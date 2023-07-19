靈戲逼人｜龔嘉欣被爆母親再婚兼誕子 與父母離異直言20年沒聯絡

由龔嘉欣和張振朗主演的劇集《靈戲逼人》自開播以來收視成績理想，上周最高收視20.6點（133萬觀眾），本周劇情更緊湊，講到張振朗在沙灘為龔嘉欣慶生，兩人帶醉意下有點意亂情迷。不過可能人紅容易惹妒忌，近日有傳媒爆出龔嘉欣母親再婚的新聞，令龔嘉欣急急開腔回應。