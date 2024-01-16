《飛常日誌》首播9大話題 強勁陣容個個都係靚女 網民狠批1個尷尬位！
盤點《飛常日誌》首播9大話題
1.瘋狂植入生硬資料好似廣告雜誌 「劇本係唔係搵AI代勞？！」
首集劇集描述一場颱風襲港情景，對航班起降造成嘅影響。機場中央控制中心的值班經理楊尚偉（馬國明飾）展開了航班重新編排等工作，而港灣航空駐機場主管張若玲（蔡思貝飾）則負責安撫受到影響的旅客。同時，港灣航空的空服員張穎（戴祖儀飾）發現航班上有一位孕婦需要提前降落香港國際機場，而機場客運服務經理呂芷珊（高海寧飾）則發現一名孩子失去了家人，需要協助尋找他們。
首集播出後，唔少網民批評劇情十足「低質廣告雜誌」多過似劇集，質疑宣傳味過濃，過於刻意將機場資料用乏味方式講出嚟，令人想熄機！「劇本係唔係搵AI代勞？！」、「一開始以為在看宣傳片」
2.強勁陣容個個都係靚女 高清拍攝目不暇給
《飛常日誌》雲集眾多高顏值演員，昨晚已出場有蔡思貝、高海寧、郭柏妍及戴祖儀，遲啲仲有空姐look劉穎鏇震撼出場！網民大呼期待，加上每次過場的近鏡Shot，都在高清拍攝下呈現多位靚女美態，即使劇情悶，但有靚女坐陣，確實要加分！
3.機場控制室實景大開眼界 航空迷讚好過《衝上雲霄》
該劇採用全實景拍攝，一開場見到馬明同郭柏妍打工地方就係機場控制室，讓大家一睹入面有幾勁，科技感好重，連航空迷都大讚好過《衝上雲霄》！
4.重用《白色強人2》英文歌配樂
有網友發現TVB真的很環保，《飛常日誌》又重用《白色強人2》英文歌配樂《wish》（同為黃偉強編審），忍唔住講：「睇到好亂以為唐詩詠會出場！」
5.蔡思貝與馬國明飾離婚夫妻，一集「離婚」講超過10次
TVB處理呢套劇嘅感情線，略嫌有點拖泥帶水，蔡思貝、馬國明二人只要同場，每幕戲都強調一次「離婚關係」，實在誇張！不過，亦有網友表示總好過馮盈盈丁子朗主演的《妳不是她》：「點拍都好過睇FYY 嗰套」
6.單元式劇情首集結尾就有BBQ感覺
第一集尾聲，忙完一晚（應對颱風襲港措施），眾人企埋一齊吹水飲咖啡，即刻令網民誤會首集就玩「BBQ結局」，唔似黃金檔劇集。
7.靚腿放題 郭柏妍戴祖儀雙腿成焦點 愛回家 Laptop 孟希璘女裝上陣嚇窒網民
講明航空劇，有靚女空姐是常識吧！早前劇照已經見到戴祖儀、劉穎鏇頻頻晒腿，夠晒吸睛！不過唯一驚嚇位是，《愛回家之開心速遞》「IT狗」Laptop孟希璘以女裝上陣，嚇窒網民！
8. 第二集有吳大強（父子檔出場？）
《飛常日誌》早前預告片已見到吳大強同吳偉豪的身影，至於兩人會否演父子，就要睇落去啦！
9. 主題曲周吉佩主唱毁譽參半
劇集主題曲《飛常日記》由周吉佩主唱，值得留意此歌曲早前經網民投選，原來係姜濤《Dummy》同一作曲人朱敏希作品。有人讚「輕快自然有種想去旅行及機場的畫面感覺」、「搵啱人去唱」，不過亦有人覺得太過平淡，唔夠入心。
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