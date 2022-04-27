逐流時代｜麥明詩變性感擔當 嘲麥子樂成世未見過女人 出水芙蓉戲變搞笑片

亞視子公司亞洲心動娛樂（AMM）的自家劇《逐流時代》於3月29日首播，雖然未知收視如何，不過女主角麥明詩的演出就夠晒話題性，一條長達45秒的片段曝光，片中麥明詩身穿綠色比堅尼在泳池現身，令男二麥子樂睇到擘大個口，這場出水芙蓉戲被剪成慢動作「宅男𥄫女𥄫到流口水」，唔知以為睇緊王晶年代的「追女仔」系列，麥子樂更被麥明詩嘲笑他成世未見過女人。