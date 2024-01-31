黃聖依直播帶貨銷情極慘淡 170萬貨只賣出X單商家不滿報警！
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近年內地直播帶貨的風氣盛行，不少的商家都加入直播賣貨大軍，更會邀請藝人出鏡帶貨，希望令銷售額大增。早前40歲的內地女藝人黃聖依就在內地平台直播帶貨，不過黃聖依今次帶貨的效果不佳，銷情極慘淡，而該商家隨後更報警控告黃聖依……
黃聖依帶貨滑鐵盧
黃聖依早前孖影視業總裁老公楊子，齊齊現身網紅「表哥（覃進展）」的頻道做帶貨直播，趁農曆新年前直播賣臘肉。而商家對於黃聖依及楊子可謂信心十足，為2人準備了170萬的貨進行直播。不過今次黃聖依就慘遭滑鐵盧，直播期間僅賣出一單，只有大約100元的銷售額……
商家不滿1事憤怒報警
雖然直播帶貨的效果未如理想是無法控制的事情，但是商家最後選擇報警控告黃聖依。原來黃聖依被指在直播期間未有與臘肉一同出鏡，違反了合約內容。
據內地傳媒報道，該臘肉品牌的負責人將黃聖依夫婦寫進合約內，但直播期間2人並未與臘肉同框出鏡。加上直播帶貨的公司本來承諾有保底銷售額，因此認為對方未有履行合約，涉嫌合同詐騙，故最後選擇報警處理。不過黃聖依夫婦則表示未作出銷售量保底的承諾，亦已履行合約介紹了30件指定產品。
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撰文：東方新地圖片來源：黃聖依直播截圖、微博@黃聖依、網上圖片