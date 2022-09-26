香港小姐2022｜學霸許子萱奪亞軍歪晒面 疑因泳衣環節擦錯鞋惹禍失冠軍

《2022香港小姐競選》昨晚圓滿結束，最後由星二代林鈺洧奪冠、學霸許子萱「屈居」亞軍、「翻版孫藝珍」奪得季軍。表面上賽果都叫做合理，但當司儀宣布由許子萱奪得亞軍時，呢位出爐亞軍似乎要做好少少表情管理，鏡頭影到佢歪晒面！