麥明詩疑與盛勁為同行外遊曬男友視覺 長裙加斜揹袋狂吸Like！

麥明詩（Louisa）自從離巢TVB後回復自由身，近期與男友盛勁為蜜運中，她不時在IG分享生活照都特別風騷自信。近日麥明詩就分享了外遊照片，相中她充滿笑容，一身米白色透視薄紗長裙，連Bra都比較顯現，加上她帶著斜揹袋令上圍線條更加突出，吸引不少網友讚好，「好靚嘅𠝹波袋」、「仙氣裙子好漂亮」、「派福利」、「好透見到長腿，不過直接show出嚟會心心眼」等等。