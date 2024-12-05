魷魚遊戲2｜14位玩家背景 演員介紹全公開 呢位竟然男扮女裝！

Netflix神劇《魷魚遊戲》在2021年風靡全球，經過三年籌備後，《魷魚遊戲2》終於落定在12月26日正式開播。Netflix連日來釋出多條《魷魚遊戲2》的宣傳片，以下就為大家介紹今次《魷魚遊戲2》其中14位玩家，不少玩家都是香港觀眾熟悉的面孔！