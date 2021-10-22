陳瀅32歲生日 加國慶祝冇仔陪包到冚

陳瀅早前被指介入周嘉洛與蘇韻姿之間，因拍劇近水樓台出招冧周嘉洛，早前陳瀅一年一度放大假返加拿大探親，出po晒周嘉洛窩心送機，令兩女暗鬥升溫。10月22日踏入32歲的陳瀅，在加國慶祝生日，冇仔生活dry得很，衣著打扮亦保守晒。

撰文：東方新地 ｜圖片：[email protected]_、 [email protected]