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陶大宇回流香港獻唱！農曆年前現身apm商場騷 去年邀周柏豪搞到過萬嬲！

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撰文：東方新地

陶大宇在2021年尾憑大陸登台翻唱《倒轉地球》紅到返香港，先後在東華直播「跨境籌款」、還有本地網購平台邀請獻唱，最新消息係觀塘商場apm為了農曆年吸客，舉行「apm x 陶大宇倒數地球迎虎年」活動，宣傳廣告已於鬧市廣告牌登場，有市民見到仲以為係「惡搞應援」，想不到原來係真！還記得去年6月同一商場曾邀請周柏豪出席Fans見面會，結果無疾而終，今次同一場地進行，單計網絡討論熱度似乎已反勝一仗⋯⋯

文：東方新地｜圖片：apm圖片、周柏豪IG

陶大宇：想野生捕獲我，一齊倒轉地球？

陶大宇將現身的活動將會在2022年1月22日 ( 星期六) 於觀塘apm商場舉行，主辦單位最近推出預告，以「熱爆陶大宇」係為介紹，預告片中大宇仲親自拍片叫大家嚟同佢一齊倒轉地球：「最近有唔少朋友都好關注我嘅歌唱事業，話樂壇欠我一個交代喎！其實我唱歌跳舞都係為咗搞氣氛嘅啫，最近要就係你哋開心！如果想野生捕獲我，一齊倒轉地球？又唔係話冇機會㗎喎！」結果網民一面倒期待陶大宇回歸香港，仲話一定要去睇現場版《倒轉地球》添！

（圖片來源：apm圖片）
（圖片來源：apm圖片）
仲同觀眾單眼添！（圖片來源：apm圖片）
仲同觀眾單眼添！（圖片來源：apm圖片）
（圖片來源：apm圖片）
（圖片來源：apm圖片）
（圖片來源：apm圖片）
（圖片來源：apm圖片）
（圖片來源：apm圖片）
（圖片來源：apm圖片）

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陶大宇的魔性版本〈倒轉地球〉網民反應兩極，有人大讚他是以真功夫上陣，不是假唱咪嘴，而且七情上面，娛樂性高，認為愈聽愈開心。(圖片來源：微博影片截圖)
陶大宇的魔音版本《倒轉地球》網民反應兩極，有人大讚他是以真功夫上陣，不是假唱咪嘴，而且七情上面，娛樂性高，認為愈聽愈開心。（圖片來源：微博影片截圖）
無綫在錄影廠找來一班藝員跨景合唱！（圖片來源：TVB歡樂滿東華）
《歡樂滿東華》做特別嘉賓。（圖片來源：《歡樂滿東華》截圖）

上年同一個場地年中搞周柏豪的online粉絲見面會勁吸嬲！

周柏豪的online粉絲見面會在2021年6月8日在觀塘某商場舉行，主辦單位最近推出預告，以「人氣歌手」隆重介紹周柏豪，不過卻獲得網民瘋狂派嬲出，網民洗版直斥主辦單位冇市場觸覺，竟然請「人棄歌手」周柏豪，更紛紛提出最佳人選及方案，絕核又有創意﹗吸過萬嬲後商場疑似跪低突刪post，不過仍未平息民怨﹗

周柏豪 派嬲 人棄歌手
周柏豪亦有在IG預告見面會，不過已關閉留言功能，令網民不能派嬲及暢所欲言。（圖片來源：apm圖片）

周柏豪被稱「人棄歌手」商場邀請後刪帖

去年6月觀塘apm商場以「人氣歌手」介紹周柏豪，並預告舉行「周柏豪的online粉絲見面會」，可惜該post卻在一日內獲派嬲，而且過萬個嬲嬲﹗群情激憤洗版留言指主辦單位冇市場觸角，竟然搵「超級人棄歌手」，又指會罷去該商場。

周柏豪 派嬲 人棄歌手
商場預告周柏豪活動，卻獲網民派嬲，以萬個嬲嬲遠遠拋離不到三百個like﹗（圖片來源：apm圖片）

網民提議搵人氣偶像MIRROR

網民不滿商場搵周柏豪，更紛紛提議搵人氣偶像MIRROR及ERROR，甚至是ViuTV的二三線藝人都好過周柏豪，又建議「如果唔夠budget可以放十二個MIRROR成員紙牌」，都足以塞滿商場，不用找周柏豪如此趕客﹗

周柏豪 派嬲 人棄歌手
網民指周柏豪是人棄歌手。
星夢一哥周柏豪備受重用，擔任《聲夢傳奇》導師，不過暫時未見有建樹。（圖片來源：周柏豪IG）
星夢一哥周柏豪備受重用，擔任《聲夢傳奇》導師，不過暫時未見有建樹。（圖片來源：周柏豪IG）
周柏豪 派嬲 人棄歌手
網民指罷去該商場。

周柏豪與粉絲網上見面

周柏豪的粉絲見面會原來是商場會員消費一定金額，便可以參加該日的粉絲見面會，與周柏豪在網上「深情對話」，而並非見真人﹗此外該活動以父親節為主題，預告指升呢爸爸的周柏豪會親自帶領遊商場內的態貓數碼博物館，但未有詳細說明是否在6月20日父親節當日舉行。

周柏豪 派嬲 人棄歌手
周柏豪雖然被粉絲公開割席後，早前宣傳電影出動歌迷會全力撐場。（圖片來源：周柏豪IG）

商場突然刪post

吸過萬嬲後，商場突然刪post，不過未有另行通知有關周柏豪的online見面會，會如期舉行還是取消。不過商場此舉明顯撲火不成，網民怒氣未消，在該商場的社交網不同post派嬲及留言質問，群情繼續洶湧，令每個post在短短數小時內過千個嬲，周柏豪「人氣」果然勁﹗

周柏豪商場預告見面會獲瘋狂派嬲 網民：搵「人棄歌手」真係冇市場觸覺 商場刪post「跪低」？ 周柏豪商場預告見面會獲瘋狂派嬲 網民：搵「人棄歌手」真係冇市場觸覺 商場刪post「跪低」？

網民質問：取消周柏豪個活動未？

周柏豪商場預告見面會獲瘋狂派嬲 網民：搵「人棄歌手」真係冇市場觸覺 商場刪post「跪低」？

網民：搵MIRROR或ERROR就話啫

商場預告周柏豪見面會獲瘋狂派嬲 網民：搵人棄歌手真係冇市場觸覺

商場預告周柏豪見面會獲瘋狂派嬲 網民：搵人棄歌手真係冇市場觸覺

網民：可惜〈一事無成〉無國語版

商場預告周柏豪見面會獲瘋狂派嬲 網民：搵人棄歌手真係冇市場觸覺
網民建議唱櫻花樹下國語版。

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