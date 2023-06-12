香港小姐2023｜18歲Surine獲封「翻版沈月」 被揭爛蒲收兵兼拜金黑歷史
Surine被揭富貴生活 公屋妹忽然富貴
自從在香港小姐海選中曝光之後，Surine隨即被網民拍在討論區開Post熱討大爆私生活，更令其IG曝光！翻閱Surine的IG可見，Surine的相片中周身名牌，Chanel、Hermès應有盡有，而且經常出入高級酒店、更加在全海景靚房中影相；又會坐豪華遊艇出海等。據知網民爆料指Surine原本只是「公屋妹」，但在最近幾個月忽然富貴，剛滿18歲的時她考完DSE立即大解放，IG中更不乏泳衣靚相大晒好身材，相當養眼。
Surine被揭爛飲爛蒲愛收兵
除了富貴生活被揭之外，在主題「而家啲18歲妹豬癲到呢… grad din直落老蘭飲酒食shisha第二日朝再去港姐面試」中還有網民爆料稱Surine異性緣極佳愛收兵，揭她參加過「grad din（畢業晚宴）」後即去蘭桂坊飲酒食水煙。而Surine原來與另一位今屆大熱、有翻版IU之稱的莊子璇 (Hilary) 火速變Friend，完成海選之後更加一起去食晚飯，及後Hilary更post了兩人吃飯期間的合照寫道：「Eat with my new friend，好肚餓啊，12個鐘頭無食嘢。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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