陳詩欣美容驚遭燒傷變「爛面」險毀容 爆seed揭商家3字超冷淡回覆

31歲前TVB小花陳詩欣（Eunice），自2021年尾嫁圈外有米男友後，就專心過住幸福兼富貴的生活。陳詩欣婚後在幕前出現的次數亦大大減低令不少觀眾都大感不捨。不過陳詩欣就依然活躍於社交平台上，更經常上載不少日常的照片派福利！去年陳詩欣就曾在社交平台大呻皮膚出現問題，幸好經過治療後得以痊癒，不過日前陳詩欣就突然爆seed呻靚樣又出事……

