黃泳嘉香港小姐2023｜Jessica網傳亞軍 被稱呼「媽咪」成友誼小姐大熱！
黃泳嘉香港小姐2023｜佳麗檔案
|入圍編號
|2
|全名
|黃泳嘉
|英文名
|Jessica Wong
|IG
|mjd0ubleu
|年齡
|22歲
|三圍
|33, 23, 34½
|身高
|169cm
|體重
|48.5kg
|地區
|香港／加拿大
|職業
|學生
|學歷
|加拿大麥基爾大學
香港小姐2023｜黃泳嘉自稱「Single Mom」惹揣測
至於因在社交網自我介紹中自稱「Single Mom」惹揣測的 2 號黃泳嘉（Jessica），則首度在娛樂新聞台首度開腔回應事件：「我唔知廣東話有冇呢句說話，我嗰時喺加拿大有樣嘢叫 Mom Friend，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，我係好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪，呢個（自我介紹）只係Inside Joke。」Jessica 還自爆自己的手袋是百寶袋：「我會帶好多食物、膠布、紙巾、毛巾等等咩都有，如果有人有嘢要，我一定有喺手，所以好似媽咪咁。」
黃泳嘉香港小姐2023｜其他照片
香港小姐2023｜網上流出疑似賽果名單
有網民發現維基百科出現了疑似賽果名單，名單上清楚列明各個獎項的奪獎佳麗，包括冠軍莊子璇、亞軍黃泳嘉及季軍賀怡雯，入圍五強的還有潘明璇和梁晶晶；另外，大熱佳麗郭珮文、王敏慈和王怡然則大熱倒灶五強不入，但卻分別獲頒發「友誼小姐」、「最上鏡小姐」以及「國際親善小姐」，而TVB藝人趙璧渝妹妹趙穎琪則是「最有名星相小姐」。不過現時此「比賽結果」已被刪除。
香港小姐2023｜網傳冠軍莊子璇
首輪面試開始已被傳媒封為「港版IU」的莊子璇（Hilary）不但外表甜美可愛，原來亦是一名學霸，現年21歲的她現時是一名學生，就讀於香港大學食物及營養科學學系。身高168.5cm高的莊子璇，經常於社交平台上傳旅行照和自拍，沒有賣弄性感之餘，憑可愛和清純深受網民喜愛。
香港小姐2023｜網傳亞軍黃泳嘉
現年22歲的黃泳嘉（Jessica）是一名學生，目前在加拿大麥基爾大學讀書。她早前在「終極面試」時向評判表示覺得自己不夠好看，樂小姐就安慰她說其實她的牙齒很好看，又提醒她不要經常用頭髮擋住眼睛，不過她當時回答說：「頭髮唔鍾意聽話。」樂小姐則回應：「頭髮唔聽話啫，個人聽話咪得囉。」
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