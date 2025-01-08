魷魚遊戲2｜11號士兵朴圭瑛曬幕後照惹禍 嚴重劇透第3季關鍵角色引熱議

Netflix韓劇《魷魚遊戲2》自上月26日播出後，迅速在全球範圍內獲得極高的人氣。該劇在上映11天內，播放量已達到1.262億次，並在播出第二周時仍保持全球收視第一的佳績。而《魷魚遊戲3》的播映日期已暫定於6月27日上架，不過劇中嘅11號士兵「姜霞」（朴圭瑛飾）日前（7日）分享拍攝花絮照時就意外爆出第3季嘅關鍵角色……

