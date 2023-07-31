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黃泳嘉香港小姐2023｜Jessica網傳亞軍 被稱呼「媽咪」成友誼小姐大熱！

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黃泳嘉香港小姐2023｜2號佳麗黃泳嘉（Jessica Wong）香港出生，加拿大讀書，今年22歲，身高169cm。黃泳嘉在社交網的自我介紹中自稱「Single Mom」惹外界揣測，她早前受訪就澄清只是她們一班港姐之間的開玩笑，因為她好喜愛照顧大家，在讀書時期亦因經常照顧身邊同學，而被大家開玩笑稱呼做「媽咪」，看來今屆的「友誼小姐」黃泳嘉是大熱之一！

黃泳嘉 2號佳麗黃泳嘉Jessica Wong）香港出生，加拿大讀書
2號佳麗黃泳嘉（Jessica Wong）香港出生，加拿大讀書（圖片來源：TVB）
黃泳嘉 2號黃泳嘉Jessica）
2號黃泳嘉（Jessica）（圖片來源：TVB）

黃泳嘉香港小姐2023｜佳麗檔案

入圍編號 2
全名 黃泳嘉
英文名 Jessica Wong
IG mjd0ubleu
年齡 22歲
三圍 33, 23, 34½
身高 169cm
體重 48.5kg
地區 香港／加拿大
職業 學生
學歷 加拿大麥基爾大學

香港小姐2023｜黃泳嘉自稱「Single Mom」惹揣測

至於因在社交網自我介紹中自稱「Single Mom」惹揣測的 2 號黃泳嘉（Jessica），則首度在娛樂新聞台首度開腔回應事件：「我唔知廣東話有冇呢句說話，我嗰時喺加拿大有樣嘢叫 Mom Friend，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，我係好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪，呢個（自我介紹）只係Inside Joke。」Jessica 還自爆自己的手袋是百寶袋：「我會帶好多食物、膠布、紙巾、毛巾等等咩都有，如果有人有嘢要，我一定有喺手，所以好似媽咪咁。」

香港小姐2023 黃泳嘉Jessica）接受娛樂新聞台泉叔訪問時，首度開腔回應「Single Mom」自我介紹事件。
黃泳嘉（Jessica）接受娛樂新聞台泉叔訪問時，首度開腔回應「Single Mom」自我介紹事件。（圖片來源：TVB提供）

黃泳嘉香港小姐2023｜其他照片

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黃泳嘉加國留學（圖片來源：[email protected]
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黃泳嘉平日打扮都幾火辣（圖片來源：[email protected]
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黃泳嘉Jessia（圖片來源：[email protected]

香港小姐2023｜網上流出疑似賽果名單

有網民發現維基百科出現了疑似賽果名單，名單上清楚列明各個獎項的奪獎佳麗，包括冠軍莊子璇、亞軍黃泳嘉及季軍賀怡雯，入圍五強的還有潘明璇和梁晶晶；另外，大熱佳麗郭珮文、王敏慈和王怡然則大熱倒灶五強不入，但卻分別獲頒發「友誼小姐」、「最上鏡小姐」以及「國際親善小姐」，而TVB藝人趙璧渝妹妹趙穎琪則是「最有名星相小姐」。不過現時此「比賽結果」已被刪除。

黃泳嘉 香港小姐2023 港姐 香港小姐 網上流出疑似賽果名單。
網上流出疑似賽果名單。（圖片來源：網上圖片）

香港小姐2023｜網傳冠軍莊子璇

首輪面試開始已被傳媒封為「港版IU」的莊子璇（Hilary）不但外表甜美可愛，原來亦是一名學霸，現年21歲的她現時是一名學生，就讀於香港大學食物及營養科學學系。身高168.5cm高的莊子璇，經常於社交平台上傳旅行照和自拍，沒有賣弄性感之餘，憑可愛和清純深受網民喜愛。

黃泳嘉 香港小姐2023 港姐 香港小姐 莊子璇。
莊子璇。（圖片來源：TVB影片截圖）

香港小姐2023｜網傳亞軍黃泳嘉

現年22歲的黃泳嘉（Jessica）是一名學生，目前在加拿大麥基爾大學讀書。她早前在「終極面試」時向評判表示覺得自己不夠好看，樂小姐就安慰她說其實她的牙齒很好看，又提醒她不要經常用頭髮擋住眼睛，不過她當時回答說：「頭髮唔鍾意聽話。」樂小姐則回應：「頭髮唔聽話啫，個人聽話咪得囉。」

香港小姐2023 港姐 香港小姐 黃泳嘉。
黃泳嘉。（圖片來源：TVB影片截圖）

更多：香港小姐2023｜疑似賽果網上流出！Juliana大熱倒灶不入五強 「港版IU」奪冠

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圖片來源：TVB、[email protected]

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