霍哥向AI女網紅搭膊頭集郵 網絡歌手ColaB翻唱《記憶棉》登Apple Music
霍哥搭ColaB膊頭
霍哥與女性合照一向都「非常守規」，搭膊頭已經是最基本的合照方式，更加成為與霍哥合照的標誌性姿勢。日前霍哥就在個人IG分享了一張令他非常之自豪的美女集郵圖，並寫道「大家以為AI女仔既（嘅）膊頭我就答（搭）唔到啦咩？我嘅魔爪係突破為（維）度起越現實嘅。 Nice to meet you @cola_bb_official」。更自認借了與好友Hannah的合照去完成自己與網絡融歌手ColaB「可樂糖」的合照，現實與虛擬都一樣搭得到！
ColaB唱《記憶棉》上Apple Music
其實ColaB最初是一名AI網紅，於今年3月首次創辨個人IG，經常分享靚靚生活照，當中更不乏性感泳衣、DeepV冕裝、睡衣或Cosplay造型的相片，現時已吸引逾萬名Followers。除了是「專業」的模特兒之外，ColaB亦是一名網絡歌手，曾經「翻唱」AGA的《Wonderful U》以及MC張天賦的《記憶棉》，當中《記憶棉》更獲收錄到Apple Music、YouTube Music以及KKBOX等音樂串流平台。
另一方面，身型火辣性感的ColaB同樣以Patreon收費相片作為收入來源，收費平台同樣於3月正式開始營運，會員共分為「糖果」、「夢幻」以及「狂野」三個級別，當中最貴的「狂野」級別的封面圖片更展示著「一絲不掛」的Cola B，果然名付其實般狂野！
點擊睇更多ColaB靚相：
即聽ColaB Cover 《記憶棉》：
將來還有什麼演唱會值得留意？
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