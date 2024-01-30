韓女團NewJeans引爆微博熱搜 竟被誤以為係90年代「工廠廠花」
廣告
近日韓國人氣女團NewJeans成員的合照在微博引起熱搜，起因是有一位內地網友在社交平台上發布了一張復古色調的照片，並聲稱相片是「上世紀90年代深圳富士康電子廠女工的合影」，又表示對比現今的網紅，上世紀的女士顏值更好。然而，眼尖的粉絲迅速指出，該照片其實是NewJeans成員Hyein、Haerin、Danielle的合照。
韓女團NewJeans竟被當「90年代深圳女工」
近日，韓國人氣女團NewJeans成員的合照在微博引爆熱搜，起因一位內地網友在微博上發布了一張色調復古的照片，並聲稱這是「上世紀90年代深圳富士康電子廠女工的合影」並指顏值絲毫不遜色現在的網紅，大讚長相清麗，面容姣好，穿著前衛，更沒有現今女性的濃妝豔抹，全都是自然美，強調如果三名女工憑長相現今定能成為百萬網紅，直播帶貨，走向人生巔峰。其後，被其他微博用戶指出原帖有誤導，也被NewJeans的粉絲發現了，文章也落架。
網民：太離譜了！竟敢招募08年出生的童工
網民大鬧文章編得太離譜，而且該網民是專寫歷史的博主，被網民嘲是用AI寫的文章，看圖作文：「這篇文章編得太離譜」、「差點沒笑死過去」、「笑崩了，但這張真的挺有感覺」、「上世紀90年代？那時候她們的父母可能還未相識」。亦有網民笑言：「90年代真是膽大，竟敢招募08年出生的童工」，也有網民竟指現時街上的女生都比NewJeans好看，也指圖中照片的NewJeans也是全妝。
NewJeans實在太Y2K了？！
NewJeans於2022年7月22日在韓國正式出道，由Minji、Haerin、Hyein、Hanni、Danielle五位成員組成，平均年齡不到18歲。自出道以來，她們推出了多首熱門歌曲，迅速成為當前韓國人氣女團之一。NewJeans成員主打清新、無害的清純外表，曲風活潑青春，造型通常都以復古Y2K為主，可能就係太Y2K令不認識的網民都會誤會是以前上世紀的人呀！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG＠newjeans_official、微博@史言古今、微博@銀芝朝子