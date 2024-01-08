陳詩欣著比堅尼包唔晒 撇「一件頭女神」之名變「最索人妻」

陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「一件頭女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，更親自撇甩「一件頭女神」之名！