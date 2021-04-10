黃心穎、泥鯭約會被斷正！「安心偷食」2週年即情侶Tee放狗兼食Lunch
撰文：Lmc｜圖片：泥鯭＠Facebook、黃心穎＠IG｜編輯：海月
泥鯭、黃心穎在將軍澳南海濱長廊Frites餐廳食飯
黃心穎自車廂偷食許志安後，事業愛情一鋪清。泥鯭被影到多次與黃心穎出雙入對，又陪伴黃心穎帶唐狗睇獸醫，之後更結伴返香閨，不過二人仍然否認戀情。
情侶Tee 將軍澳南海濱長廊放閃
近日有人影到泥鯭和黃心穎在將軍澳南海濱長廊Frites餐廳食飯，更穿上情侶tee一齊放狗，拍拖斷正，二人更在餐廳戶外較開揚位置用膳，似乎沒有刻意避開人群。爆料人提到：「兩點半過咗食晏高峰時間，見到佢哋嗰陣差唔多食到一半。但戶外座位始終人來人往，見佢哋都唔敢太張揚，尤其心穎警覺性好高，佢哋打對坐，密密食，唔算多嘢講。」黃心穎不時分心照顧早前領養的黑唐狗，一邊食不忘一直拉住狗繩，以免狗仔走失，相當負責任。
二人同一口徑：冇回應
拍拖斷正後，傳媒問二人是否公開情侶關係？泥鯭回覆：「多謝關心，冇回應。」而黃心穎也一樣表示：「沒有回應、多謝關心， goodnight！」似乎早已有默契傾好如何回應。
泥鯭住油麻地600呎「居屋王」富榮花園
黃心穎形象插水，兩年沒工開零收入，但早前出售於17年買入啟德新盤天寰，持貨近4年賬面賺約145萬元。而泥鯭住油麻地600呎「居屋王」富榮花園，已升值至近千萬港元，也不愁生活。2017年，泥鯭向前女友求婚成功，但女方後來悔婚，二人最終分手收場，十分可惜。
重溫：【安心戀泥】黃心穎唔黐人夫改食「撻訂泥鯭」撚狗姣出新緋聞 （附網民抵死回應）
歲黃心穎被稱「姣穎」唔係無原因，前年4月爆出「安心偷食」事件轟動娛樂圈，12月返港後又夜蒲唱K識富二代，不過睇嚟都係人夫最得佢心，去年有傳媒見到佢同泥鯭孖咇買寵物用品，兩人似乎關係唔錯。幾張讀者報料相片又再觸發網民高度關注，更媒體命名為「安心戀泥」……
前年4月黃心穎、許志安的「安心偷食」事件轟動娛樂圈，許志安識做，事發後即開記招流淚道歉，姣穎無道歉之餘仲避走美國8個月，諗住香港人善忘有機會翻身，於12月14日返港在機場爆喊，點知網民都係唔受，TVB又唔敢俾Job佢，事業未精姣心又起，今次目標係樂隊RubberBand的鼓手泥鯭（黎萬宏）。
黃心穎與泥鯭早於2016年相識
在黃心穎的IG中，只能搵到一張兩人於2016年的大合照，當時黃心穎留言：
「即興九唔搭八組合，想聽嗎？成員包括：泥鯭 Rubberband，On仔 C AllStar，小胡 Yellow，心穎，King C AllStar #一齊jam歌好好玩。」
泥鯭在相中只佔據後面靠邊位置，不知兩人幾時變得friend過打band呢！
黃心穎與泥鯭齊逛寵物店買狗糧
話說黃心穎今早於IG張貼了一收養三隻唐狗的相片，之後旋即有傳媒發布讀者偷拍，指黃心穎同泥鯭一齊去咗寵物店，仲話佢哋一路行一路睇，交情匪淺有講有笑。報料人指開頭未能認出黃心穎，只認得出泥鯭，當中黃心穎仲一直用帶姣嘅聲線同泥鯭傾偈。報導所見黃心穎雖然有周圍觀望，可能擔心被人認出；但泥鯭就完全唔低調，明顯欠缺警愓。
姣婆遇著「失婚」男 一拍即合
有「翻版林海峰」之稱嘅泥鯭，2017年已經同圈外女友求婚成功，當時亦有喺社交媒體上放閃。有傳二人上年已結婚，但泥鯭在回應與黃心穎去街的傳聞時就向傳媒表示，二人去年已經分開，雖然騷過甜蜜鑽戒，但取後唔成婚！泥鯭更向傳媒表示，自己目前係單身。
兩個都單身，難怪一拍即合。
網民抵死回應：林狗終於同蔡一智喺埋一齊喇
心穎又同壞咗嘅人一齊
賓穎依種女人真係無得輸，臭曬個名，肯痴有波就永遠都唔愁，相比之下男方老鼠安就身敗名裂 咁既年紀唔洗旨意翻身
泥鯭成日畀人認錯做林狗
睇怕都米已成炊
釣泥鯭，定比泥鯭釣？
賓穎差佢老婆幾皮喎又黑又柒又似蔡一智
31歲黃心穎食完馬國明轉攻富二代圈 戒淫失敗「齊蔭轉運」博翻身
機關算盡的黃心穎，唔甘心安守本分，發毒誓亦當食生菜，「安心偷食」搞到事業形象插水潛逃美國八個月，上年12月厚顏回歸，現身機場谷盡眼淚扮可憐，更為求復出無所不用其極，向無綫高層發毒誓戒淫，希望公司網開一面再給予機會，不過桐油埕始終係裝桐油，恨鐵不成鋼，姣精好快打回原形，返港不久已不停在個人社交網姣出po，著睡衣短褲裝飾聖誕樹以至bra top趴地，一副戰鬥格懶理曾犯彌天大錯，繼續開心玩樂，姣婆更加守唔到寡，今個農曆年，黃心穎又重施故技，黐實一班由美國返港的朋友四出團拜出擊，入侵富二代圈子攻仔，姣出禍都未知驚死性不改！
撰文、圖片：東方新地
黃心穎向高層死𦧲 公司怕再出事唔肯派Job
偷食人夫許志安玩出火，姣精黃心穎事業形象一鋪清袋，東窗事發後即潛走美國，雖然外傳她改名轉行做金融，但實情對娛樂圈仍野心勃勃的她，一直等機會回歸，多得無綫開恩，幾部劇輪住重見天日，黃心穎便睇準時機在上年12月中返港，現身機場時谷盡眼淚扮可憐，但始終唔肯正面認錯，裝模作樣誠意欠奉終歸博唔到同情；為部署收復失地，更向無綫高層發毒誓承諾戒淫，強調日後會守婦道改過從良，並主動向無綫提出加簽合約，不過，隨住劇集《丫鬟大聯盟》收視不如理想，觀眾唔願睇佢，無綫方面亦未敢將姣精進一步放生。
怕咗黃心穎！免得再拖垮公司
據知情者透露：「為咗博翻身，心穎發毒誓話會改過，以後唔會再亂搞男女關係，又主動提出同公司加簽合約，講明以後聽晒公司話，希望公司再畀機會佢拍劇，不過偷食人夫咁大件事，無綫畀佢搞到雞毛鴨血，又點敢輕舉妄動，始終心穎形象差都怕畀佢再拖垮公司，而且佢兩套劇播出之後，個個都話唔願睇佢，就算佢係咁向高層死𦧲，根本到依 家公司都冇安排工作畀佢！」
自信爆棚懶理鬧爆
未能回歸幕前，但自信心爆棚的她，亦懶理觀眾鬧爆，繼續有好心情，發誓歸發誓，姣婆極速故態復萌，返港個多月，已不停在個人社交網姣出po，不但著住睡衣短褲裝飾聖誕樹，又著bra top趴地，就連避走美國八個月的寫意生活，亦唔怕曝光人前，po出留美期間穿著緊身露腰衫遊玩的照片表現風騷，厚顏超越想像。
返港唔黐家換髮型轉運
姣心穎回港時表示為陪伴家人，其實佢一個累全家，家人被牽連受盡惡評都要繼續力撐她，先係最大折磨，除了冬至全家上門陪她團圓，今年黃心穎踏入31歲，一家人更連走兩場陪她慶生。據知情者透露：「唔似得上年有安仔同馬明輪住陪佢過生日，搞人老公被千夫所指，就算以前班好姊妹同圈中朋友，都怕被歸納為同類人一早疏遠佢，咪以為佢會好孤單，心穎根本唔當一回事，返嚟香港仲去set頭扮靚，又信相士講換髮型轉運，仲話 31歲生日要搞大佢，屋企人先陪佢出去打邊爐，又約咗大班朋友陪佢唱K玩通宵，但事前佢經理人同屋企人勸佢多啲留喺屋企唔好周圍去，但佢成日嗌悶，屋企人輪住陪佢都唔夠，好快佢已經唔黐家，原來佢喺美國嗰幾個月，識咗班ABC朋友，呢排就成日約埋一齊出嚟玩！」