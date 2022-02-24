飛虎3壯志英雄｜劇透﹗陳豪出四集就死被網民噓爆 陸續有人死、新角色登場
飛虎3壯志英雄｜第四集 陳豪被火箭筒炸死
《飛虎3壯志英雄》今輯故事圍繞國際恐怖組織意圖在香港展開生化武器爭奪戰，一班飛虎隊員為對付恐怖份子鬥智鬥力，接連不斷的槍戰、飛車及大型爆破場口、配以埋身肉搏激戰畫面，極盡視覺衝擊。陳豪飾的少鋒在第四集（24日）與恐怖分子駁期間，為保護同袍一直走在最前線，一度陷入兩面夾擊被迫和蔡思貝飾的余曉欣匿在透明電梯內，卻被敵方以火箭筒瞄準。
黃宗澤判斷失誤 睇住陳豪被炸死
當時只有黃宗澤在有利位置對付恐怖分子，但因恐怖分子以其同袍遮檔，令黃宗澤猶豫不決﹗黃宗澤更在關鍵時刻因判斷失誤，眼白白睇住陳豪被火箭筒炸死，陳豪眼見有危險，第一時間大力推蔡思貝出電梯外，以保其性命，最後陳豪殉職，蔡思貝重傷﹗
陳豪壯烈犧牲賺人熬淚，但黃宗澤成千古罪人，不但被同袍唾棄，陳豪繼女蔡潔都當他成「殺人兇手」﹗陳豪出場四集就被炸死，雖然場面震撼又感人，卻被網民不滿出場太少﹗
苗僑偉登場 馬德鐘接替陳豪管飛虎隊
日本新宿國際刑警苗僑偉(許Sir)假扮毒品買家，與沛國公主接觸，過程中被Leo識穿身份！陳豪的壯烈犧牲後，昔日好兄弟在陳豪墓前重遇，飾演許俊發的苗僑偉與飾演展博文的馬德鐘，一見面即有火花。張兆輝要對飛虎全隊做心理評估，望儘快重整飛虎隊。馬德鐘接任陳豪的位置擔任飛虎總指揮，一來就極其嚴格地訓練眾飛虎…..
預告陸續有人死：第十七集蔡思貝終認愛吳卓羲可惜…
陳豪死，蔡思貝受傷昏迷，短暫甦醒卻失去記憶，蔡思貝其後戲份主要在病床上，並要接受多次腦部手術，對她痴心一片的吳卓羲一直默默守護，不離不棄，令一直對感情無信心的蔡思貝，於第十六集終於接受吳卓羲的追求，正等待二人放甜之際，第十七集蔡思貝就因腦出血致腦幹死亡，最後不治死亡﹗
沛國公主第十四集自殺
飾演沛國流亡公主的星二代何慈茵，因家園被毀走上復仇之路，劇集開首一直戲份極重，開槍、近身格鬥技、飛車樣樣精通﹗在第十四集自殺身亡 ﹗
「苦命鴛鴦」傅嘉莉、梁競徽演大反派
隨住陸續有角色陣亡，新角色亦排住隊登場，飾演拜瑞集團主席秘書JJ的傅嘉莉即將出場，她是飾演許森的梁競徽的情人，這一對亦同樣值得關注，劇中兩人表面上看似互相利用，但其實兩人均有着悲慘身世，最終雖發展成真愛，但卻沒有好下場，絕對是「苦命鴛鴦」！
蕭正楠亦正亦邪 賴慰玲為其擋指彈
蕭正楠飾演蔡肇培在第十八集登場，劇中亦正亦邪，是裕天集團研究主管，6年前研究死亡毒素抗毒劑時發生意外，並無意中研究出超級化學武器毒劑DH2。其後棄暗投明，與飾演中醫師的李惠蘭（賴慰玲飾）有感情線﹗第二十二集互相告白，及後賴慰玲為蕭正楠擋子彈而身亡﹗
王敏德 黑警無好下場
王敏德飾Tylor Smith為國際刑警，是苗僑偉上司，王敏德其實是黑警，是劇中的反派，於第二十一集出賣苗僑偉，於第二十六集捉住苗僑偉的手槍自殺身亡。