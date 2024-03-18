42歲陳法拉秘密為法籍老公再添丁！一家四口湊夠個「好」字 小名呼應姐姐
陳法拉喜誕麟兒：我們現已是一家四口
陳法拉在帖文中更用英文表達出一家人的喜悅：「我們現已是一家四口，姊姊很高興見到了她的弟弟。 (We are now a family of FOUR! Big sister was so exited to meet her little brother.)」
陳法拉新片本月尾上映
陳法拉參演荷里活新片《哥斯拉 x 金剛：新帝國》亦將於本月尾上映，預告中陳法拉「一秒過鏡」，未有對白。陳法拉早前在IG分享有份參演新戲時，未有透露太多，似是為防劇透，依劇照造型可見，可推斷她的角色為骷髏島伊維族族人。
陳法拉兩次秘密懷孕
陳法拉與法籍老公Emmanuel Straschnov於2019年在浪漫之都巴黎步入婚姻的殿堂，兩年後的情人節，他們迎來了愛情的結晶——女兒「小米妮」，現在小米妮已有3歲大，當年陳法拉也是秘密誕女，待女兒出世後才貼出孕照。
公布B仔有6.5磅、母子平安
這次陳法拉再次成功保持低調，直至生產當日才向外界公布再次懷孕的消息。對於傳媒的詢問，陳法拉回應道：「春天來的BB、男仔、6.5磅，母子平安、開心湊成一個好字。」
「米奇」呼應「小米妮」
當年陳法拉女兒叫「小米妮」是因為她在鼠年尾巴出世，今次陳法拉再誕子，雖然是龍仔，但也取小名為「米奇」，與姐姐的小名「小米妮」相呼應。陳法拉的粉絲和朋友們都紛紛在社交平台上向她送上祝福，慶祝這個新生命的到來。
陳法拉老公原來大有來頭
現年42歲的陳法拉在2005年參選國際華裔小姐入行，其後簽約做無綫藝員，在2013年與TVB約滿後離開及後於2014年起返回美國修讀碩士學位，之後便主要在荷里活發展。
陳法拉跟法藉老公Emmanuel Straschnov在2019年於法國再婚，消息指Emmanuel Straschnov經朋友介紹認識到陳法拉，想不到二人一拍即合相當投契，經過幾次約會後，正式發展成為戀人，並在拍拖半年後曝光戀情。
當時二人在在巴黎一個莊園舉行婚禮，並只邀請親友出席。Emmanuel Straschnov更為陳法拉特意設計一隻全球獨一無二的粉紅鑽戒，不但見證著二人浪漫堅韌愛情，更寄意日後生活幸福。
Emmanuel Straschnov於1983年在法國出生，因為小時侯爸媽的教導而接觸到中國文化，更開始學習普通話。之後更曾到上海一間顧問公司工作3年，自己更改了一個中文名「司馬諾」。
之後Emmanuel Straschnov考入哈佛大學商學院工商管理系，畢業後於2012年跟矽谷專才Josh Haas合資15,000美元，在紐約創立電腦程式公司「Bubble」，成為創辦人兼CEO，公司主要職責讓不懂用寫程式的人也能製作網頁及應用程式，現時年賺約100萬美元。
3大優點俘虜愛妻
到底Emmanuel Straschnov如何奪得陳法拉芳心？原來陳法拉曾講過跟Emmanuel Straschnov二人出奇地有默契，性格配合又會互相體諒遷就，所以相處起來很舒服，生活中總有話題。
而每次吵架時，Emmanuel Straschnov都會先主動示好，哄回陳法拉。而在陳法拉感到失意時，Emmanuel Straschnov都會好好開導、安慰對方，亦非常支持對方追夢，而且無論陳法拉大大小小的演出，Emmanuel Straschnov都一一用心看過。《尚氣與十環幫傳奇》美國舉行全球首映禮時，陳法拉夫婦二人亦雙雙出席，Emmanuel Straschnov更在網上公開放閃：
這不是我第一次，亦不會是最後一次講：我為你感到驕傲，我愛你
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