陳詩欣

陳詩欣著比堅尼包唔晒 撇「一件頭女神」之名變「最索人妻」

最新娛聞
東方新地

廣告

陳詩欣（Eunice）拍《3日2夜》彈起後被封為「一件頭女神」，她嫁作人妻後仍不時著泳衣大派福利，近日適逢她31歲生日，她就大曬去峇里島旅行兼參加婚禮的比堅尼相和影片慶生，更親自撇甩「一件頭女神」之名！

陳詩欣 陳詩欣過往影泳衣相時，多以一件頭上陣。
陳詩欣過往影泳衣相時，多以一件頭上陣。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣 學會接受自己的不完美

陳詩欣今次為慶祝生，除了曬出比堅尼靚相外，仲po埋Catwalk片，片中她穿著一件淺藍色的比堅尼向前行，期間疑因比堅尼太少布而走位洩出南半球，睇到網民嘩嘩聲！她笑言：

30+1🎂
祝自己大一歲仍然有自信做自己
學會更加欣賞自己的長處接受自己的不完美
拒絕容貌焦慮！!

#多謝陳生鼓勵我post條港姐catwalk片
#我唔係一件頭女神係因為我一直唔敢穿bikini🤣

陳詩欣 陳詩欣的比堅尼包唔晒洩出南半球。
陳詩欣的比堅尼包唔晒洩出南半球。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

網民勁讚：變比堅尼女神

陳詩欣的老公陳爾正即時留言大讚她：「最索人妻當之無愧😍」而網民亦勁讚陳詩欣的比堅尼Look：「好靚好sexy」、「進階了，從一件頭女神變成比堅尼女神」、「咁索要著多啲」、「就快跌出嚟啦」、「件泳衣包唔哂」、「完全唔似31」等。

陳詩欣 網民大讚陳詩欣升呢成「比堅尼女神」。
網民大讚陳詩欣升呢成「比堅尼女神」。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 老公陳爾正亦親自留言認證陳詩欣係「最索人妻」。
老公陳爾正亦親自留言認證陳詩欣係「最索人妻」。（圖片來源：IG@jc_zing）

陳詩欣 模特兒出身

31歲的陳詩欣（Eunice）本為模特兒，她於2017年加入TVB成為旗下基本合約藝人，並於2021年轉為經理人合約藝人。Eunice的工作大多數以擔任主持為主，包括娛樂新聞台、《姊妹淘》和《流行都市》等，至今只參與過4部劇集的演出。不過，另有報道指她自從2021年她與圈外有米老公Joshua結婚之後，就瘋狂推Job等約滿離開TVB

陳詩欣 陳詩欣自2018年起已拍過3次《3日2夜》。
陳詩欣自2018年起已拍過3次《3日2夜》。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
陳詩欣 在《姊妹淘》做Yoga，附身露波罅，又再引起哄動！
主持《姊妹淘》時亦試過做Yoga騷Quali，一度引起網民哄動！（圖片來源：TVB
有片！陳詩欣「心口隊鏡頭」技術擊倒何依婷 《行山少女》河背水塘冧大叔呃雪條
又著同何依婷著Bra Top行河背水塘，拍攝 《行山少女》。（圖片來源：TVB

峇里參加姊妹婚禮狂曬水著Look

陳詩欣早前飛到峇里參加好姊妹何依婷婚禮，曾狂曬水著Look，直言預了要曬黑：「第一次去峇里島做足準備，去四日帶咗8套衣服4套泳衣轉3次酒店，峇里島陽光太好了！來吧！曬黑我吧！」

何依婷 陳詩欣大曬事業線。
陳詩欣大曬事業線。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

睇埋陳詩欣其他靚相：

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@eunicechanszeyan、IG@jc_zing、TVB

讀者留言

熱門文章

 