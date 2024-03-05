陳輝陽揞名爆「呢位女歌手」惡行 直言唔想合作 網友靠三大線索估係佢

講起香港樂壇，陳輝陽是一位具有殿堂級地位的音樂人，為樂壇創作了許多經典名曲。他合作過的男女歌手個個都具備出色的實力，包括無數天王天后等，最近他接受了YouTube節目《24/7TALK》的訪問，在節目中分享了一些有趣錄音故事，仲唔開名大爆一位女歌手的行為，直言唔想再合作，讓網友紛紛猜測呢位係邊個？