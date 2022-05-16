雙生陌生人｜突然被刪5集提早散場 《十八》急頂上迎戰郭羨妮搶收視

由馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛等主演的《雙生陌生人》首周收視即遇「滑鐵盧」，首五集平均僅得13.5點，早前更有人分析指《雙生陌生人》或有機再創新低。豈料劇集遭一沉百踩，近日有報道指《雙生》將被硬剪5集提早大結局。