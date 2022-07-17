金像獎2022

香港電影金像獎2022得獎名單｜影后影帝將揭曉(持續更新)

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《第40屆香港電影金像獎》今日（7月17日）於九龍灣國際展貿中心舉行，最佳電影、最佳男主角、最佳女主角、最佳新演員等各個大獎得主陸續出爐，一文睇晒到底花落誰家。

睇返提名名單：

金像獎2022影帝影后名單｜吳君如入圍影后、謝賢有望奪最年長影帝

MIRROR任開唱嘉賓

MIRROR行紅地氈時已預告會做表演嘉賓，頒發過第39屆的獎項及經由彭秀慧作開場介紹後，MIRROR出場以勁歌熱舞獻唱今屆金像獎主題曲《金人》，為頒獎正式揭開序幕。

金像獎2022 MIRROR擔任開場表演嘉賓，勁舞熱舞獻唱今屆金像獎主題曲《金人》揭開序幕。
MIRROR擔任開場表演嘉賓，勁舞熱舞獻唱今屆金像獎主題曲《金人》揭開序幕。（圖片來源：ViuTV截圖）
金像獎2022
（圖片來源：ViuTV截圖）
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金像獎2022｜黃子華現身頒獎「終身成就獎」

黃子華擔任表演嘉賓，頒獎「終身成就獎」予許冠文，他笑言：「多謝大家出席，睇我攞終身成就獎！能夠頒獎俾許冠文就係我嘅終身成就獎！」子華神仲爆金句：「睇次許冠文，慳返去旅行！」

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馮德倫窒曾國祥：今晚ViuTV轉播，唔應該提你爸爸

曾國祥與馮德倫現身頒發「新晉導演」獎項時，曾問馮德倫為什麼做了導演都可以Keep得咁好，及後馮德倫笑言：「或者因為你阿爸嘅基因犀利得滯呢？但今晚係ViuTV轉播，唔應該講你阿爸！」「唔緊要！ViuTV係咩都講得㗎！」「係咩？ViuTV咩都講得㗎咩？」

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《第40屆香港電影金像獎》得獎名單：

金像獎2022｜最佳新演員—王丹妮《梅艷芳》

王丹妮首次拍電影擔任《梅艷芳》女主角，就奪得「最佳新演員」，同時競逐「最佳女主角」。王丹妮得獎時相當激動，熱淚盈眶。她激動說：「多謝梅姐！多謝智叔！我相信你喺天國有睇我表演，好希望能夠拍多啲好嘅電影畀大家！」

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金像獎2022｜最佳女配角—廖子妤《梅艷芳》

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最佳原創電影歌曲—《時間的初衷》（《一秒拳王》）

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新晉導演—陳健朗《手捲煙》

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終身成就獎—許冠文

金像獎2022 許冠文奪「終身成就獎」。
許冠文奪「終身成就獎」。（圖片來源：ViuTV截圖）

最佳電影

最佳男主角

最佳女主角

最佳男配角

最佳導演

最佳編劇

最佳攝影—鄭兆強《智齒》

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最佳攝影

最佳美術指導

最佳服裝造型設計

最佳動作設計

最佳原創電影音樂

最佳原創電影歌曲

最佳音響效果

最佳視覺效果

最佳亞洲華語電影

常見問題

誰奪最佳女主角呼聲最高？

大會公開了入圍候選人的造型照，其中包括了最佳男女主角，最佳女主角當中包括周秀娜、王丹妮、劉雅瑟…詳情請看

那套電影獲14項提名稱霸？

第40屆電影金像獎公布19項提名當中，其中獲得14項提名稱霸，就是…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：香港電影金像獎2022截圖

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