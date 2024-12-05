魷魚遊戲2｜14位玩家背景 演員介紹全公開 呢位竟然男扮女裝！
魷魚遊戲2目錄
1）李政宰：飾演「456號」成奇勳
同香港演員譚俊彥撞樣嘅男主角李政宰繼續以「成奇勳」身份留低，51歲的李政宰在1993年出道，入行以來有多套經典作品，除了《魷魚遊戲》之外，亦包括《與神同行》、《娑婆訶》和《觀相大師：滅王風暴 》等。
2）任時完：飾演「333號」投資博主「明基」
男子偶先團體「ZE:A」出身的任時完，在劇中飾演投資博主「明基」。36歲的任時完在2009年正式轉型做演員，精湛的演技獲韓國網民力讚，成名作包括《未生》、《正義辯護人》和《緊急迫降》等。
3）姜河那：飾演「388號」海兵隊「大浩」
今年34歲的姜河那在劇中飾演海兵隊出身的「大浩」。姜河那形象多變加上演技了得，在2020年更憑《山茶花開時》的，成為韓國首位90後的「百想視帝」。
4）朴成焄：飾演「120號」變性人「賢珠」
現年39歲的朴成焄在劇中飾演男扮女裝的變性人「賢珠」。朴成焄在2008年入行，默默耕耘14年，終於憑《黑暗榮耀》惡角「全宰寯」上位。
5）梁東根：飾演「007號」不孝子「永植」
45歲的梁東根在劇中飾演因賭博欠下巨債的不孝子「永植」。梁東根多年來有多套代表作，包括《人間失格》、《日與夜》和最近Disney+的《MOVING異能》。梁東根除了是演員之外，也是有名的嘻哈歌手。
6）李陣郁：飾演「246號」24孝爸爸「京錫」
李陣郁在劇中飾演24孝爸爸「京錫」。李陣郁在2003年入行，多年來戲路廣，出演過多套經典作品，其中以Netflix 影集《Sweet Home》最受外國觀眾喜愛。
7）崔勝鉉T.O.P：飾演「230號」過氣變態Rapper「Thanos」
韓國男子天團BIG BANG出身的T.O.P，在2007年開始轉型做演員，參演電視劇《IRIS》、電影《老千：神之手》和《同窗生》。今次是T.O.P大麻事件後首個復出作，叫一班VIP粉絲們都非常期待。
8）曹柔理：飾演「222號」明基前女友「俊熙」
現年23歲，韓日混血女子團體「 IZ*ONE出身的曹柔理，與T.O.P一樣同時有著歌手和演員的雙重身分，在2021年單飛後人氣繼續上升，深受韓國網民喜愛。
9）李書煥：飾演「390號」成奇勳好朋友「正培」
在第一季以成奇勳好朋友角色短暫出演過的李書煥，今次正式以玩家身份登場。李書煥在韓國為數一數二的黃金配角，出演過多套電視劇和電影。
10）朴珪瑛：飾演脫北者
現年31歲的朴珪瑛與李陣郁同樣出演過Netflix 影集《Sweet Home》第1季和第2季中，並以角色「尹智秀」廣為人知。今次朴珪瑛在《魷魚遊戲2》中飾演脫北者。
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11）康愛心：飾演「149號」不孝子「永植」媽媽
資深演技派康愛心現年61歲，在劇中飾演不孝子「永植」媽媽，兩母子一起參賽。康愛心在哦韓國為極富聲望的戲劇和音樂劇演員。
12）李大衛：飾演「125號」Thanos手下
現年30歲的李大衛在劇中飾演Thanos的手下。李大衛在2019年《娑婆訶》中的演出，獲韓國網民一致好評，但之後一直沒有太多作品。
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13）盧載沅：飾演「124號」Thanos手下
同樣在劇中飾演Thanos手下的盧載沅，現年31歲，於2021年出道，在今年憑《精神病房也會迎來清晨》「金書元」一角成功獲得韓國多個頒獎典禮的最新男演員獎提名。
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14）元志安：飾演「380號」Semi
現年23歲的元志安是劇中年紀最小的參演者之一，元志安在Netflix 影集《D.P：逃兵追緝令》中首次亮相，同時以因為同秀智撞樣而受到網民關注。
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