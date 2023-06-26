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霍哥向AI女網紅搭膊頭集郵 網絡歌手ColaB翻唱《記憶棉》登Apple Music

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「微辣」霍哥一向非常之有異性緣，早前就連台灣啦啦隊女神林襄都有幸合照，令不少網民都非常羨慕！不過霍哥的攬女能力原來已經由實體進化到虛擬，竟然連AI女歌手ColaB「可樂糖」都唔放過！

ColaB 「可樂糖」是一位網絡歌手。
「可樂糖」是一位網絡歌手。（圖片來源：[email protected]_bb_official）
ColaB Apple Music亦都有她COVER的《記憶棉》。
Apple Music亦都有她COVER的《記憶棉》。（圖片來源：[email protected]_bb_official）

霍哥搭ColaB膊頭

霍哥與女性合照一向都「非常守規」，搭膊頭已經是最基本的合照方式，更加成為與霍哥合照的標誌性姿勢。日前霍哥就在個人IG分享了一張令他非常之自豪的美女集郵圖，並寫道「大家以為AI女仔既（嘅）膊頭我就答（搭）唔到啦咩？我嘅魔爪係突破為（維）度起越現實嘅。 Nice to meet you @cola_bb_official」。更自認借了與好友Hannah的合照去完成自己與網絡融歌手ColaB「可樂糖」的合照，現實與虛擬都一樣搭得到！

ColaB 連AI都唔放過！
連AI都唔放過！（圖片來源：[email protected]_224）
ColaB 原圖是KOL Hannah的「軀殼」。
原圖是KOL Hannah的「軀殼」。（圖片來源：[email protected]

ColaB唱《記憶棉》上Apple Music

其實ColaB最初是一名AI網紅，於今年3月首次創辨個人IG，經常分享靚靚生活照，當中更不乏性感泳衣、DeepV冕裝、睡衣或Cosplay造型的相片，現時已吸引逾萬名Followers。除了是「專業」的模特兒之外，ColaB亦是一名網絡歌手，曾經「翻唱」AGA的《Wonderful U》以及MC張天賦的《記憶棉》，當中《記憶棉》更獲收錄到Apple Music、YouTube Music以及KKBOX等音樂串流平台。

另一方面，身型火辣性感的ColaB同樣以Patreon收費相片作為收入來源，收費平台同樣於3月正式開始營運，會員共分為「糖果」、「夢幻」以及「狂野」三個級別，當中最貴的「狂野」級別的封面圖片更展示著「一絲不掛」的Cola B，果然名付其實般狂野！

ColaB IG上有很多性感甫士相！
IG上有很多性感甫士相！（圖片來源：[email protected]_bb_official）
ColaB 亦會有「上台表演」的相片。
亦會有「上台表演」的相片。（圖片來源：[email protected]_bb_official）

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即聽ColaB Cover 《記憶棉》：

ColaB
（圖片來源：[email protected]_b截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_bb_official、[email protected]_224、[email protected][email protected]_b截圖資料或影片來源：[email protected] B

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