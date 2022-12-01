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黃嘉雯泰國被猩猩強吻到面容扭曲 返港後確診要即時隔離

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2019年港姐冠軍黃嘉雯早前憑在《下流上車族》中飾演林敏驄的小三而人氣急升，近日她在完成無綫台慶夜的表演後，就飛到泰國旅遊，並在社交網開心分享被猩猩強吻到面容扭曲的影片，似乎玩得非常開心，但日前她返港時，卻在機場確診染上了新冠肺炎，要即時停工，接受家居隔離。

萬千星輝賀台慶 紅地毯 同樣因劇集《下流上車族》爆紅嘅黃嘉雯，上位之後衣著方面極為大膽，派福利畀觀眾。
黃嘉雯早前現身無綫台慶夜時，一改以往斯文高貴形象，衣著方面極為大膽，一身火紅低胸長裙，非常吸睛！（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯 被兩猩猩撳住錫

黃嘉雯日前在社交網分享在泰國動物園中，被兩隻猩猩強吻的影片，並留言：「我是被強吻了嗎？撳住你嚟錫係咩玩法！佢哋錫到啜啜聲再加少少口水，其實你哋係咪人扮嘅？」又加上「我被錫到面容扭曲」、「其實係佢哋好畀面要錫我」、「佢心諗收工未」的Hashtag。

黃嘉雯 宋宛穎 港姐 黃嘉雯 林敏驄欽點黃嘉雯演出，大騷身形。
黃嘉雯在《下流上車族》獲林敏驄欽點演出小三，大騷身形。（圖片來源：《下流上車族》截圖）
黃嘉雯 兩隻猩猩一左一右夾實黃嘉雯，非常猴擒。
兩隻猩猩一左一右夾實黃嘉雯，非常猴擒，有網民竟然話左邊隻猩猩好似車總。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 仲一隻摸手一隻摸黃嘉雯大髀。
仲一隻摸手一隻摸黃嘉雯大髀。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 黃嘉雯最後捉實猩猩摸脾隻手，被錫到面容扭曲。
黃嘉雯最後捉實猩猩摸脾隻手，被錫到面容扭曲。（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯為猩猩平反

網民紛紛留言指責這兩隻猩猩好鹹濕，叫牠們「放開個女仔」，又話想做隻猩猩，黃嘉雯即在限時動態中再分享了兩張與猩猩們的合照，為牠們平反，表示：「其實佢哋都有正經可愛嘅一面，仲識擺好多poses㗎！」

黃嘉雯 原來猩猩都識得正經合照。
原來猩猩都識得正經合照。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 無再被猩猩強吻，黃嘉雯面容正常番。
無再被猩猩強吻，黃嘉雯面容正常番。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 黃嘉雯回覆好友留言，大呻被猩猩強吻咗好多次！
黃嘉雯回覆好友留言，大呻被猩猩強吻咗好多次！（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 有網友拿強吻黃嘉雯的猩猩和胸襲鄧伊婷作比較，黃嘉雯就指鄧伊婷嗰隻激動啲！
有網友拿強吻黃嘉雯的猩猩和胸襲鄧伊婷作比較，黃嘉雯就指鄧伊婷嗰隻激動啲！（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 鄧伊婷 攬攬下突然出手襲胸
早前鄧伊婷被猩猩攬攬下突然出手施襲（圖片來源：[email protected]

機場做核酸確診要家居隔離

不過由泰國返港時，黃嘉雯卻在香港機場確診染疫，她對傳媒表示在泰國上機前也曾做過快測，但當時仍是陰性，沒想到在香港落機後接受核酸檢測後，卻呈現出陽性，因此需要即時停工，接受家居隔離。原本她計劃返港後要為《歡樂滿東華》進行綵排，及錄影《流行都市》和一個J2節目，都要全部取消。

黃嘉雯指現在自己做快測也只有一條線，所以可能只有少許病菌。而在病徵方面，她表示只是有少少喉嚨痛，感覺仍然好精神。不過她笑指之前一個月都好忙碌，現在正好可以留在家中休息一下，玩下煮飯仔和執屋睇書，趁機養好身子。

黃嘉雯 黃嘉雯在泰國的動物園除了和猩猩合照外，又試過去餵長頸鹿。
黃嘉雯在泰國的動物園除了和猩猩合照外，又試過去餵長頸鹿。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 家居隔離的日子，黃嘉雯透露已在雪櫃儲足糧食。
家居隔離的日子，黃嘉雯透露已在雪櫃儲足糧食。（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯胞姊涉放貓入洗衣機獲撤銷定罪及刑罰

此外黃嘉雯胞姊黃綺婷（Yuki）於去年2月在其社交網上載了一段影片，片中她涉嫌將小貓放入洗衣機，並按下啟動制讓洗衣機旋轉14秒，事後她被控一項殘酷對待動物罪，經審訊後於今年2月被裁定罪成，判處80小時社會服務令，另須向愛護動物協會繳付逾27,000元照顧及醫療費用。

但黃綺婷不服定罪，向高院原訟庭提出上訴，日前獲原訟庭法官黃崇厚裁定上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。原訟庭法官黃崇厚表示未能裁定原審裁判官馮念偉對上訴人的誠信評估是否穩妥，加上原審裁判官曾要求上訴人舉證，有違所涉法律原則，因此判決黃綺婷上訴得直。由於案件有可能重審，所以他未有再分析上訴方提出的其他理據。

黃嘉雯 黃嘉雯曾與胞姐一起同遊日本，涉嫌將貓放入洗衣機的短片曝光後，黃綺婷惹來各方聲討，黃嘉雯曾回應傳媒承認胞姊行為不當，但堅稱她平日愛錫小動物，並相信她不會再犯此事。
黃嘉雯曾與胞姐一起同遊日本，涉嫌將貓放入洗衣機的短片曝光後，黃綺婷惹來各方聲討，黃嘉雯曾回應傳媒承認胞姊行為不當，但堅稱她平日愛錫小動物，並相信她不會再犯此事。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 今年二月，黃綺婷為懲罰所養的貓，竟將牠放入洗衣機。
去年2月，黃綺婷發布聲稱「惡搞」片段，稱為要懲罰所養的貓，而將牠放入洗衣機，但她自辯時稱涉案片段為其一名已在2021年中前往英國的朋友Yan所拍攝，原審裁判官曾就此要求上訴人舉證。（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯大熱成港姐冠軍 被封「嫩版郭可盈」

今年28歲的黃嘉雯是香港浸會大學文學院人文及創作系畢業，父母因為經常在內地工作，所以她早已經能夠獨立生活。而她在讀書期間便已經擔任模特兒做廣告代言的工作，而且在香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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