麥明詩 逐流時代

逐流時代｜麥明詩變性感擔當 嘲麥子樂成世未見過女人 出水芙蓉戲變搞笑片

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東方新地

亞視子公司亞洲心動娛樂（AMM）的自家劇《逐流時代》於3月29日首播，雖然未知收視如何，不過女主角麥明詩的演出就夠晒話題性，一條長達45秒的片段曝光，片中麥明詩身穿綠色比堅尼在泳池現身，令男二麥子樂睇到擘大個口，這場出水芙蓉戲被剪成慢動作「宅男𥄫女𥄫到流口水」，唔知以為睇緊王晶年代的「追女仔」系列，麥子樂更被麥明詩嘲笑他成世未見過女人。

麥明詩 《逐流時代》日前正式首播，在早前播出的預告中麥明詩罕有身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。
《逐流時代》日前正式首播，在早前播出的預告中麥明詩罕有身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。（圖片來源：《逐流時代》劇照）
麥明詩 麥明詩在自己的社交網上載了一條約45秒的片，一出場已經好震撼。
麥明詩在自己的社交網上載了一條約45秒的片，一出場已經好震撼。（圖片來源：《逐流時代》影片截圖）

麥明詩重頭戲曝光

麥明詩在《逐流時代》飾演的蘇瑛Emma高學識、高情商、高顏值，喜歡周旋於上流社會圈子，為上位不擇手段，更與黃德斌及麥子樂有著曖昧又神秘的男女關係，並一早事先張揚麥明詩會有一場精彩的水著戲，麥明詩更大方地放上社交網與大家分享。

麥明詩 麥明詩出場，麥子樂個眼神......
麥明詩出場，麥子樂個眼神……（圖片來源：《逐流時代》影片截圖）
麥明詩 麥明詩出水芙蓉意態撩人，令坐於池邊飾演物業租售經理的麥子樂睇到目瞪口呆！
麥明詩出水芙蓉意態撩人，令坐於池邊飾演物業租售經理的麥子樂睇到目瞪口呆！（圖片來源：《逐流時代》影片截圖）
麥明詩 麥明詩留言笑麥子樂。
麥明詩留言笑麥子樂。（圖片來源：[email protected]_mak）

麥子樂睇大特寫睇到目瞪口呆

麥明詩在社交網上載片段約45秒，片中她以綠色泳裝上陣大晒弗到漏身形，麥明詩好似行catwalk咁，鏡頭不時影住她的身體甚至大特寫，全程慢動作，而麥子樂就坐在泳池邊睇住麥明詩出場，鏡頭影住佢對充滿慾望的眼神，望住麥明詩眼都凸而且擘大個口，幾乎流埋口水。

麥明詩 麥明詩行完catwalk出場就跳落水。
麥明詩行完catwalk出場就跳落水。（圖片來源：《逐流時代》影片截圖）
麥明詩 姿勢好到位，不過觀眾另有焦點。
姿勢好到位，不過觀眾另有焦點。（圖片來源：《逐流時代》影片截圖）

麥明詩笑拍檔未見過女人

條片經剪輯後，明顯想以誇張手法去帶出麥明詩在劇中的女神形象，不過麥子樂的演出太over，成件事都好似搞緊笑咁，有好似王晶年代拍的「追女仔」系列，就連麥明詩都出po笑拍檔麥子樂「有人成世未見過女人」。網民對這場戲議論紛紛，有人話「用大電視先好睇……個人好似係你面前」》，亦有人問點解麥明詩一跳落水就即時上水。

麥明詩 麥明詩好快就上水。
麥明詩好快就上水。（圖片來源：《逐流時代》影片截圖）
麥明詩 又來大特寫。
又來大特寫。（圖片來源：《逐流時代》影片截圖）

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麥明詩
（圖片來源：東方新地）
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網民議論紛紛

麥明詩
（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩
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麥明詩
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麥明詩
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麥子樂：個反應係望住個男人做

被麥明詩話成世未見過女人的麥子樂，亦在自己的社交網限時動態回應，自爆這場戲是與麥明詩分開拍，最搞笑是他當時是望住個男攝影師來做反應。麥明詩完全要靠自己想像力，真係辛苦晒！

麥明詩 麥子樂解釋做呢個表情時，其實是望住個男人。
麥子樂解釋做呢個表情時，其實是望住個男人。（圖片來源：[email protected]
麥明詩 麥明詩在劇中周旋於黃德斌與麥子樂之間，戲份非常搶Fo，連麥明樂都cap了與麥明詩的親熱片段放上限時動態，留言問大家幾耐冇睇過亞視？
麥明詩在劇中周旋於黃德斌與麥子樂之間，戲份非常搶Fo，連麥明樂都cap了與麥明詩的親熱片段放上限時動態，留言問大家幾耐冇睇過亞視？（圖片來源：[email protected]
《逐流時代》的女主角麥明詩在社交網為新劇宣傳。
《逐流時代》的女主角麥明詩在社交網為新劇宣傳。（圖片來源：[email protected]麥明詩Louisa Mak）
《逐流時代》由黃德斌與麥明詩孭重飛。
《逐流時代》由黃德斌與麥明詩孭重飛。（圖片來源：[email protected] _mak）

《逐流時代》3月29日首播

亞洲心動娛樂（AMM）在社交網宣布由戚其義監製的新劇《逐流時代》於3月29日晚上9點於AMM的網上平台獨家播出，《逐流時代》由麥明詩、黃德斌、麥子樂、何啟南、黃又南、林耀聲和黎紀君等參演，曾是《天與地》、《創世紀》等神劇的粉絲一定不能錯過戚其義的作品。

麥明詩 《逐流時代》去年7月煞科。
《逐流時代》去年7月煞科。（圖片來源：[email protected]亞洲心動娛樂Hong Kong）
麥明詩 《逐流時代》講述一班年青人向上爬的故事。
《逐流時代》講述一班年青人向上爬的故事。（圖片來源：[email protected]_mak）

《逐流時代》講述香港社會病態

《逐流時代》的劇本反映香港社會實況，戚其義曾形容《逐流時代》故事講述階級固化為香港的社會病態，當中包括老中青的階段，是香港年輕人為求躋身上流的故事，是最傳統的倫理故事。

麥明詩 《逐流時代》去年舉行拜神儀式，台前幕後一齊切燒豬。
《逐流時代》去年舉行拜神儀式，台前幕後一齊切燒豬。（圖片來源：[email protected]
麥明詩 戚其義表示為AMM開拍《逐流時代》是被林文龍的誠意打動，並指AMM個平台滿足到他的團隊，有好廣闊的創作空間。
戚其義表示為AMM開拍《逐流時代》是被林文龍的誠意打動，並指AMM個平台滿足到他的團隊，有好廣闊的創作空間。（圖片來源：[email protected]

要睇《逐流時代》先下載心娛APP

今次由黃德斌與麥明詩主演，幾有新鮮惑，不過亞洲心動娛樂（AMM）始終不是電視台，觀眾唔係一開電視就睇到，據亞洲心動娛樂（AMM）官方社交網的指引，觀眾要收看《逐流時代》，就必需要先下載亞洲心動娛樂（AMM）的App，未必吸到一班慣性晚晚開電視追劇的觀眾，對收視有一定的影響。

麥明詩 《逐流時代》有實力男主角黃德斌及麥子樂。
《逐流時代》有實力男主角黃德斌及麥子樂。（圖片來源：[email protected]
麥明詩 逐流時代 還有黃又南。
還有黃又南。（圖片來源：[email protected]
麥明詩 逐流時代 戚其義更搵來兩位模特兒出身的新晉女演員黎紀君及鍾浠文參與演出。
戚其義更搵來兩位模特兒出身的新晉女演員黎紀君及鍾浠文參與演出。（圖片來源：[email protected]

《逐流時代》正式預告

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常見問題

麥明詩在《逐流時代》飾演什麼角色?

麥明詩在《逐流時代》飾演蘇瑛Emma，為上位不擇手段，更與黃德斌及麥子樂有….詳情請看

《逐流時代》可於那裡收看?

《逐流時代》現於亞視心娛AMM自家APP上架，即睇下載教學

撰文：東方新地圖片來源：《逐流時代》影片截圖、《逐流時代》劇照、[email protected]_mak、[email protected]資料或影片來源：亞洲心動娛樂

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