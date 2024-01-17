飛常日誌 劉穎鏇

飛常日誌丨劉穎鏇4年前空姐造型翻hit 176cm高佻身材同呢位強烈對比！

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Keith

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TVB新劇《飛常日誌》正式開播，除了劇情刻劃機場運作外，多位女藝人扮演空姐形象亦夠晒吸引。大家期待已久的「最強Body」劉穎鏇將在第三集登場。有網民發現她原來在4年前就已經嘗試過空姐造型！

飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 大家期待嘅「最強Body」劉穎鏇將於第三集出場！
大家期待嘅「最強Body」劉穎鏇將於第三集出場！（圖片來源：IG@itstiffanylau）

飛常日誌丨「最強Body」劉穎鏇空姐造型索爆

劉穎鏇飾演空姐角色，高䠷身形配上腰果眼再加無敵笑容，空姐形象入型入格，之前仲講過一度被誤當真空姐：「我喺劇入面大部分戲份都係着空姐制服，最開心好多公司同事都讚我好似空姐，同埋喺機場度都有人當咗我真係空姐咁。」有網民就發現，原來她4年前已經試緊空姐造型，講緊就係《學是學非》的一段精華！

飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 劉穎鏇飾演空姐角色，高䠷身形配上腰果眼再加無敵笑容，空姐形象入型入格，之前仲講過一度被誤當真空姐
劉穎鏇飾演空姐角色，高䠷身形配上腰果眼再加無敵笑容，空姐形象入型入格，之前仲講過一度被誤當真空姐（圖片來源：TVB

飛常日誌丨4年前空姐造型翻hit 鄺潔楹都有份？！

2020年，鄺潔楹、劉穎鏇、何泳芍為《學是學非》進行拍攝，細細粒既JUDY更突破身高限制，同Tiffany一嘗做空姐既滋味。鄺潔楹(Judy)自言除了《學是學非》 之外相信沒有其他劇組會選佢做空姐 ，皆因以其155cm 身高飾演劇情片的「哈比人」空姐，相信沒有編劇能夠寫出。影片中，Tiffany的176cm高佻身材好搶鏡，網民大讚：「同空姐造型好夾！」

飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 「童裝」空姐⋯⋯好似兒童節目。
「童裝」空姐⋯⋯好似兒童節目。（圖片來源：TVB）
飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 鄺潔楹的身高做空姐，真係機艙行李架都掂唔到⋯⋯
鄺潔楹的身高做空姐，真係機艙行李架都掂唔到⋯⋯（圖片來源：TVB）
飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 155cm vs 176cm，劉穎鏇腰都彎了⋯⋯
155cm vs 176cm，劉穎鏇腰都彎了⋯⋯（圖片來源：TVB）

飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 其實穿上制服的Judy，還是比較似一個財務公司的顧問。
其實穿上制服的Judy，還是比較似一個財務公司的顧問。（圖片來源：TVB）
飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 鄺潔楹155cm扮演最矮空姐！《學是學非》 破例投身航空業「有今生無來世」
（圖片來源：TVB）
飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 鄺潔楹155cm扮演最矮空姐！《學是學非》 破例投身航空業「有今生無來世」
（圖片來源：TVB）

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飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 鄺潔楹155cm扮演「最矮空姐」！《學是學非》 破例投身航空業「有今生無來世」
（圖片來源：TVB）
飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 港姐出身嘅劉穎鏇同何泳芍都對港姐延期一年大感到可惜。
港姐出身嘅劉穎鏇同何泳芍都對港姐延期一年大感到可惜。（圖片來源：TVB）

加入是非精

無綫綜藝節目《學是學非》曾經出過唔少「是非精」，大多都能成功入屋。鄺潔楹同劉穎鏇，就做個最細粒是非精、最高的是非精！

飛常日誌 劉穎鏇 飛常日誌丨劉穎鏇「最強body」索爆登場 4年前空姐造 最細粒的鄺潔楹同最高的劉穎璇～
最細粒的鄺潔楹同最高的劉穎璇～（圖片來源：TVB）

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圖片來源：IG@itstiffanylau、TVB、TVB

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