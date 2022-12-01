黃嘉雯泰國被猩猩強吻到面容扭曲 返港後確診要即時隔離
黃嘉雯 被兩猩猩撳住錫
黃嘉雯日前在社交網分享在泰國動物園中，被兩隻猩猩強吻的影片，並留言：「我是被強吻了嗎？撳住你嚟錫係咩玩法！佢哋錫到啜啜聲再加少少口水，其實你哋係咪人扮嘅？」又加上「我被錫到面容扭曲」、「其實係佢哋好畀面要錫我」、「佢心諗收工未」的Hashtag。
黃嘉雯為猩猩平反
網民紛紛留言指責這兩隻猩猩好鹹濕，叫牠們「放開個女仔」，又話想做隻猩猩，黃嘉雯即在限時動態中再分享了兩張與猩猩們的合照，為牠們平反，表示：「其實佢哋都有正經可愛嘅一面，仲識擺好多poses㗎！」
機場做核酸確診要家居隔離
不過由泰國返港時，黃嘉雯卻在香港機場確診染疫，她對傳媒表示在泰國上機前也曾做過快測，但當時仍是陰性，沒想到在香港落機後接受核酸檢測後，卻呈現出陽性，因此需要即時停工，接受家居隔離。原本她計劃返港後要為《歡樂滿東華》進行綵排，及錄影《流行都市》和一個J2節目，都要全部取消。
黃嘉雯指現在自己做快測也只有一條線，所以可能只有少許病菌。而在病徵方面，她表示只是有少少喉嚨痛，感覺仍然好精神。不過她笑指之前一個月都好忙碌，現在正好可以留在家中休息一下，玩下煮飯仔和執屋睇書，趁機養好身子。
黃嘉雯胞姊涉放貓入洗衣機獲撤銷定罪及刑罰
此外黃嘉雯胞姊黃綺婷（Yuki）於去年2月在其社交網上載了一段影片，片中她涉嫌將小貓放入洗衣機，並按下啟動制讓洗衣機旋轉14秒，事後她被控一項殘酷對待動物罪，經審訊後於今年2月被裁定罪成，判處80小時社會服務令，另須向愛護動物協會繳付逾27,000元照顧及醫療費用。
但黃綺婷不服定罪，向高院原訟庭提出上訴，日前獲原訟庭法官黃崇厚裁定上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。原訟庭法官黃崇厚表示未能裁定原審裁判官馮念偉對上訴人的誠信評估是否穩妥，加上原審裁判官曾要求上訴人舉證，有違所涉法律原則，因此判決黃綺婷上訴得直。由於案件有可能重審，所以他未有再分析上訴方提出的其他理據。
黃嘉雯大熱成港姐冠軍 被封「嫩版郭可盈」
今年28歲的黃嘉雯是香港浸會大學文學院人文及創作系畢業，父母因為經常在內地工作，所以她早已經能夠獨立生活。而她在讀書期間便已經擔任模特兒做廣告代言的工作，而且在香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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