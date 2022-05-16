雙生陌生人｜突然被刪5集提早散場 《十八》急頂上迎戰郭羨妮搶收視
《雙生陌生人》慘被硬Cut
《雙生陌生人》演員陣容絕對不弱，包括有視帝馬德鐘、人氣花旦湯洛雯、陳煒，還有近年備受力捧的何廣沛和蔣嘉旻等等，儘管網上未見「劣評如潮」，但首周收視僅得13.5點卻是不爭的事實，有網民更指《雙生陌生人》或有機會打破去年《刑偵日記》創下史上收視最差、全劇平均僅13.77點的紀錄。但一波未平一波又起，有消息指《雙生陌生人》將會由原定的25集「硬剪」成20集提早散場，5月30日將會由由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》頂上。
變陣出主因：迎戰郭羨妮ViuTV新劇《冥冥之中》
《雙生陌生人》突然被刪，此做法在TVB實在罕見，但其實在另一邊廂，5月30日ViuTV將會播放由劉心悠與郭羨妮主演的懸疑劇《冥冥之中》。此劇除了有亮眼的演員陣容之外，其監製黃偉賢亦來頭不少，出身於TVB的他曾導演多部經典劇集，當中包括《與敵同行》、《法證先鋒III》以及《溏心風暴3》等。新劇故事是講述一間以連鎖效應死亡事件來平衡人口數量的公司，總共30集。今次的罕有調動，不少網民都篤定TVB轉陣是為了迎戰一班「倒戈軍」。
馬德鐘：「如人飲水冷䁔自知」
面對新一輪劇集大戰，《雙生陌生人》被提早散水的消息令不少網民都大嘆可惜，認為浪費了一班台前幕後的心血，而25集足本版會於5月27日大結局後，安排在myTV SUPER播出，叫做有啲安慰。對於今次TVB的決定，《雙生陌生人》男主角馬德鐘回應傳媒訪問時一句「如人飲水 冷䁔自知」去表達，並強調《雙》劇很有創意，又稱「濃縮版」或令劇情更加緊湊可觀。而監製林志華更自直言要負起全責，一句「下次做得更好」，似是部分認同了《雙生陌生人》成績強差人意。
《十八年後的終極告白2.0》收視有保證？
TVB突然轉陣，似乎對20集的《十八年後的終極告白2.0》相當有信心。劇集除了有出爐視帝譚俊彥加持之外，還有近年備受力捧的陳山聰、龔嘉欣、譚凱琪以及趙希洛等，卡士強勁！而且兩年前的前作《十八年後的終極告白》口碑好收視高，全劇平均收視26.5點，大結局跨平台收視更達至29.7點，當時更成功在網上掀起不少討論。續作與上一輯並無關連，但會承繼前作的懸疑劇情增加新鮮感。
睇返之前《十八年後的終極告白2.0》宣傳片段：
其實在公布《十八年後的終極告白2.0》之前，原定是由陳展鵬、江嘉敏以及陳煒等主演的《黯夜守護者》於6月6日正式接棒。
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