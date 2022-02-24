飛虎3壯志英雄

飛虎3壯志英雄｜劇透﹗陳豪出四集就死被網民噓爆 陸續有人死、新角色登場

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無綫《飛虎3壯志英雄》承接兩輯系列作，原班人馬上陣，新角色加入陳豪、郭晉安及馬德鐘視帝級人馬，不過飾演飛虎隊總指揮范少鋒的陳豪，出場四集就殉職死亡，令觀眾噓爆﹗其後不少角色陸續會死，新角色輪住登場﹗

飛虎3壯志英雄｜第四集 陳豪被火箭筒炸死

《飛虎3壯志英雄》今輯故事圍繞國際恐怖組織意圖在香港展開生化武器爭奪戰，一班飛虎隊員為對付恐怖份子鬥智鬥力，接連不斷的槍戰、飛車及大型爆破場口、配以埋身肉搏激戰畫面，極盡視覺衝擊。陳豪飾的少鋒在第四集（24日）與恐怖分子駁期間，為保護同袍一直走在最前線，一度陷入兩面夾擊被迫和蔡思貝飾的余曉欣匿在透明電梯內，卻被敵方以火箭筒瞄準。

飛虎3壯志英雄 飾演飛虎隊總指揮范少鋒的陳豪，與恐怖分子在廢置商場內槍戰﹗
飾演飛虎隊總指揮范少鋒的陳豪，與恐怖分子在廢置商場內槍戰﹗ （圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 陳豪和蔡思貝陷入四面受敵，被迫躲在透明電梯內﹗
陳豪和蔡思貝陷入四面受敵，被迫躲在透明電梯內﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 恐怖分子正準備瞄準發射火箭筒﹗
恐怖分子正準備瞄準發射火箭筒﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 對準電梯內的陳豪和蔡思貝﹗
對準電梯內的陳豪和蔡思貝﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）

黃宗澤判斷失誤 睇住陳豪被炸死

當時只有黃宗澤在有利位置對付恐怖分子，但因恐怖分子以其同袍遮檔，令黃宗澤猶豫不決﹗黃宗澤更在關鍵時刻因判斷失誤，眼白白睇住陳豪被火箭筒炸死，陳豪眼見有危險，第一時間大力推蔡思貝出電梯外，以保其性命，最後陳豪殉職，蔡思貝重傷﹗

飛虎3壯志英雄 黃宗澤判斷失誤﹗
黃宗澤判斷失誤﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 蔡思貝等人都催促黃宗澤把握機會開槍﹗
蔡思貝等人都催促黃宗澤把握機會開槍﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）

陳豪壯烈犧牲賺人熬淚，但黃宗澤成千古罪人，不但被同袍唾棄，陳豪繼女蔡潔都當他成「殺人兇手」﹗陳豪出場四集就被炸死，雖然場面震撼又感人，卻被網民不滿出場太少﹗

飛虎3壯志英雄 陳豪殉職，黃宗澤不但要接受內部聆訊，更相當自責，想起以前跟陳豪和繼女的相處點滴﹗
陳豪殉職，黃宗澤不但要接受內部聆訊，更相當自責，想起以前跟陳豪和繼女的相處點滴﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 繼女蔡潔長大，負責捧住陳豪車頭相。
繼女蔡潔長大，負責捧住陳豪車頭相。（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 陳豪繼女、同袍都在怪責黃宗澤。
陳豪繼女、同袍都在怪責黃宗澤。（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）

苗僑偉登場 馬德鐘接替陳豪管飛虎隊

日本新宿國際刑警苗僑偉(許Sir)假扮毒品買家，與沛國公主接觸，過程中被Leo識穿身份！陳豪的壯烈犧牲後，昔日好兄弟在陳豪墓前重遇，飾演許俊發的苗僑偉與飾演展博文的馬德鐘，一見面即有火花。張兆輝要對飛虎全隊做心理評估，望儘快重整飛虎隊。馬德鐘接任陳豪的位置擔任飛虎總指揮，一來就極其嚴格地訓練眾飛虎…..

飛虎3壯志英雄 陳豪死，昔日好兄弟苗僑偉登場
陳豪死，昔日好兄弟苗僑偉登場（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 昔日好兄弟在陳豪墓前重遇，馬德鐘會接任陳豪的位置擔任飛虎總指揮﹗
昔日好兄弟在陳豪墓前重遇，馬德鐘會接任陳豪的位置擔任飛虎總指揮﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 飾演許俊飛的苗僑偉與飾演展博文妹妹展敏莉的朱晨麗亦有感情線。
飾演許俊飛的苗僑偉與飾演展博文妹妹展敏莉的朱晨麗亦有感情線。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

預告陸續有人死：第十七集蔡思貝終認愛吳卓羲可惜…

陳豪死，蔡思貝受傷昏迷，短暫甦醒卻失去記憶，蔡思貝其後戲份主要在病床上，並要接受多次腦部手術，對她痴心一片的吳卓羲一直默默守護，不離不棄，令一直對感情無信心的蔡思貝，於第十六集終於接受吳卓羲的追求，正等待二人放甜之際，第十七集蔡思貝就因腦出血致腦幹死亡，最後不治死亡﹗

飛虎3壯志英雄 吳卓羲對失憶的蔡思貝不離不棄﹗
吳卓羲對失憶的蔡思貝不離不棄﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》劇照）

沛國公主第十四集自殺

飾演沛國流亡公主的星二代何慈茵，因家園被毀走上復仇之路，劇集開首一直戲份極重，開槍、近身格鬥技、飛車樣樣精通﹗在第十四集自殺身亡 ﹗

飛虎3壯志英雄 飾演沛國流亡公主的星二代何慈茵身手不凡﹗現年31歲的中英混血何慈茵為星二代，爸爸何麥師承劉家良，精於洪拳，在八、九十年代拍過不少動作片，亦曾任電影武術指導。何慈茵五歲開始學洪拳，為劉家良徒孫。《
飾演沛國流亡公主的星二代何慈茵身手不凡﹗現年31歲的中英混血何慈茵為星二代，爸爸何麥師承劉家良，精於洪拳，在八、九十年代拍過不少動作片，亦曾任電影武術指導。何慈茵五歲開始學洪拳，為劉家良徒孫。《（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

「苦命鴛鴦」傅嘉莉、梁競徽演大反派

隨住陸續有角色陣亡，新角色亦排住隊登場，飾演拜瑞集團主席秘書JJ的傅嘉莉即將出場，她是飾演許森的梁競徽的情人，這一對亦同樣值得關注，劇中兩人表面上看似互相利用，但其實兩人均有着悲慘身世，最終雖發展成真愛，但卻沒有好下場，絕對是「苦命鴛鴦」！

飛虎3壯志英雄 傅嘉莉劇中同梁競徽一對﹗
傅嘉莉劇中同梁競徽一對﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 許森之情人，為其出賣董啟超。
許森之情人，為其出賣董啟超。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照 ）

蕭正楠亦正亦邪 賴慰玲為其擋指彈

蕭正楠飾演蔡肇培在第十八集登場，劇中亦正亦邪，是裕天集團研究主管，6年前研究死亡毒素抗毒劑時發生意外，並無意中研究出超級化學武器毒劑DH2。其後棄暗投明，與飾演中醫師的李惠蘭（賴慰玲飾）有感情線﹗第二十二集互相告白，及後賴慰玲為蕭正楠擋子彈而身亡﹗

飛虎3壯志英雄 蕭正楠一度為梁競徽做事﹗
蕭正楠一度為梁競徽做事﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 賴慰玲在劇中為蕭正楠按摩台療。
賴慰玲在劇中為蕭正楠按摩治療。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 賴慰玲為蕭正楠擋子彈﹗
賴慰玲為蕭正楠擋子彈﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 當場死在懷中。
當場死在懷中。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

王敏德 黑警無好下場

王敏德飾Tylor Smith為國際刑警，是苗僑偉上司，王敏德其實是黑警，是劇中的反派，於第二十一集出賣苗僑偉，於第二十六集捉住苗僑偉的手槍自殺身亡。

飛虎3壯志英雄 王敏德都會死﹗
王敏德都會死﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖、《飛虎3壯志雄心》劇照

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