盤點《魷魚遊戲2》7大重點懶人包！彩蛋、新遊戲、Big Boss曝光！
盤點《魷魚遊戲2》7大重點懶人包目錄
最新預告暗藏彩蛋 Big Boss一早現身？
在Netflix近期公開的最新預告片中，可見在首季飾演「Front Man」的李炳憲，竟然同樣穿上綠色制服，混在遊戲之中。不少網民都非常好奇李炳憲混入參賽者之中的主要目的！
第2、3季一氣呵成拍完
《魷魚遊戲》的第2及第3季，有指是同時製作的，而兩者將會類似《黑暗榮耀》一樣，分為上下兩季去推出。第2季大約為6集，而第3季則預計6至7集。《魷魚遊戲》第二季將由六集組成，而第三季預計將包括約六到七集。與Netflix的《黑暗榮耀》相似，《魷魚遊戲》第一季和第二季之間有三個月的休息時間。因此，預計《魷魚遊戲》第二季和第三季之間的間隔時間將很短。第二季將於今年12月26日在Netflix上架，換言之，《魷魚遊戲3》有機會在3月26日有得睇！
14位玩家陣容超華麗
《魷魚遊戲2》同樣由黃東赫執導，帶原班人馬回歸，包括同香港演員譚俊彥撞樣嘅男主角李政宰繼續以「成奇勳」身份留低，「Front Man」李炳憲亦疑似將以玩家身份參加。除了兩位影帝之外，在第2、3季中將將會有多位星級演員以玩家身份登場，包括任時完、姜河那、朴成勳、梁東根、朴珪瑛、曹柔理、康愛心、Heaven、李大衛、李陣郁、T.O.P（崔勝鉉）、盧載沅、元志安等人。
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海報暗藏遊戲提示
《魷魚遊戲2》最新公開的海報亦成為網民的熱議話題。不少網民留意到《魷魚遊戲2》的背景從第一季的綠色背景，變成彩虹色的橢圓環。網民都認為《魷魚遊戲2》的遊戲應該與操場、田徑有關。
導演黃東赫劇透新一季重點
《魷魚遊戲》的導演黃東赫在第二季開播之前，亦為劇迷寫下感謝信。黃東赫指《魷魚遊戲》在第一季問世為止，一共花了12年的時間，但就只用了12日，就成為了Netflix史上最受歡迎的劇集。黃東赫指第一季的主角李政宰、李炳憲都會回歸第二季，觀眾們亦有可能在第二季看到到孔劉和「英熙」的男朋友「哲秀」，並且會帶更新穎、更驚人的故事和大家見面。
新遊戲疑似曝光？「哲秀」是誰？
那麼到底黃導演所說的「英熙」男朋友「哲秀」到底是誰呢？「英熙」和「哲秀」都是韓國教科書經常出現的男女名字。根據韓媒爆料，第二季將會加入新遊戲「多人跳繩」，第一季就「一二三木頭人」中出現的木頭人「英熙」作為殺人兵器，而第二季就將會有「英熙」的男朋友「哲秀」，兩個一起邊搖繩子，一邊將參賽者逐個淘汰！
演員齊齊回應劇迷各種猜測
李政宰、李炳憲、魏河俊日前齊齊接受訪問，回應全球各地影迷對最新劇情的猜測，包括奇勛的女兒長大後可能由朴圭瑛或曹柔理等人飾演、有可能加入外國兒時遊戲等等。三位主角都在不劇透的情況下，否認大部分猜測，但從唯一從李炳憲的口中能夠知道的，所有遊戲都將會是韓國的本土遊戲！
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