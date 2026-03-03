黎明新MV全AI製作 長髮型男主角似陳豪 網民：見唔到Leon「有啲失望」

天王黎明再次展現創新精神！Leon最新MV竟然全程採用AI技術製作，更找來一位長髮型男主角擔綱演出，網民一看即驚呼「似足陳豪」！不過當大家期待見到偶像真人出鏡時，卻發現整個MV都見唔到Leon本人，令一眾粉絲直呼「有啲失望」。面對網民反應，黎明更在社交平台幽默回應，表示男主角「真係不得了」，如果對方早出世20年前，自己「真係上唔到車」！