風再起時影評｜梁朝偉18字安慰 導演㷫爆被內地網民劣評「一坨大便」

《風再起時》片長2小時 24分鐘，2 月 17 日在香港正式公映。《風再起時》由郭富城和梁朝偉主演，翁子光執導的香港史詩式電影，2月5日於中國內地正式上映，首日開畫票房已達1,400萬人民幤，累計至今已超過3,500萬人民幣，原來《風再起時》甫上映便吸引網民廣泛討論！