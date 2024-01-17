飛常日誌丨劉穎鏇4年前空姐造型翻hit 176cm高佻身材同呢位強烈對比！
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TVB新劇《飛常日誌》正式開播，除了劇情刻劃機場運作外，多位女藝人扮演空姐形象亦夠晒吸引。大家期待已久的「最強Body」劉穎鏇將在第三集登場。有網民發現她原來在4年前就已經嘗試過空姐造型！
飛常日誌丨「最強Body」劉穎鏇空姐造型索爆
劉穎鏇飾演空姐角色，高䠷身形配上腰果眼再加無敵笑容，空姐形象入型入格，之前仲講過一度被誤當真空姐：「我喺劇入面大部分戲份都係着空姐制服，最開心好多公司同事都讚我好似空姐，同埋喺機場度都有人當咗我真係空姐咁。」有網民就發現，原來她4年前已經試緊空姐造型，講緊就係《學是學非》的一段精華！
飛常日誌丨4年前空姐造型翻hit 鄺潔楹都有份？！
2020年，鄺潔楹、劉穎鏇、何泳芍為《學是學非》進行拍攝，細細粒既JUDY更突破身高限制，同Tiffany一嘗做空姐既滋味。鄺潔楹(Judy)自言除了《學是學非》 之外相信沒有其他劇組會選佢做空姐 ，皆因以其155cm 身高飾演劇情片的「哈比人」空姐，相信沒有編劇能夠寫出。影片中，Tiffany的176cm高佻身材好搶鏡，網民大讚：「同空姐造型好夾！」
加入是非精
無綫綜藝節目《學是學非》曾經出過唔少「是非精」，大多都能成功入屋。鄺潔楹同劉穎鏇，就做個最細粒是非精、最高的是非精！
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圖片來源：IG@itstiffanylau、TVB、TVB