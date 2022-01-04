陳約臨急嫁美日混血金融才俊 疑雙喜臨門 揚言事業心重 婚後港日兩邊走
踏入2022，娛樂圈即有喜訊傳出，上周四(12月30日)，無綫主持陳約臨出嫁，與圈外美日混血老公David低調註冊結婚，只邀請雙方至親好友到場見證，場面簡單而溫馨。雖然去年在東京奧運訪問張家朗時出晒醜，不過陳約臨仍非常有信心，行禮當日對住鏡頭表示自己係事業型女性，婚後不會放棄幕前工作！
撰文：東方新地 圖片：TVB娛樂新聞台影片截圖、[email protected]
陳約臨 表現失禮停工多月
現年26歲的陳約臨去年8月因為採訪男子花劍個人賽金牌得主張家朗而聲名大噪，不過之後就要公開道歉，更有傳因為表現失禮而要停工過冷河，仍未完全復工的她，出道5年都未有太大發展，上周四(12月30日)與拍拖7年的圈外金融才俊男友David拉埋天窗。
男友由日本來港求婚
陳約臨近年留港發展，與男友聚少離多，再加上疫情影響，二人一直遙拒談情，估唔到會突然低調註冊結婚。據知早前David由日本專程來港，忍受強制隔離後出關，即準備了鑽戒向陳約臨求婚，男友誠意十足，陳約臨深深被打動，求婚到註冊結婚在一個月內完成，陳約臨更一度被家人質疑是雙喜臨門，不過她已否認。
婚後港、日兩邊走
陳約臨與David選擇在紅棉道婚姻註冊處進行註冊，當日一切從簡，只有少量親朋好友獲邀出席，陳約臨戴住3卡鑽戒滿場飛，又接受無綫娛樂新聞台訪問，表示因為疫情關係先簽紙，等疫情緩和就會補擺酒，對於婚後的生活，陳約臨望住老公講：「我係唔會放棄事業！」仲笑老公唔識中文只識笑！入行5年事業運麻麻的陳約臨，原來事業心不死，她強調自己是事業型女性，婚後會繼續幕前工作，寧願香港、日本兩邊走。