香港小姐2023｜18歲Surine獲封「翻版沈月」 被揭爛蒲收兵兼拜金黑歷史

TVB年度盛事《香港小姐2023》日前舉行首輪面試。今年的海選又再被一班「翻版」搶鏡，例如有翻版馮盈盈、翻版游嘉欣、翻版舒淇等，質素較為突出。不過最大爭議，還是一位集翻版麥明詩和沈月於一身的18歲佳麗Surine，事關剛考完DSE的她一見報即被起底，發現佢「壞過凱婷」！