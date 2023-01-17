黃子華林海峰傳將會破天荒合演舞台劇 消息一出網民卻表示：好絕望
黃子華林海峰疑似破天荒合演舞台劇
近日黃子華在為即將上映的《毒舌大狀》做宣傳，林海峰亦忙於重演舞台劇《短暫的婚姻》的演出，兩位「棟篤笑」才子都忙得馬不停蹄。不過最近有消息傳出指兩人將會即將合作，《短暫的婚姻》的主辦單位更在社交網站上發佈了兩位疑似林海峰和黃子華的背面合照，相中還寫道：「有今生有來世」及「2023年2月24日密切留意」的字句，並且發文道：「你最期待的畫面快出現了.jpg」，網民都紛紛推測兩人是否將會破天荒合演舞台劇。
網民紛紛表示：好絕望
消息一出，網民都表示非常期待兩人的合作，有網民更留言表示「好絕望」，事因兩大才子的合作必定會引起「全城搶飛潮」，到時想睇都一票難求！
有機會游學修搭黃子華？
因為主辦單位還沒公佈海報中兩人的身份，有網民就搞笑留言認為疑似林海峰的背影更加似游學修。海報中的半鏟飛機頭又的確與游學修有四分似，大家又點睇呢？
黃子華早已劇透兩人會合作？
日前，黃子華在接受鄭如玲Do姐訪問時，曾被問到之後接下來的工作計劃，當時黃子華已經大賣關子露口風說：「有，仲係非常震撼，但係秘密，你信我，大家期待！」Do姐自然繼續追問：「電影？電視？舞台？返番去做棟篤笑？你哋上嚟唔放低少少，你咪旨意走，你又要講話好震撼，咩意思呢？」黃子華立即投降：「 OK，我講，佢嘅震撼性僅次於我復出做棟篤笑！」Do姐回覆說：「即係講咗啲乜嘢…咩係僅次於？幻想空間太大啦！」導演吳煒倫為黃子華打圓場：「起碼頭先佢嗰番說話，應該唔係棟篤笑先，其他幾個範疇，大家就估一估！」
常見問題
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