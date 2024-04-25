陳詩欣 一件頭女神

陳詩欣美容驚遭燒傷變「爛面」險毀容 爆seed揭商家3字超冷淡回覆

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31歲前TVB小花陳詩欣（Eunice），自2021年尾嫁圈外有米男友後，就專心過住幸福兼富貴的生活。陳詩欣婚後在幕前出現的次數亦大大減低令不少觀眾都大感不捨。不過陳詩欣就依然活躍於社交平台上，更經常上載不少日常的照片派福利！去年陳詩欣就曾在社交平台大呻皮膚出現問題，幸好經過治療後得以痊癒，不過日前陳詩欣就突然爆seed呻靚樣又出事……

陳詩欣美容針清驚變「爛面」

陳詩欣透露之前為了去除暗瘡印記，到美容店進行針清治療。不過治療竟對她的皮膚造成了嚴重傷害，除了燒傷外，導致她的臉部出現了多處疤痕。陳詩欣更形容自己變成「爛面」，但想美容店質問時，只得到了一句「做傷了」的回覆。陳詩欣爆seed表示：「我真係嬲到爆炸，因為冇諗過會咁樣，亦都冇諗過得到這樣的回覆。」又透露皮膚受傷後的每一天都非常痛苦，甚至「完全唔可以打側瞓」。

陳詩欣 一件頭女神 陳詩欣以千字文呻自己因做美容搞到「爛面」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣以千字文呻自己因做美容搞到「爛面」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 一件頭女神 陳詩欣更嬲爆上載了美容店的回覆。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣更嬲爆上載了美容店的回覆。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣去年曾遇「爛面」事件

其實陳詩欣去年10月就曾在社交平台發文呻自己的皮膚出現問題，她更上載多張「爛面」相，將整個治療過程紀錄下來。點知相隔近半年後又因美容療程導致惡夢重現，搞到陳詩欣都忍唔住要連環出story呻！

陳詩欣 一件頭女神 陳詩欣去年亦遇過皮膚出現問題的情況。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣去年亦遇過皮膚出現問題的情況。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 一件頭女神 陳詩欣相隔近半年後皮膚又「出事」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣相隔近半年後皮膚又「出事」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣著比堅尼包唔晒 撇「一件頭女神」之名變「最索人妻」

陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「一件頭女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，更親自撇甩「一件頭女神」之名！

陳詩欣 一件頭女神 陳詩欣過往影泳衣相時，多以一件頭上陣。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣過往影泳衣相時，多以一件頭上陣。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣 學會接受自己的不完美

陳詩欣今次為慶祝生，除了曬出比堅尼靚相外，仲po埋Catwalk片，片中她穿著一件淺藍色的比堅尼向前行，期間疑因比堅尼太少布而走位洩出南半球，睇到網民嘩嘩聲！她笑言：

30+1🎂
祝自己大一歲仍然有自信做自己
學會更加欣賞自己的長處接受自己的不完美
拒絕容貌焦慮！!

#多謝陳生鼓勵我post條港姐catwalk片
#我唔係一件頭女神係因為我一直唔敢穿bikini🤣

陳詩欣 一件頭女神 陳詩欣的比堅尼包唔晒洩出南半球。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣的比堅尼包唔晒洩出南半球。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

網民勁讚：變比堅尼女神

陳詩欣的老公陳爾正即時留言大讚她：「最索人妻當之無愧😍」而網民亦勁讚陳詩欣的比堅尼Look：「好靚好sexy」、「進階了，從一件頭女神變成比堅尼女神」、「咁索要著多啲」、「就快跌出嚟啦」、「件泳衣包唔哂」、「完全唔似31」等。

陳詩欣 一件頭女神 網民大讚陳詩欣升呢成「比堅尼女神」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
網民大讚陳詩欣升呢成「比堅尼女神」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 一件頭女神 老公陳爾正亦親自留言認證陳詩欣係「最索人妻」。（圖片來源：IG@jc_zing）
老公陳爾正亦親自留言認證陳詩欣係「最索人妻」。（圖片來源：IG@jc_zing）

陳詩欣 模特兒出身

31歲的陳詩欣（Eunice）本為模特兒，她於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人，並於2021年轉為經理人合約藝人。Eunice的工作大多數以擔任主持為主，包括娛樂新聞台、《姊妹淘》和《流行都市》等，至今只參與過4部劇集的演出。不過，另有報道指她自從2021年她與圈外有米老公Joshua結婚之後，就瘋狂推Job等約滿離開TVB

陳詩欣 一件頭女神 陳詩欣自2018年起已拍過3次《3日2夜》。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣自2018年起已拍過3次《3日2夜》。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 一件頭女神 主持《姊妹淘》時亦試過做Yoga騷Quali，一度引起網民哄動！（圖片來源：TVB）
主持《姊妹淘》時亦試過做Yoga騷Quali，一度引起網民哄動！（圖片來源：TVB
陳詩欣 一件頭女神 又著同何依婷著Bra Top行河背水塘，拍攝 《行山少女》。（圖片來源：TVB）
又著同何依婷著Bra Top行河背水塘，拍攝 《行山少女》。（圖片來源：TVB

峇里參加姊妹婚禮狂曬水著Look

陳詩欣早前飛到峇里參加好姊妹何依婷婚禮，曾狂曬水著Look，直言預了要曬黑：「第一次去峇里島做足準備，去四日帶咗8套衣服4套泳衣轉3次酒店，峇里島陽光太好了！來吧！曬黑我吧！」

陳詩欣 一件頭女神 陳詩欣大曬事業線。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣大曬事業線。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

睇埋陳詩欣其他靚相：

撰文：東方新地圖片來源：IG@eunicechanszeyan

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