香港小姐2022｜學霸許子萱奪亞軍歪晒面 疑因泳衣環節擦錯鞋惹禍失冠軍
宣布許子萱奪亞軍一刻歪晒面
昨晚能夠晉身五強的佳麗包括：1號徐麟、4號許子萱、8號林鈺洧、9號陳銘鳳、14號梁超怡，在宣布賽果時，五名佳麗一齊企正紅館台中，等侍司儀嘅指令。如此，第一個「出列」的梁超怡，人人高興，到台上淨返四個人，將分奪冠、亞寶座。當晚爆炸頭徐麟表演麻麻，講廣東話唔正似乎好忟水；陳銘鳳表現平平似陪跑；星二代林鈺洧被指後台勁，奪冠或遭話柄；淨得噚晚表現最最亮眼的竹牛津、劍橋爭住要的許子萱，以為坐定笠六。
《2022香港小姐競選》亞軍得主係…
許子萱！
表情管理頓時化整為零，歪晒面！
許子萱泳衣環節勁擦鞋中伏
其實噚晚許子萱的表現直都很亮麗，無論身形、樣子和口才都可以稱得上是全晚最搶眼，但到最後為何不敵星二代林鈺洧而「屈居」第二？網民就突破盲點，直指可能是泳衣環節太擦鞋惹的禍。當時許子萱抽到1979年鍾楚紅的問題，被問及：「如果困升降機，得一個人會好悶，如果有得選擇，你會揀邊三個人同你一齊困呢？」此時此許子萱似是將畢生的擦鞋功力全部使出，目光對住台下的評判團（留意返，大會評判團係有5位，咁無被提到嘅嗰兩位…）：
我想揀評判席嘅三位同評判，首先我會揀李太（李林麗嬋），因為我知道李太跳舞好犀利，所以我會喺部升降機入面，同佢約舞一曲切磋一下；跟住我會揀梁太（梁高美懿女士），因為我知道梁太喺學術界同銀行界都好有見樹，所以我都想聽吓佢對金融嘅一啲分析，而且（探討）點樣令香港女性文化走向國際；第三位我會揀郭先生（郭少明先），因為我知郭先生係一位商業奇才，所以我想聽吓，佢一啲好奇特嘅商業思維，點樣打造一個而家咁滿分嘅零售業帝國。
聽完之後，連曾志偉都忍唔住回應佢一句：「揀個擦鞋仔得啦！使乜揀咁多嘢啫！」
許子萱部分大約於8分20秒開始：
許子萱在決賽前夕曾經與醫生港姐張光怡當眾吵大鑊
被封為「麥明詩2.0」的15號張光怡（Chloe）與有「金融之花」稱號的4號許子萱（Cecca）同屬紅組，經常要一齊練歌排舞，有傳媒報道指家底豐厚的Chloe經常活在自己的世界中，被指有「公主病」，而Cecca則被指說話太過直腸直肚，欠缺耐性，因此兩人在眾佳麗中同樣人緣麻麻，擅長跳舞的Cecca對於經常甩拍子、連轉雨傘亦有困難的Chloe，更大感不耐煩。有指Chloe和Cecca在終極反面後，曾互相unfollow了對方的IG，不過在事件被報道後，兩人都已重新follow了對方。
許子萱獲牛津和劍橋爭住收
現年25歲的香港小姐亞軍4號許子萱身形出眾，翻查她的IG亦是「有料」之人，不時大方晒福利照。原來也是為學霸一名，她上周與一眾候選佳麗會見傳媒時，自爆畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。畢業後，於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。她表示如果參選有好成績，會考慮延遲修讀MBA課程，但仍未決定讀哪一間大學。
許子萱22歲出第1本自傳
許子萱12歲已經移民美國，性格自然玩得又大方，古銅色肌膚感覺非常陽光帶點混血的感覺，所以事前已成為焦點。她20歲時曾參與內地的相睇節目《非誠勿擾》，未入行已在網上掀起話題。在港姐官網顯示，她的嗜好勁多，包括莎莎舞、探戈、專業調酒、中英文朗誦、演講和學習法語，愛逛博物館和美術展。原來她更是才女一名，在大學畢業後，22歲便於內地推出第一本自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》。
許子萱出第2本自傳講選港姐
許子萱在IG寫道：「現在籌劃出英文譯版了。12歲赴美後的十年拼搏，從最年輕的新東方SAT老師，到錄製《非誠勿擾》，再到華爾街的投資銀行分析師，一路走來跌宕起伏，坎坷艱辛，種種砥礪。出版這本書的初衷之一，就是希望我的經歷能讓後輩們少走些彎路，希望我的故事能給予當下正經歷人生低谷，或職場迷茫的朋友一點啟發。」她表示正籌備寫第二本書，分享選港姐的經歷。網民對許子萱參選意見多多，有網民睇好她:「真係無得輸喎」、「高薪厚職嚟選港姐？」、「幾靚女有身材有學歷」，亦有網民幽默留言：「落左妝先再講！」
網民：AK（Anson Kong）扮女人？
許子萱相片曝光後，不少網民大呼她貌似Mirorr成員Anson Kong，不知道大家有無相同感覺？
欣賞更多許子萱的靚相：
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