圖片來源：陳法拉IG、Emmanuel Straschnov IG）
陳法拉
（圖片來源：陳法拉IG、Emmanuel Straschnov IG）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@falachenfala

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