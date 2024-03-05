陳輝陽揞名爆「呢位女歌手」惡行 直言唔想合作 網友靠三大線索估係佢
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講起香港樂壇，陳輝陽是一位具有殿堂級地位的音樂人，為樂壇創作了許多經典名曲。他合作過的男女歌手個個都具備出色的實力，包括無數天王天后等，最近他接受了YouTube節目《24/7TALK》的訪問，在節目中分享了一些有趣錄音故事，仲唔開名大爆一位女歌手的行為，直言唔想再合作，讓網友紛紛猜測呢位係邊個？
陳輝陽唔想同「呢位女歌手」再合作
陳輝陽在分享時並沒有公開該女歌手的名字，但通過他的描述可以猜測出一些線索。他提到：
「唱片公司開頭叫我幫佢Produce歌嘅時候，我話都ok嘅，對方話佢唔係好唱得㗎咋喎，我話我知㗎喇，我盡能力啦。佢一入嚟錄音室第一句說話，X，喺香港度錄廣東歌都冇X用嘅，我去咗台灣呀，我就唔會再返嚟錄廣東歌，呢個係第一句說話。」
女歌手亂作歌詞 戙起隻腳食飯
到之後陳輝陽叫呢位女歌手先坐低，自己去準備，錄音時對方的行為將他嚇窒，竟然會亂作歌詞：
「佢又好得意，唔睇歌詞，佢鍾意作啲字落去，我話唔啱喎，意思都唔啱。有時錄到咁上下我會叫佢停下先，不如聽下你唱成點，佢話唔停，我要繼續唱，OK！唱到中午，錄音室同事要放飯，佢話我唔食，我要繼續唱，我話咁唔緊要，我叫Engineer食飯、我幫你撳，撳到咁上下，Engineer食完飯，佢又話哎呀，我肚餓呀，食嘢先喇，幫佢叫嘢食。」
而食飯時的習慣亦相當粗魯，他表示：
「佢真係犀利，我好少喺香港見到女仔，唔好講係咪Singer先，我好少見到香港女仔戙起隻腳食飯。呢個真係好神奇！」
網友靠三大線索估係佢！
除咗「唔唱得」，陳輝陽還指對方現時在內地都幾紅，另一個線索是這女歌手曾往台灣發展的。網民紛紛綜合以上資料，估邊位最有可疑，如被稱爲巨肺天后嘅鄧紫棋、楊千嬅、梁詠琪、薛凱琪，不過，較多人認為最大嫌疑是張栢芝。張柏芝與陳輝陽曾合作過一些作品，其中包括《不相愛的好處》和翻唱他作曲、傅珮嘉原唱的《絕》。
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圖片來源：YouTube@24HERBS、抖音@張柏芝、大會提供、ig＠gem0816