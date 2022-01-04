陳約臨急嫁美日混血金融才俊 疑雙喜臨門 揚言事業心重 婚後港日兩邊走

踏入2022，娛樂圈即有喜訊傳出，上周四(12月30日)，無綫主持陳約臨出嫁，與圈外美日混血老公David低調註冊結婚，只邀請雙方至親好友到場見證，場面簡單而溫馨。雖然去年在東京奧運訪問張家朗時出晒醜，不過陳約臨仍非常有信心，行禮當日對住鏡頭表示自己係事業型女性，婚後不會放棄幕前工作！