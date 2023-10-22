馮盈盈清純校服Look曝光！短裙伸脷超吸睛 網民驚歎零違和感
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29歲的馮盈盈 (Crystal) 自2016年成為港姐冠軍後，備受無綫力捧，惟自去年失寵的消息傳不斷，近年工作量明顯大減，早前更決定重返校園修讀碩士課程。專心讀書的馮盈盈依然活躍於社交平台，早前就分享了身穿校服的照片，又伸脷又露美腿，冧死一班網民！
馮盈盈格仔校服短裙超吸睛
馮盈盈在前天（20日）分享了身穿校服的照片，並發文道：「20231020校鐘響起，係時候返學啦！我喺學校等你」。照片中馮盈盈身穿身穿白恤衫加蝴蝶結，下身搭配格子校服超短裙，大騷白滑長腿，再加上古靈精怪伸脷表情，成功電暈一班網民。不少網民都紛紛留言大讚穿上校服的馮盈盈零違和感：「好青春呀學生妹」、「未見過咁靚既女學生」、「Fyy世一」、「校花fyy好靚好可愛」等。
同學生時期冇分別 五官精緻美人胚子
其實馮盈盈早在學生時期已經五官精致，中學就讀位於深水埗的寶血會上智英文書院的她，在初中時期依然係個四眼妹，一臉稚氣相當可愛。但一上到高中開始除眼鏡之後，就睇得出馮盈盈當時五官與現在沒有太大分別，名副其實嘅由細靚到大，認真令人羨慕！
一度獲封「MK港姐」重投校園成功洗底
雖然馮盈盈本身五官精緻，但在讀大學當時曾經染過一頭金髮，濃妝豔抹又唔識打扮，搞到在當選2018年港姐冠軍後，一度被網民封為「MK港姐」。為了撇開陣「MK味」，馮盈盈除了大執造型改行氣質女神風之外，早前又考CFA Level 1考試，又重返校園修讀碩士課程，充滿文青氣息的她成功洗底，獲網民封為TVB女神之一。
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圖片來源：IG@crystalfyy、網上圖片