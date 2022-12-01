黃嘉雯泰國被猩猩強吻到面容扭曲 返港後確診要即時隔離

2019年港姐冠軍黃嘉雯早前憑在《下流上車族》中飾演林敏驄的小三而人氣急升，近日她在完成無綫台慶夜的表演後，就飛到泰國旅遊，並在社交網開心分享被猩猩強吻到面容扭曲的影片，似乎玩得非常開心，但日前她返港時，卻在機場確診染上了新冠肺炎，要即時停工，接受家居隔離。