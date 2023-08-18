黃祥興宣布離巢TVB 遺憾未有機會上台講感言：多謝樂小姐，珍姐
黃祥興宣布離巢TVB 效力18年 遺憾未有機會上台說出感言
今日（8/18）黃祥興在社交網發文宣布正式離巢效力18年的TVB，並貼出一張站在TVB電視城門口的照片，他表示感激樂小姐和珍姐多年的栽培與照顧，又感謝台前幕後的同事及監制，他寫道：
眨下眼18年!
我成日希望有機會在台上講呢幾句由衷說話，不過相信現在只有喺我呢個平台講了！
好想多謝樂小姐，珍姐，多謝你們多年的栽培和照顧。
多謝台前幕後咁多位同事，好多謝用過我嘅監製，希望大家保持身體健康，繼續工作愉快！
我會畀心機行一條新路，相信有緣江湖再見👋🏼
After 18 years, it’s time to move on
黃祥興參加《香港先生選舉》入行僅兩年獲提名「飛躍男」
在法國長大的黃祥興於2005年參加《香港先生選舉》，雖然獲得「最突出表現組別大獎」，但卻被所屬「健力組」的鄭建樂打敗，三甲不入，不過及後獲無綫電視主動邀請簽約，跟一線花旦郭羨妮合演劇集《滙通天下》。他因其「半唐番」外型，甫出道就得到不少戲劇演出機會，比同屆香港先生冠軍高鈞賢還要多；其弟黃長發於《2006年度香港先生選舉》中取得冠軍。他加入娛樂圈僅兩年就獲提名2007年《第11屆萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」，並進入最後四強的名單，可惜之後都一直未有機會得獎。而未播出的《痞子無間道》將成為他的告別作。
黃祥興參加過《舞動奇蹟》因樂小姐錯失賺人仔機會
黃祥興於同年2007年亦獲得公司安排到內地參與《舞動奇蹟》，雖然贏面十分低，但當時他出盡全力日練夜練，甚至獲得湖南衛視高層賞識，他曾受訪時透露對方主動問他有無興趣一齊發展，當時他望一望身後的樂小姐，見到她擰頭然後話：「佢係我嘅」，黃祥興未有因錯失賺人仔機會而感到可惜，反而十分感謝樂小姐對他的重視。
型佬黃長興安於當配角 黃長興：做主角要犧牲好多家庭時間
黃長興既要拍劇，又要搞餐飲，太太Peggy剛誕下第二胎，都未能抽空照顧家庭，令他帶點愧疚。去年聖誕前夕，他的心情更矛盾，期待接到第四套劇，但又想與家人過聖誕新年。「有三個月我都忽略咗屋企人，夜晚好夜先返屋企，甚至半夜返，都想有個break陪佢，最後我冇收到新通告，可以放假一齊去玩。希望新一年好快有監製打俾我，『長興，可以開工喇！』咁就好開心喇。」
Stefan曾經一連拍攝三劇，安守本分做配角，在仔細老婆嫩的階段下，未上位一線都是一件好事。「做主角所花時間同精神，係好難照顧兩個小朋友，雖然有媽咪同工人姐姐喺度，但做一個主角要百分百投入角色。反而我依家嘅角色可以令我認真拍嘢，有事業又可以睇到小朋友成長。等佢哋大少少，希望我可以慢慢擔任重啲嘅角色。」
黃祥興曾改名黃致豪 60日地獄式操肌
黃祥興（曾改名黃致豪）坦言為了送給自己這份生日禮物，犧牲了不少東西：「我進入咗六十天嘅地獄式運動訓練，除咗做GYM、食營養餐，我仲要犧牲唔少同家人及朋友聚會嘅時間。我一向鍾意熱鬧，經常三五知己大吃大喝，操肌期間就要謝絕約會、食得清淡、滴酒不沾，點知偏偏撞正世界盃，晚晚睇波要忍口，真係苦上加苦！不過，就係要有呢份堅持，先可達成我嘅目標。」黃致豪不諱言一直有做gym 的習慣，但從來未嘗過「爆肌」滋味，於是找教練為自己打造一排「40歲朱古力」，當谷出完美body後，黃祥興拉大隊飛到泰國取景，記錄這個歷史時刻。
不過，黃致豪自爆當中出現小插曲：「由於操練太劇烈，中途試過整傷腰骨，喺最後階段又曬傷皮膚，心情大受影響，正想放棄泰國拍攝之行，但諗番過程幾艱辛都捱得過，冇理由最後一步行唔到，於是決心照飛。結果當看到影片出來嘅效果，就知道呢份生日禮物係何等珍貴、值得回味。」講到改名原因，黃長興接受傳媒訪問時透露，自己相信風水，早前更有人告知佢個名對健康不太好，而且是在10年後，他認為有小朋友，健康最重要，如改名能避凶，一改無妨！
黃祥興一家五口住千4呎相連單位
型佬黃祥興（原名黃長興）老婆在2020年1月誕下孻仔 Damien，一家五口現居於紅磡一個大型屋苑實用面積約1,400呎的相連單位，屋中既有供小朋友玩樂的 Playground，亦圍起了一個供大朋友打機用的角落，空間闊落又舒適，即使在疫情期間一家大細都要留家抗疫，亦不愁無娛樂節目！黃祥興出名係好老公兼好爸爸，與太太Peggy結婚將有10年，育有8歲的大女Paige、6歲的二仔Tristan，還有2020年出生的細仔Damien，雖然黃祥興自細在法國長大，但他指自己的父親是潮州人，家庭觀好重，所以他自己由細到大亦都好重視家庭。
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