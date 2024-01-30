韓女團NewJeans引爆微博熱搜 竟被誤以為係90年代「工廠廠花」

近日韓國人氣女團NewJeans成員的合照在微博引起熱搜，起因是有一位內地網友在社交平台上發布了一張復古色調的照片，並聲稱相片是「上世紀90年代深圳富士康電子廠女工的合影」，又表示對比現今的網紅，上世紀的女士顏值更好。然而，眼尖的粉絲迅速指出，該照片其實是NewJeans成員Hyein、Haerin、Danielle的合照。