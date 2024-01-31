黃聖依直播帶貨銷情極慘淡 170萬貨只賣出X單商家不滿報警！

近年內地直播帶貨的風氣盛行，不少的商家都加入直播賣貨大軍，更會邀請藝人出鏡帶貨，希望令銷售額大增。早前40歲的內地女藝人黃聖依就在內地平台直播帶貨，不過黃聖依今次帶貨的效果不佳，銷情極慘淡，而該商家隨後更報警控告黃聖依……