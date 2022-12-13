麥明詩與新歡盛勁為滑雪賀31歲生日 床上晒2套性感透視內衣

「十優港姐」麥明詩（Louisa）自2020年拍完無綫劇集《殺手》後便開始淡出幕前，但她依然活躍於社交網，日前被途人影到與港龍副機師盛勁為拍拖去日本旅行，被指要坐經濟艙，麥明詩自抽是用Asia miles換的。麥明詩此行除了有男友陪滑雪，更慶祝其31歲生日，見她上載了床上放了鮮花及性感內衣的照片，極度令人想入非非。