風再起時影評｜梁朝偉18字安慰 導演㷫爆被內地網民劣評「一坨大便」
《風再起時》影評㶧㷫導演翁子光
有內地網民以諧音「伊託答辯」（一坨大便）批評電影，㶧㷫導演翁子光表示受到侮辱，於是在微博發表長達2,000字反擊。
導演翁子光不憤《風再起時》被侮辱為「伊託答辯」
《風再起時》在內地豆瓣評分6.4，約2萬網民給3星。翁子光在文章〈我和我的《風再起時》〉中，提到電影的艱辛籌備，然而，網民的「伊託答辯」卻令他頗受侮辱，翁子光表示：
「這兩天下來，銷情慘淡，不少豆瓣朋友發起了叫罵，說電影不似預期，最難聽的是諧音『伊託答辯』，已經是去到了『侮辱』的階段了，先不說這種我想問『能不能有點修養』的刻薄，因為電影拍出來，就是要面對公眾，我尊重觀眾。」
他仍然大方地向該觀眾道歉：「對不起，我不覺得『伊託答辯』好笑，但讓你們有這感受，對不起，如果你們在路上遇見了我，我親身跟你們陪個禮。」
翁子光另類方法拍攝《風再起時》 不希望欺騙觀眾
翁子光在文章中亦指《風再起時》或許與主流觀眾期待的港產「動作猛片」有所出入，亦不希望在宣傳工作中欺騙觀眾，他寫道：
「《風再起時》不是一部大家常見的商業動作港片，這是一部賦香港情懷的言情歷史電影，這個說法也許不好賣，但我相信它有它的觀眾，有它的知音。」
梁朝偉：所有的電影都是一場實驗
翁子光在文末提及《風再起時》在內地上映後，曾向梁朝偉報憂，亦分享了梁朝偉精簡而睿智的回覆，他表示梁朝偉安慰說：「所有的電影都是一場實驗，讓我們變得更好。」翁子光對梁朝偉在短短18字所表達的心意與智慧，表示衷心的感謝。翁子光2015年曾憑《踏血尋梅》奪第35屆香港電影金像獎最佳編劇，去年監製的電影《正義迴廊》亦大獲好評。
《風再起時》正式預告：
導演 | 編劇: 翁子光 Philip YUNG
監製: 朱嘉懿 Julia CHU, 李錦文 Peggy LEE, 唐慶枝 Patrick TONG, 曹敬文 Kingman CHO
領銜主演: 郭富城 Aaron KWOK, 梁朝偉 Tony LEUNG, 杜鵑DU Juan
《風再起時》故事大綱
70年代，香港廉政公署成立，對貪污探長進行追捕，揭開殖民地時代落幕前的篇章。曾因不受賄而飽受壓迫的警察磊樂 (郭富城飾)與南江(梁朝偉飾)， 想要改變現狀，而攜手建立警察貪污制度，並坐上總華探長位置。然而，權利膨脹導致黑白勢力失衡，磊樂太太蔡真(杜鵑飾)，因幫其上位而受黑社會遷怒，一直跟隨他們的肥仔B(周文健飾)及嚴洪(譚耀文飾)等人，亦幾近翻臉。歷史交替，廉政公署全球通緝貪污探長，磊樂與南江隻手遮天的年代謝幕。 風再起時，香港已不同往昔。
《風再起時》2月17日開始正式在香港上演。
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