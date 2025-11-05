陳百祥爆曾志偉入TVB內幕：想炒咗余詠珊咋嘛 重溫2014年兩人恩怨
陳百祥直爆曾志偉入TVB內幕
在尖沙咀酒樓舉行的「2025 EYT 好友會聯勸晚宴」上，陳百祥接受媒體訪問時被問及好友曾志偉有否私下要求他少批評TVB，阿叻直接回應「佢可以叫我唔好講咩？我係我，佢係佢」。隨後他更爆出驚人內幕，指曾志偉入主TVB並非為了拯救電視台，而是有個人恩怨要解決。陳百祥強調自己只是講真話，「你哋要我講真話，我咪講真話囉」，完全沒有為好友留面子的意思。
曾志偉余詠珊恩怨源於東方魅力時期
陳百祥詳細解釋兩人矛盾的來龍去脈，原來余詠珊曾在東方魅力為曾志偉工作，但入主TVB後態度完全改變。阿叻直言「入咗去TVB之後，余詠珊唔聽佢講吖嘛」，當時曾志偉在TVB沒有話事權，形成了尷尬局面。他更以生動比喻說明情況：「你老闆突然做咗你夥記，咁啲夥記唔聽你講，你又做番佢老闆，咁咪炒咗佢囉」。這番話清楚點出了曾志偉重返TVB的真正動機，就是要重新掌握主導權。
阿叻重申電視業需要轉型求變
除了爆料內幕，陳百祥亦重申自己對電視行業的看法，強調這是「黃昏事業」需要轉型。他表示自己的直播節目《運財至叻星》收視率達30點，遠超TVB的百多萬觀眾，證明傳統電視台確實面臨挑戰。阿叻認為電視台必須存在但需要轉接，「黃昏嘅事業唔代表執笠，等如而家好多鋪都空租㗎，大家都唔賣嘢咩」。他建議應該向前無綫總經理陳慶祥請教轉型方法，而非問他這個局外人。
回顧2014年曾志偉口出狂言
曾志偉回巢無綫後，是非特別多，曾經效力無綫嘅王貽興近日亦加入翻舊帳，轉載一篇《東方新地》14年刊登的報導，原來曾志偉試過聚會後狂言TVB係弱台，「才子」更諷刺獎門人當年就有「預言能力」，到底當時曾志偉出席咩活動玩到咁亢奮？狂言背後有咩內情？立即重溫以下報導：
王貽興借舊文翻舊帳抽水 轟老狗「阻住地球轉」
曾為無綫做主持的王貽興就湊熱鬧，轉載了一篇關於曾志偉飲醉酒話TVB是弱台的舊報道，並撰寫了一篇長文，內容大意是插獎門人過晒氣唔識與時並進，王貽興更大膽指曾志偉有預言能力，暗寸TVB是弱智台，用詞極度不留情面⋯⋯（點擊看全文）
逢飲必醉 曾志偉生擒周秀娜
翻查紀錄，這場聚會發生於2014年，荷李活紅星Morgan Freeman（摩根費曼）、Nicole Kidman（妮歌潔曼）、美國隊長Chris Evans（基斯伊雲斯）以及Jessica Alba（謝茜嘉艾芭）、韓國組合少女時代前成員Jessica、甄子丹、楊千嬅、曾志偉等人，到海南島出席觀瀾湖世界明星邀請賽。大會晚上設宴招待一眾貴賓，甄子丹夫婦、曾志偉被安排與摩根費曼同枱。曾志偉開席不久密密飲，幾杯到肚的他，試圖單挑「宇宙最強」隊酒，仲即場捉住娜姐周秀娜⋯⋯
當年曾志偉勁唔妥余詠珊
之後曾志偉到場外做訪問，此時Now TV主播上前邀請醉醉地的曾志偉做訪問，他竟突然發酒癲：
「你邊間？我唔做TVB，TVB呢啲係弱台！」
翻查紀錄，當年呢句說話，發生於余詠珊入主無綫之後，曾志偉非常不滿對方排異己、只捧自己友，更自稱「炒人有理」。當年曾志偉曾經出席活動，以一身黑衣隔空聲援TVB職員協會發起之黑衣行動，指摘高層連有病及即將退休的職員都炒，處理手法相當有問題，曾志偉借醉鬧無綫弱台，唔妥到出口！