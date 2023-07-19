靈戲逼人｜龔嘉欣被爆母親再婚兼誕子 與父母離異直言20年沒聯絡
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由龔嘉欣和張振朗主演的劇集《靈戲逼人》自開播以來收視成績理想，上周最高收視20.6點（133萬觀眾），本周劇情更緊湊，講到張振朗在沙灘為龔嘉欣慶生，兩人帶醉意下有點意亂情迷。不過可能人紅容易惹妒忌，近日有傳媒爆出龔嘉欣母親再婚的新聞，令龔嘉欣急急開腔回應。
龔嘉欣被爆母親再婚誕子
據指，有爆料者向傳媒稱，指龔嘉欣從小父母離異，由婆婆一手照顧，而她的母親已再嫁人，並誕下一子。該名爆料者續指，有人在內地生活富裕，不但有車、有樓更有廠房，卻一直濫用香港社會福利，更揚言將向學生資助處事務處舉報。
對此，龔嘉欣受訪時指小時候父母已分開，由爺爺嫲嫲照顧成長。她坦承由細到大都很少與父母接觸，尤其母親，已經幾乎20年沒有聯絡。龔嘉欣表示：「我只係大概知道佢生活幸福快樂，所以唔會打擾佢。」龔嘉欣坦言很多事情都不太清楚，亦是從傳媒口中才得知這事情。
龔嘉欣與父母關係疏離一直恨結婚
龔嘉欣坦言生活也很獨立，雖然現時單身，也不乏追求者，但她卻不急於拍拖結婚，龔嘉欣表示以前好需要愛情，很容易墮入情惘，由於父母在深圳經營塑膠用品生意，自細與雙親關係疏離，好想有人依賴好恨結婚，但踏入33歲的她，坦言現在的相法同以前完全相反了﹗
龔嘉欣前男朋友曾向她動粗
龔嘉欣對愛情想法大大改變，跟過去經歷有莫大關係，自爆曾遭前度男友家暴，她表示在一次吵架時，前度大力把她推向門，令她腰間撞正門鎖，但當時的嘉欣卻因不想孤單而選擇原諒對方，更為對方找藉口，以為愛情應該是這樣，現在回想起，當然覺得自己很傻，亦令本來一直渴慕愛情的龔嘉欣從此睇法不同，發誓唔靠男人！
龔嘉欣 14歲做Model
龔嘉欣（Katy）在今次《萬千星輝頒獎典禮2020》中，同時憑劇集《殺手》入圍「最佳女主角」及以《香港愛情故事》入圍「最受歡迎電視女角色」獎，龔嘉欣初出道時只為人熟悉的是她在08年參演無綫青春劇《盛裝舞步愛作戰》做「四葉女」，但唔講唔知，原來在加入無綫之前，只有17歲的龔嘉欣便擔任過有線財經資訊台、體育台、世界盃等節目主持。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB、東方新地