《魷魚遊戲》第三季播放時間線公開？新角色、故事背景一文看清
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人氣Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》第2季將在12月26日播出 ，對於這套神秘的生存遊戲，第2季或將帶大家拆解關於整個遊戲體制以及追尋出幕後黑手。而早前就有消息公開，《魷魚遊戲》的第2與第3季已經一併完成拍攝！
《魷魚遊戲》2、3季一氣呵成拍完 終於唔使等咁耐！
而《魷魚遊戲》的第2及第3季，有指是同時製作的，而兩者將會類似《黑暗榮耀》一樣，分為上下兩季去推出。第2季大約為6集，而第3季則預計6至7集。作品同樣由黃東赫執導，原班人馬回歸。至於在第2、3季中新演員包括：任時完、姜河那、朴成勳、梁東根、朴珪瑛、曹柔理、康愛心、Heaven、李大衛、李陣郁、T.O.P（崔勝鉉）、盧載沅、元志安等人。
《魷魚遊戲3》最快呢個時間有得睇！
《魷魚遊戲》第二季將由六集組成，而第三季預計將包括約六到七集。與Netflix的《黑暗榮耀》相似，《魷魚遊戲》第一季和第二季之間有三個月的休息時間。因此，預計《魷魚遊戲》第二季和第三季之間的間隔時間將很短。
第二季將於今年12月26日在Netflix上架，換言之，《魷魚遊戲3》有機會在3月26日有得睇！
圖片來源：劇照、劇照