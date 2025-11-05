陳百祥爆曾志偉入TVB內幕：想炒咗余詠珊咋嘛 重溫2014年兩人恩怨

陳百祥昨日在《歡樂今宵》好友聚會上語出驚人，直接爆料曾志偉入主TVB擔任總經理的真正原因，竟然是為了炒掉余詠珊。阿叻毫不留情地表示「佢入去唔係想做嘢，佢想炒咗余詠珊之嘛」，更以老闆與員工關係作比喻，解釋兩人之間的恩怨情仇。這番爆料立即引起全場嘩然，網民紛紛熱議這段娛樂圈內幕。