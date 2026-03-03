黎明新MV全AI製作 長髮型男主角似陳豪 網民：見唔到Leon「有啲失望」
黎明自嘲AI男主角太靚仔威脅地位
黎明在社交平台發文回應網民意見時，展現了一貫的幽默感。他表示：「今次MV男主角『真係不得了』，如果佢早出世廿年前我真係上唔到車，決定下次MV冇佢份。」這番自嘲式回應立即引起網民熱議，不少人都被Leon的幽默感逗樂。不過同時亦有粉絲在留言中表達真心話，希望偶像能夠親自出鏡拍攝MV，因為AI技術雖然驚艷，但始終無法取代真人的魅力和氣場。
粉絲集體喊話要見真人Leon
面對全AI製作的MV，粉絲們紛紛在社交平台留言表達內心想法。有網民直接向Leon喊話：「Leon，你一早就放棄佢吖嘛！我哋班fans只想見偶像一眼就多一眼，你都要與時並進唔好成日收埋自己啦 見你一面也好，緩我念掛」另一位粉絲則表示：「Leon早晨呀，我覺得你正過MV男主角多多聲喎，期待下次你親自上陣拍MV。」
獨立音樂人大讚Leon走在時代尖端
有獨立創作音樂人在留言中分享了自己的感受，表示作為一個沒有團隊、沒有靠山、也沒有製作公司的音樂人，只因為資金有限才去摸索AI技術來製作MV。該音樂人表示：「估唔到，Leon這樣頂尖的團隊也選擇嘗試AI風格，真的覺得Leon永遠走在時代尖端，給了我們這些獨立音樂人很大的啟發！」不過他同時強調，身為支持Leon多年的粉絲，內心最渴望的還是能見到Leon真人出鏡，因為AI雖然驚艷，但Leon的眼神和氣場是科技無法取代的。
網民發現MV細節聯想經典作品
細心的網民在觀看MV時發現了不少有趣細節，有人留言表示：「曲風好像《天地情緣》系列，看男主角的大衣裡藏著不同年代的電話，令我想起阿may了。」這個發現立即引起其他網民的共鳴和討論，大家紛紛重溫當年的經典作品，並對Leon在創作上的用心安排表示讚賞。MV中的這些細節設計，不僅展現了製作團隊的創意，更勾起了觀眾對過往經典的美好回憶。
黎明AI創作歷程回顧引發熱議
其實這並非黎明首次嘗試AI技術製作MV。早在2024年10月，Leon已經發布了全新廣東歌《七十二變》，該MV同樣採用全AI技術生成，當中更展示了多元宇宙不同版本的黎明。在《七十二變》MV中，黎明化身為多個經典角色，包括技安、湯漢斯、包租婆、斷水流大師兄、燈神和少年賭神等，其中「Leon版湯漢斯」和「年輕版黎小軍」更重現了經典電影《甜蜜蜜》的片段，讓人感受到濃濃的懷舊魅力。當時網友已經激讚：「黎明真係好正」、「Leon永遠走在最前」、「只可以講Leon永遠都比到人新鮮感」。
