馮盈盈清純校服Look曝光！短裙伸脷超吸睛 網民驚歎零違和感

29歲的馮盈盈 (Crystal) 自2016年成為港姐冠軍後，備受無綫力捧，惟自去年失寵的消息傳不斷，近年工作量明顯大減，早前更決定重返校園修讀碩士課程。專心讀書的馮盈盈依然活躍於社交平台，早前就分享了身穿校服的照片，又伸脷又露美腿，冧死一班網民！