魷魚遊戲2｜11號士兵朴圭瑛曬幕後照惹禍 嚴重劇透第3季關鍵角色引熱議
廣告
Netflix韓劇《魷魚遊戲2》自上月26日播出後，迅速在全球範圍內獲得極高的人氣。該劇在上映11天內，播放量已達到1.262億次，並在播出第二周時仍保持全球收視第一的佳績。而《魷魚遊戲3》的播映日期已暫定於6月27日上架，不過劇中嘅11號士兵「姜霞」（朴圭瑛飾）日前（7日）分享拍攝花絮照時就意外爆出第3季嘅關鍵角色……
魷魚遊戲2｜朴圭瑛戲份重要猶如女主角
朴圭瑛在《魷魚遊戲2》中飾演嘅角色「姜霞」係一名朝鮮士兵兼脫北者，其人生目標則係找回自己的孩子。除此之外，她還在遊戲組織內擔任11號士兵，並與販賣淘汰者器官的部隊長發生了衝突，角色更被指猶如女主角般嘅存在。
魷魚遊戲2｜朴圭瑛意外曝光第3季關鍵角色
不過朴圭瑛日前在社交平台曬出嘅幕後照片中，就意外曝光了她在《魷魚遊戲3》中的新身份。照片中，她穿著「粉紅衛兵」制服，而身旁則係同樣穿上粉紅衛兵制服的248號參加者李陣郁。朴圭瑛意外曝光嘅照片，更令唔少網友猜測在第三季中李陣郁可能成為會「粉紅衛兵」！
魷魚遊戲2｜朴圭瑛意外劇透引熱議
對於意外劇透行為，雖然朴圭瑛事後已經火速將照片刪除，但疑似劇透嘅行、為就引來唔少網民熱議，而其所屬經紀公司「Saram娛樂」則於今日（8日）表示：「針對詢問的內容，請透過《魷魚遊戲3》進行確認」
而網民亦紛紛猜測事件會唔會造巨額嘅違約金：「直接劇透第3季關鍵角色〉」、「劇透違約金應該不少吧，這下怎麼辦？」、「怎麼這劇的演員個個都手滑？」、「從導演訪問的內容來看是超有個性的人，他應該氣炸了吧」。
撰文：東方新地圖片來源：ig@lavieenbluu