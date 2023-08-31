黃嘉雯被爆與富二代蜜運中 狀態大勇狂曬泳裝旅行照

《2023香港小姐競選》在上周日（8/27）圓滿結束，當晚以師姐身分出席的2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）一身Bling Bling低胸晚裝上陣，一出場即成為焦點，獲得不少網民大讚比當年選港姐時更fit！日前Carmaney相約兩位好姐妹到澳門玩，在社交網大晒泳裝照，似乎近期熱戀的她狀態大勇！