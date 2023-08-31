黃嘉雯被爆與富二代蜜運中 狀態大勇狂曬泳裝旅行照
黃嘉雯蜜運中 狀態大勇狂曬泳裝旅行照
早前黃嘉雯（Carmaney）被爆與富二代Jordan拍拖，近期明顯狀態大勇，相中的Carmaney以藍色一件頭泳裝上陣，胸綁帶設計更突顯出她的傲人上圍，再加上超長美腿，玲瓏有致的身材相當吸睛！網民紛紛留言大讚性感，又笑言Carmaney應該再參選港姐，衛冕冠軍！
2019年港姐冠軍黃嘉雯向來樣子甜美，而且擁有傲人身材，在去年劇集《下流上車族》中誘惑林敏聰一幕一度人氣急升，更令觀眾對她留下深刻印象，不過黃嘉雯拍完《下流上車族》及《法言人》後，最近主力向綜藝發展。
黃嘉雯被揭與新男友富二代Jordan多次同遊
黃嘉雯發展尚算平穩，未有好突出的表現，而愛情方面，她去年宣布與外藉男友分手，在今年的7月就傳出已有新戀情，對方被指是富二代Jordan，原來因為黃嘉雯IG洩密，其中一張相發現男友的身影，之後再被揭二人原來多次把臂同遊，11月及4月的泰國及韓國之旅已經開始情侶關係。
有指新男友Jordan於英國大學畢業，同樣家底豐厚，而且住複式豪宅，是一名富二代。Jordan現職方案經理，再加上生活健康，熱愛運動，身型健碩更有40寸胸肌，據知Jordan除了生活健康外，他亦與家人關係很好。
「瑞士碧咸」為黃嘉雯來港支持參選
黃嘉雯在參選時間早已有瑞士籍男友Matej Tomic，當時被網民喻是「翻版雷神」、「瑞士碧咸」。男朋友因為曾任職於數碼市場策劃營銷工作，所以也為她進行指導以修整社交網頁的版面，。後來為了黃嘉雯因而決定搬到香港，其間也不時準備水果、蔬菜等低脂食品，讓黃嘉雯得以保持最佳身型。不過二人最後逃不過港姐分手魔咒而分開。
超級毛特兒大賽｜黃嘉雯極速減肚腩 豪晒水著搏到盡攬狗
其中一集則是水著通告挑戰，除 10 組超毛主人及狗狗外，主持之一的 Carmaney亦會以三點式泳衣亮相，與愛犬「多士」拍攝水著照。其間 Carmaney 接受娛樂新聞台訪問時，表示面對一班可愛超毛壓力很大，她笑說︰「佢哋好多 props，我得件衫乜都冇。」她又笑指為了極速減肚腩，已連續多餐以雞蛋充肌。
黃嘉雯大熱成港姐冠軍 被封「嫩版郭可盈」
黃嘉雯是香港浸會大學文學院人文及創作系畢業，父母因為經常在內地工作，所以她早已經能夠獨立生活。而她在讀書期間便已經擔任模特兒做廣告代言的工作，而且在香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。
黃嘉雯獲馮盈盈鼓勵選美
25歲的黃嘉雯便經澳門選美連盟甄選為該年度之國際小姐香港代表，而到日本東京參加2018年度的國際小姐。翌年她便參加2019年的《香港小姐競選》，並且以大熱姿態奪得冠軍和最具體態美佳麗，更被傳媒封為「嫩版郭可盈」。她在《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露自己因為馮盈盈的鼓勵和啟發下考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢。
黃嘉雯慘被嘲失蹤人口 被同期港姐發展還要差?
加入無綫電視後，一直也只是主持節目，甚少拍攝電視劇，因而被媒體慘被稱為「失蹤人口」，當年當屆的落選港姐蔡嘉欣的出鏡次數比起黃嘉雯還要多。不過2021年開始，黃嘉雯的出鏡率開始增加，拍攝多套劇集例如《回歸光影頌: 曙光》、《下流上車族》、《廉政行動2022》等。而《下流上車族》一角更是由林敏驄欽點，更被他讚演技對答也是冠軍級。
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