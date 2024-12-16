《魷魚遊戲》第三季播放時間線公開？新角色、故事背景一文看清

人氣Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》第2季將在12月26日播出 ，對於這套神秘的生存遊戲，第2季或將帶大家拆解關於整個遊戲體制以及追尋出幕後黑手。而早前就有消息公開，《魷魚遊戲》的第2與第3季已經一併完成拍攝！

