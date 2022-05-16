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雙生陌生人｜突然被刪5集提早散場 《十八》急頂上迎戰郭羨妮搶收視

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由馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛等主演的《雙生陌生人》首周收視即遇「滑鐵盧」，首五集平均僅得13.5點，早前更有人分析指《雙生陌生人》或有機再創新低。豈料劇集遭一沉百踩，近日有報道指《雙生》將被硬剪5集提早大結局。

雙生陌生人 馬德鐘慘成箭靶。
馬德鐘慘成箭靶。（圖片來源：《雙生陌生人》劇照）

《雙生陌生人》慘被硬Cut

《雙生陌生人》演員陣容絕對不弱，包括有視帝馬德鐘、人氣花旦湯洛雯、陳煒，還有近年備受力捧的何廣沛和蔣嘉旻等等，儘管網上未見「劣評如潮」，但首周收視僅得13.5點卻是不爭的事實，有網民更指《雙生陌生人》或有機會打破去年《刑偵日記》創下史上收視最差、全劇平均僅13.77點的紀錄。但一波未平一波又起，有消息指《雙生陌生人》將會由原定的25集「硬剪」成20集提早散場，5月30日將會由由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》頂上。

雙生陌生人 由王浩信、姜皓文、惠英紅及黃智雯等演的《刑偵日記》暫時是TVB史上劇集首播收視最低的作品。
由王浩信、姜皓文、惠英紅及黃智雯等演的《刑偵日記》暫時是TVB史上劇集首播收視最低的作品。（圖片來源：TVB圖片）
雙生陌生人 《十八年後的終極告白2.0》由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰主演的新劇。
《十八年後的終極告白2.0》由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰主演的新劇。（圖片來源：TVB圖片）

變陣出主因：迎戰郭羨妮ViuTV新劇《冥冥之中》

《雙生陌生人》突然被刪，此做法在TVB實在罕見，但其實在另一邊廂，5月30日ViuTV將會播放由劉心悠與郭羨妮主演的懸疑劇《冥冥之中》。此劇除了有亮眼的演員陣容之外，其監製黃偉賢亦來頭不少，出身於TVB的他曾導演多部經典劇集，當中包括《與敵同行》、《法證先鋒III》以及《溏心風暴3》等。新劇故事是講述一間以連鎖效應死亡事件來平衡人口數量的公司，總共30集。今次的罕有調動，不少網民都篤定TVB轉陣是為了迎戰一班「倒戈軍」。

雙生陌生人 郭羨妮2015年拍攝完無綫劇《無雙譜》之後，已經相隔6年沒有接拍長篇劇集，今次倒戈為ViuTV拍長劇，她指9歲女兒開始獨立，自己時間變多，加上角色從未演過，所以吸引她接拍。
郭羨妮2015年拍攝完無綫劇《無雙譜》之後，已經相隔6年沒有接拍長篇劇集，今次倒戈為ViuTV拍長劇，她指9歲女兒開始獨立，自己時間變多，加上角色從未演過，所以吸引她接拍。（圖片來源：ViuTV）
雙生陌生人 李天翔 冥冥之中 郭羨妮
曾執導過《陀槍師姐IV》、《法證先鋒》等無綫劇的《冥冥之中》導演黃偉賢（左），今次誠邀郭羨妮做女主角。（圖片來源：[email protected]
雙生陌生人 冥冥之中 李天翔劇中係「二撇雞」造型。
《冥冥之中》又一「倒戈」李天翔。（圖片來源：[email protected]

馬德鐘：「如人飲水冷䁔自知」

面對新一輪劇集大戰，《雙生陌生人》被提早散水的消息令不少網民都大嘆可惜，認為浪費了一班台前幕後的心血，而25集足本版會於5月27日大結局後，安排在myTV SUPER播出，叫做有啲安慰。對於今次TVB的決定，《雙生陌生人》男主角馬德鐘回應傳媒訪問時一句「如人飲水 冷䁔自知」去表達，並強調《雙》劇很有創意，又稱「濃縮版」或令劇情更加緊湊可觀。而監製林志華更自直言要負起全責，一句「下次做得更好」，似是部分認同了《雙生陌生人》成績強差人意。

雙生陌生人 馬德鐘呢一句似乎話中有話！
馬德鐘呢一句似乎話中有話！（圖片來源：《雙生陌生人》劇照）

《十八年後的終極告白2.0》收視有保證？

TVB突然轉陣，似乎對20集的《十八年後的終極告白2.0》相當有信心。劇集除了有出爐視帝譚俊彥加持之外，還有近年備受力捧的陳山聰、龔嘉欣、譚凱琪以及趙希洛等，卡士強勁！而且兩年前的前作《十八年後的終極告白》口碑好收視高，全劇平均收視26.5點，大結局跨平台收視更達至29.7點，當時更成功在網上掀起不少討論。續作與上一輯並無關連，但會承繼前作的懸疑劇情增加新鮮感。

相關報道：十八年後的終極告白2.0｜譚俊彥又自肥？浴室赤膊「拜登式」攬譚凱琪

雙生陌生人 譚俊彥 十八年後的終極告白2 譚俊彥劇透，除了譚凱琪，與另一女主角龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》亦有親熱戲份，今次特地留鬚，女方表示「拮到」好痛。
譚俊彥劇透，除了譚凱琪，與另一女主角龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》亦有親熱戲份，今次特地留鬚，女方表示「拮到」好痛。 （圖片來源：tvb.com）
雙生陌生人 譚俊彥 十八年後的終極告白2 兩位主角為咗今次拍攝，一早同另一半申請晒「Permit」，譚俊彥強調，係因為舊拍檔Zoie加導演給他信心，先敢拍呢場戲！
兩位主角為咗今次拍攝，一早同另一半申請晒「Permit」，譚俊彥強調，係因為舊拍檔Zoie加導演給他信心，先敢拍呢場戲！（圖片來源：tvb.com）
雙生陌生人 譚俊彥 十八年後的終極告白2 呢對夫妻嗌完交，在浴室和好，原來要咁⋯⋯
呢對夫妻嗌完交，在浴室和好，原來要咁⋯⋯（圖片來源：tvb.com）
雙生陌生人 譚俊彥 十八年後的終極告白2 配合身高差，譚俊彥從後進入譚凱琪的浴室，更以「拜登式」動作親吻女方後腦。
配合身高差，譚俊彥從後進入譚凱琪的浴室，更以「拜登式」動作親吻女方後腦。（圖片來源：tvb.com）

睇返之前《十八年後的終極告白2.0》宣傳片段：

其實在公布《十八年後的終極告白2.0》之前，原定是由陳展鵬、江嘉敏以及陳煒等主演的《黯夜守護者》於6月6日正式接棒。

撰文：東方新地圖片來源：《雙生陌生人》劇照、tvb.com、[email protected][email protected]、ViuTV資料或影片來源：TVB (official)、TVBUSA

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