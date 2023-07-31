黃泳嘉香港小姐2023｜Jessica網傳亞軍 被稱呼「媽咪」成友誼小姐大熱！

黃泳嘉香港小姐2023｜2號佳麗黃泳嘉（Jessica Wong）香港出生，加拿大讀書，今年22歲，身高169cm。黃泳嘉在社交網的自我介紹中自稱「Single Mom」惹外界揣測，她早前受訪就澄清只是她們一班港姐之間的開玩笑，因為她好喜愛照顧大家，在讀書時期亦因經常照顧身邊同學，而被大家開玩笑稱呼做「媽咪」，看來今屆的「友誼小姐」黃泳嘉是大熱之一！