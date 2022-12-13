麥明詩

麥明詩與新歡盛勁為滑雪賀31歲生日 床上晒2套性感透視內衣

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「十優港姐」麥明詩（Louisa）自2020年拍完無綫劇集《殺手》後便開始淡出幕前，但她依然活躍於社交網，日前被途人影到與港龍副機師盛勁為拍拖去日本旅行，被指要坐經濟艙，麥明詩自抽是用Asia miles換的。麥明詩此行除了有男友陪滑雪，更慶祝其31歲生日，見她上載了床上放了鮮花及性感內衣的照片，極度令人想入非非。

麥明詩 麥明詩在生日正日公開在日本滑雪的照片，被指是由盛勁為操刀，淡妝下狀態依然好。
麥明詩在生日正日公開在日本滑雪的照片，被指是由盛勁為操刀，淡妝下狀態依然好。（圖片來源：[email protected]_mak）

麥明詩滑雪賀生日

麥明詩日前斷正與6呎高的盛勁為一同搭飛機赴日，二人還在機艙甜蜜挨住瞓覺，戀情被揭後麥明詩未有認愛，卻在12月11日31歲正日生日，在社交網上載了兩張雪地照片，麥明詩在男友視角下美麗動人，一張腳踏滑雪板跪在雪地上，另一張笑得非常燦爛。

麥明詩 麥明詩在自己的社交網留言祝自己12月11日生日快樂。
麥明詩在自己的社交網留言祝自己12月11日生日快樂。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩 麥明詩人逢喜事，在雪地上笑得非常燦爛。
麥明詩人逢喜事，在雪地上笑得非常燦爛。（圖片來源：圖片來源：[email protected]_mak）

性感內衣放上床

除了被指與盛勁為孖住滑雪賀生日，麥明詩更晒出火辣辣的生日禮物，她在社交網限時動態上載了兩張照片，除了一封由小朋友親手寫的生日片，還有一束鮮花，以及一個名牌內衣的生日禮盒，麥明詩拆開禮物把一紅一黑的性感透視內衣放在大床上拍攝，令人想入非非。

麥明詩 麥明詩把其中一盒生日禮物拆開，是兩件名牌透視內衣，仲要放在酒店床上影相，個意境真係好誘人。
麥明詩把其中一盒生日禮物拆開，是兩件名牌透視內衣，仲要放在酒店床上影相，個意境真係好誘人。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩 麥明詩更收到一張小朋友親手寫的生日卡。
麥明詩更收到一張小朋友親手寫的生日卡。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩 現時無約一身輕的麥明詩，出席朋友聚會時，打扮得十分性感。
現時無約一身輕的麥明詩，出席朋友聚會時，打扮得十分性感。（圖片來源：[email protected]_mak）

麥明詩被影到同盛勁為甜蜜遊日

而她的感情生活亦是大家關注之一，因為麥明詩在2016年與林作分手後，便再沒有公開戀情，近日她遊日便被人拍得與一名男士行為舉止勁親密，原來這名男士便是前國泰港龍航空副機師盛勁為，同時是TVB經理人合約的藝員，也是一名保險分區經理。

麥明詩 31歲的麥明詩，與盛勁為戀情斷正後未公開認愛。
31歲的麥明詩，與盛勁為戀情斷正後未公開認愛。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩 麥明詩生活健康，最近更愛上玩風帆。
麥明詩生活健康，最近更愛上玩風帆。（圖片來源：[email protected]_mak）

麥明詩大方回應網民嘲諷

事隔一日，麥明詩在IG限時動態上載網民留言的截圖，有網民寫道：「佢都要坐經濟位！」另一網民回應寫道：「抵被人影咁都慳錢咁Cheap！」麥明詩自抽回應：「係呀，我仲要用準備要過期嘅Asia miles嚟換添！」相信麥明詩已知道新戀情已曝光，但沒有否認蜜運中。

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 二人傳緋聞傳足年幾。
二人傳緋聞傳足年幾。（圖片來源：[email protected] keithshing_）
麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 今次畀人斷正。
今次畀人斷正。（圖片來源：[email protected] louisa_mak）

盛勁為前年參加TVB選秀節目《衝上雲霄大選》時，已經與麥明詩傳緋聞，之後二人更被拍到一同野餐，但他們齊否認拍拖，表示彼此關係只是「好朋友」。這段緋聞經傳了很久，上星期時候二人也出海玩帆船，之後分別在IG曬出當天的照片，看來已經準備公開戀情，這次遊日斷正也很難否認。

麥明詩深V 激罕騷半球

早前(23日)KOL Muddy Water 渾水於社交平台po出麥明詩的照片，並寫上「恭喜麥明詩小姐成功在Para Site競投William Lim的作品。」照片重點係麥明詩的一身打扮，白色外套下深V細肩帶，激罕派福利！原來咁性感的打扮係為咗現合大會泳池的主題，渾水就指自己就無咁大膽啦，全身藍色就算！

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩 KOL Muddy Water 渾水於社交平台po出麥明詩的照片
KOL Muddy Water 渾水於社交平台po出麥明詩的照片（圖片來源：ig＠muddydirtywater）

網民意見兩極：唔襯vs好正

此貼一出，即引嚟轟動，唔少網民都大讚30歲的麥明詩好正「女神」、「呢張真心癲」、「呢啲年紀先正」、「仲正過後生果時」，更質問渾水咁樣影人哋得唔得架「咁影得唔得嫁」、「你成晚敢唔敢企起身? 」、「你有冇成晚囉囉攣」，不過亦有網民覺得麥明詩似乎大改風格，唔多接受「幾時變左呢啲人？」、「咁暴露」、「後生唔露，30歲先露 」、「好似裕美」、「簡單露肩會襯佢多啲」。

有網民留言：「讀到10優又點？又係拋胸！洗咩讀書呀！問題係可唔可以拋得高貴D？咁樣好cheap。」此留言引來本尊麥明詩神回：「當然要讀書啦～讀咗書，多啲選擇，賺到錢養自己同家人，到時鍾意拋又得，唔拋又得！」

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩 網民嗌cheap，引來麥明詩神回應！
網民嗌cheap，引來麥明詩神回應！（圖片來源：[email protected]麥明詩）

睇埋麥明詩其他泳裝照：

重溫麥明詩同TVB結束7年賓主關係

麥明詩早在2019年就與TVB更改合約，由經理人包薪合約，改為一年一騷的部頭合約（俗稱「綠葉約」），現時已轉行做OL，在國際著名的麥肯錫（McKinsey）顧問公司擔任商業顧問。去年TVB為提高營收，特別批准她接拍亞視網劇《逐流時代》，為免影響正職，麥明詩更向公司請大假拍劇，而近日她出席活動時，就指她與無綫7年的賓主關係已正式結束。

有傳TVB曾以《飛虎》、《法證先鋒V》等多部重頭劇的重要角色來利誘麥明詩續約，但被她拒絕，早前TVB邀請歷屆港姐冠軍出席港姐決賽做嘉賓，亦被她以私人理由婉拒。

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩 在《逐流時代》中，身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。
麥明詩在《逐流時代》中，身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。（圖片來源：《逐流時代》截圖）
麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩 她更有和黃德斌有親咀戲份！
劇中麥明詩仲同黃德斌有親咀戲份。（圖片來源：[email protected]_mak）

享受做商業顧問

麥明詩接受傳媒訪問時，表示多謝TVB過往給她機會，但自己現在想法不同，已改變了人生方向，所以暫時不會回去TVB，但仍會接受品牌宣傳工作。她解釋自己係無做TVB之後，才轉做現在商業顧問這份工作，而現在日日返工都好忙，做得好開心，亦好有滿足感，學到好多東西。雖然她畢業自劍橋大學法律系，又考取到美國律師執業資格，但她表示無意做律師，原因係覺得做律師好悶，她亦暫時無計劃轉投其他電視台。

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 《東張西望》報道有騙徙假冒麥明詩向fans借錢行騙。
麥明詩直言現在做商業顧問的生活好充實，無意轉行做律師。（圖片來源：[email protected]_mak）

被封「人生勝利組」

現年30歲的麥明詩一向被譽為「人生勝利組」：出身中產家庭、會考十優（考獲中國語文科和英國語文科5*級、以及8科A級的十優佳績）、劍橋大學法律系畢業、通過New York Bar Exam考到美國執業律師牌、香港小姐冠軍，網民都要講句：乜都畀你贏晒啦！不過她謙稱自己絕非人生勝利組，在學校亦非年年考第一，只是中游位置，會考只預自己7A，考到10A也震驚到「下巴跌落嚟」。

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩分身不暇 辛勤工作拍劇OL兩邊走 不惜素顏示人
麥明詩2014年於劍橋大學取得法律學學士學位。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩 麥明詩18歲會考獲10優佳績，她笑說後悔當日無化妝。
麥明詩18歲會考獲10優佳績，她笑說後悔當日無化妝。（圖片來源：電視圖片）
麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩 麥明詩18歲考會考，得悉做了10A狀元之後，與媽媽相擁。
麥明詩18歲考會考，得悉做了10A狀元之後，與媽媽相擁。（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾坦言於TVB不敢做自己

麥明詩早前曾在社交平台上載影片，談到自己淡出幕前的原因，影片一出立刻引起網民討論。她表示在TVB的幾年時間裏，開始變得越來越介意其他人的看法，也開始不敢做自己，更因此失去方向，後來開始反思自己真正追求的是什麼。如今她的外貌比起以前變得更美、更精緻，言談間的自信更顯她的氣質。

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩
（圖片來源:[email protected]_mak）
麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩
（圖片來源：[email protected]_mak）

被指太瘦顯老即高EQ回應

影片播出後不少網民指其外貌有點似楊采妮、韓星崔智友，又稱讚她箍牙後輪廓更深，看起來很有混血感：「影得好靚支持妳」、「你有少少似 崔智友」、「靚到呢，周星馳話齋，由內到外到返內」。不過也有網民指她箍牙後，變得太瘦，很顯老：「好似變左（咗）樣喎」、「老左（咗 ）」，麥明詩即高EQ回應：「人係會老的~」

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩 麥明詩不時在社交網大曬素顏照，充滿自信。
麥明詩不時在社交網大曬素顏照，充滿自信。（圖片來源：[email protected]_mak）

麥明詩默認30歲有拖拍 暫時唔諗結婚不過有計劃「造人」

麥明詩早前在出席活動時接受傳媒訪問，表示自從淡出娛樂圈轉職商業顧問之後，有段時間好懶散，連異性緣也變差，令自己完全接受唔到，後來重拾自信後，個人開始恢復健康，更承認返工令她多了機會認識異性，以前在TVB，沒有正常方法接觸異性，但現在收工後，就可以與同事消遣，令生活圈子更多元化。她說，現在每日返工前會游水，假日則出海玩帆船。而被問及物色新男友的事，麥明詩沒有否認，只是答Keep住開心囉，還未結婚。

麥明詩新戀情曝光　被影到同前國泰港龍航空副機 麥明詩親身回應，希望大家保持警剔，更表示自己不會在公眾平台向人借錢。
麥明詩話依家返工前都會游水，難怪身形keep得勁Fit。（圖片來源：[email protected]_mak）

常見問題

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IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_mak

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