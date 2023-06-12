香港小姐2023

香港小姐2023｜18歲Surine獲封「翻版沈月」 被揭爛蒲收兵兼拜金黑歷史

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TVB年度盛事《香港小姐2023》日前舉行首輪面試。今年的海選又再被一班「翻版」搶鏡，例如有翻版馮盈盈、翻版游嘉欣、翻版舒淇等，質素較為突出。不過最大爭議，還是一位集翻版麥明詩和沈月於一身的18歲佳麗Surine，事關剛考完DSE的她一見報即被起底，發現佢「壞過凱婷」！

香港小姐2023 集翻版麥明詩和沈月於一身的18歲佳麗Surine。
集翻版麥明詩和沈月於一身的18歲佳麗Surine。（圖片來源：TVB提供）
香港小姐2023 直接認自己係「見錢開眼」？
直接認自己係「見錢開眼」？（圖片來源：[email protected]___）

Surine被揭富貴生活 公屋妹忽然富貴

自從在香港小姐海選中曝光之後，Surine隨即被網民拍在討論區開Post熱討大爆私生活，更令其IG曝光！翻閱Surine的IG可見，Surine的相片中周身名牌，Chanel、Hermès應有盡有，而且經常出入高級酒店、更加在全海景靚房中影相；又會坐豪華遊艇出海等。據知網民爆料指Surine原本只是「公屋妹」，但在最近幾個月忽然富貴，剛滿18歲的時她考完DSE立即大解放，IG中更不乏泳衣靚相大晒好身材，相當養眼。

香港小姐2023 應屆畢DSE畢業生！
應屆畢DSE畢業生！（圖片來源：[email protected]___）
香港小姐2023 去年收Hermès做生日禮物。
去年收Hermès做生日禮物。（圖片來源：[email protected]___）
香港小姐2023 大騷好身材。
大騷好身材。（圖片來源：[email protected]___）
香港小姐2023 又會坐遊艇出海。
又會坐遊艇出海。（圖片來源：[email protected]___）
香港小姐2023 周身名牌被指拜金。
周身名牌被指拜金。（圖片來源：[email protected]___）

Surine被揭爛飲爛蒲愛收兵

除了富貴生活被揭之外，在主題「而家啲18歲妹豬癲到呢… grad din直落老蘭飲酒食shisha第二日朝再去港姐面試」中還有網民爆料稱Surine異性緣極佳愛收兵，揭她參加過「grad din（畢業晚宴）」後即去蘭桂坊飲酒食水煙。而Surine原來與另一位今屆大熱、有翻版IU之稱的莊子璇 (Hilary) 火速變Friend，完成海選之後更加一起去食晚飯，及後Hilary更post了兩人吃飯期間的合照寫道：「Eat with my new friend，好肚餓啊，12個鐘頭無食嘢。」

香港小姐2023 一拖三去飯聚。
一拖三去飯聚。（圖片來源：網上圖片）
香港小姐2023 與莊子璇 Hilary) 火速變Friend。
與莊子璇 (Hilary) 火速變Friend。（圖片來源：IG圖片）
香港小姐2023 蒲完去面試，有料！
蒲完去面試，有料！（圖片來源：網上圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、[email protected]___、TVB提供

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