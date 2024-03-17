馬國明湯洛雯為慶祝「Little baby」生日 溫馨全家福曝光！
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馬國明與湯洛雯去年底步入婚姻殿堂，這對新婚的甜蜜夫妻，將愛貓Tino和Ariel視為家庭的一份子，日前為愛貓Tino慶祝三歲生日派對，甜曬一家四口溫馨全家福！
馬國明湯洛雯愛貓Tino生日派對盛況
馬國明與湯洛雯為愛貓Tino舉辦了一場別開生面的生日派對。這場派對不僅有精心準備的蛋糕和五彩繽紛的氣球裝飾，更有親朋好友的熱鬧祝福。這對夫妻將這份準備工作看得如同為自己的孩子慶祝生日一般，每一個細節都透露出他們對愛貓的深情厚意。
湯洛雯大曬一家四口全家福
湯洛雯在社交平臺上分享了這次生日派對的照片，照片中的她與馬國明抱著Tino和Ariel，一家四口的全家福照片充滿了幸福的氣息。湯洛雯用「Little baby」溫馨稱呼愛貓，並在英文留言中寫道：「昨天我們的小寶貝Tino擁有了他的3歲生日派對，非常感謝所有前來和他一起慶祝的姐姐！我們只求你健康快樂成長！愛你，我的TinTin Boy及Ariel BB女！」馬國明則用三個笑臉Emoji圖案來表達他的喜悅。
馬明靚湯今年農曆新年首度派利是
馬國明與湯洛雯去年底結婚，雖然暫時未有子女，但他們對愛貓的關愛就如同對自己的孩子一般。今年農曆新年，他們首度為愛貓派利是，展現了他們對這對貓咪的特別疼愛。早前在馬國明的生日，湯洛雯更是親自為他準備蛋糕，這對夫妻生活甜蜜溫馨，讓人羨慕。
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圖片來源：IG@roxannetong