陶大宇回流香港獻唱！農曆年前現身apm商場騷 去年邀周柏豪搞到過萬嬲！
文：東方新地｜圖片：apm圖片、周柏豪IG
陶大宇：想野生捕獲我，一齊倒轉地球？
陶大宇將現身的活動將會在2022年1月22日 ( 星期六) 於觀塘apm商場舉行，主辦單位最近推出預告，以「熱爆陶大宇」係為介紹，預告片中大宇仲親自拍片叫大家嚟同佢一齊倒轉地球：「最近有唔少朋友都好關注我嘅歌唱事業，話樂壇欠我一個交代喎！其實我唱歌跳舞都係為咗搞氣氛嘅啫，最近要就係你哋開心！如果想野生捕獲我，一齊倒轉地球？又唔係話冇機會㗎喎！」結果網民一面倒期待陶大宇回歸香港，仲話一定要去睇現場版《倒轉地球》添！
上年同一個場地年中搞周柏豪的online粉絲見面會勁吸嬲！
周柏豪的online粉絲見面會在2021年6月8日在觀塘某商場舉行，主辦單位最近推出預告，以「人氣歌手」隆重介紹周柏豪，不過卻獲得網民瘋狂派嬲出，網民洗版直斥主辦單位冇市場觸覺，竟然請「人棄歌手」周柏豪，更紛紛提出最佳人選及方案，絕核又有創意﹗吸過萬嬲後商場疑似跪低突刪post，不過仍未平息民怨﹗
周柏豪被稱「人棄歌手」商場邀請後刪帖
去年6月觀塘apm商場以「人氣歌手」介紹周柏豪，並預告舉行「周柏豪的online粉絲見面會」，可惜該post卻在一日內獲派嬲，而且過萬個嬲嬲﹗群情激憤洗版留言指主辦單位冇市場觸角，竟然搵「超級人棄歌手」，又指會罷去該商場。
網民提議搵人氣偶像MIRROR
網民不滿商場搵周柏豪，更紛紛提議搵人氣偶像MIRROR及ERROR，甚至是ViuTV的二三線藝人都好過周柏豪，又建議「如果唔夠budget可以放十二個MIRROR成員紙牌」，都足以塞滿商場，不用找周柏豪如此趕客﹗
周柏豪與粉絲網上見面
周柏豪的粉絲見面會原來是商場會員消費一定金額，便可以參加該日的粉絲見面會，與周柏豪在網上「深情對話」，而並非見真人﹗此外該活動以父親節為主題，預告指升呢爸爸的周柏豪會親自帶領遊商場內的態貓數碼博物館，但未有詳細說明是否在6月20日父親節當日舉行。
商場突然刪post
吸過萬嬲後，商場突然刪post，不過未有另行通知有關周柏豪的online見面會，會如期舉行還是取消。不過商場此舉明顯撲火不成，網民怒氣未消，在該商場的社交網不同post派嬲及留言質問，群情繼續洶湧，令每個post在短短數小時內過千個嬲，周柏豪「人氣」果然勁﹗