陶大宇回流香港獻唱！農曆年前現身apm商場騷 去年邀周柏豪搞到過萬嬲！

陶大宇在2021年尾憑大陸登台翻唱《倒轉地球》紅到返香港，先後在東華直播「跨境籌款」、還有本地網購平台邀請獻唱，最新消息係觀塘商場apm為了農曆年吸客，舉行「apm x 陶大宇倒數地球迎虎年」活動，宣傳廣告已於鬧市廣告牌登場，有市民見到仲以為係「惡搞應援」，想不到原來係真！還記得去年6月同一商場曾邀請周柏豪出席Fans見面會，結果無疾而終，今次同一場地進行，單計網絡討論熱度似乎已反勝一仗⋯⋯