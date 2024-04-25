陳詩欣美容驚遭燒傷變「爛面」險毀容 爆seed揭商家3字超冷淡回覆
陳詩欣美容針清驚變「爛面」
陳詩欣透露之前為了去除暗瘡印記，到美容店進行針清治療。不過治療竟對她的皮膚造成了嚴重傷害，除了燒傷外，導致她的臉部出現了多處疤痕。陳詩欣更形容自己變成「爛面」，但想美容店質問時，只得到了一句「做傷了」的回覆。陳詩欣爆seed表示：「我真係嬲到爆炸，因為冇諗過會咁樣，亦都冇諗過得到這樣的回覆。」又透露皮膚受傷後的每一天都非常痛苦，甚至「完全唔可以打側瞓」。
陳詩欣去年曾遇「爛面」事件
其實陳詩欣去年10月就曾在社交平台發文呻自己的皮膚出現問題，她更上載多張「爛面」相，將整個治療過程紀錄下來。點知相隔近半年後又因美容療程導致惡夢重現，搞到陳詩欣都忍唔住要連環出story呻！
陳詩欣著比堅尼包唔晒 撇「一件頭女神」之名變「最索人妻」
陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「一件頭女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，更親自撇甩「一件頭女神」之名！
陳詩欣 學會接受自己的不完美
陳詩欣今次為慶祝生，除了曬出比堅尼靚相外，仲po埋Catwalk片，片中她穿著一件淺藍色的比堅尼向前行，期間疑因比堅尼太少布而走位洩出南半球，睇到網民嘩嘩聲！她笑言：
30+1🎂
祝自己大一歲仍然有自信做自己
學會更加欣賞自己的長處接受自己的不完美
拒絕容貌焦慮！!
#多謝陳生鼓勵我post條港姐catwalk片
#我唔係一件頭女神係因為我一直唔敢穿bikini🤣
網民勁讚：變比堅尼女神
陳詩欣的老公陳爾正即時留言大讚她：「最索人妻當之無愧😍」而網民亦勁讚陳詩欣的比堅尼Look：「好靚好sexy」、「進階了，從一件頭女神變成比堅尼女神」、「咁索要著多啲」、「就快跌出嚟啦」、「件泳衣包唔哂」、「完全唔似31」等。
陳詩欣 模特兒出身
31歲的陳詩欣（Eunice）本為模特兒，她於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人，並於2021年轉為經理人合約藝人。Eunice的工作大多數以擔任主持為主，包括娛樂新聞台、《姊妹淘》和《流行都市》等，至今只參與過4部劇集的演出。不過，另有報道指她自從2021年她與圈外有米老公Joshua結婚之後，就瘋狂推Job等約滿離開TVB。
峇里參加姊妹婚禮狂曬水著Look
陳詩欣早前飛到峇里參加好姊妹何依婷婚禮，曾狂曬水著Look，直言預了要曬黑：「第一次去峇里島做足準備，去四日帶咗8套衣服4套泳衣轉3次酒店，峇里島陽光太好了！來吧！曬黑我吧！」