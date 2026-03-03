黎明新MV全AI製作 長髮型男主角似陳豪 網民：見唔到Leon「有啲失望」

最新娛聞
東方新地

廣告

天王黎明再次展現創新精神！Leon最新MV竟然全程採用AI技術製作，更找來一位長髮型男主角擔綱演出，網民一看即驚呼「似足陳豪」！不過當大家期待見到偶像真人出鏡時，卻發現整個MV都見唔到Leon本人，令一眾粉絲直呼「有啲失望」。面對網民反應，黎明更在社交平台幽默回應，表示男主角「真係不得了」，如果對方早出世20年前，自己「真係上唔到車」！

黎明自嘲AI男主角太靚仔威脅地位

黎明在社交平台發文回應網民意見時，展現了一貫的幽默感。他表示：「今次MV男主角『真係不得了』，如果佢早出世廿年前我真係上唔到車，決定下次MV冇佢份。」這番自嘲式回應立即引起網民熱議，不少人都被Leon的幽默感逗樂。不過同時亦有粉絲在留言中表達真心話，希望偶像能夠親自出鏡拍攝MV，因為AI技術雖然驚艷，但始終無法取代真人的魅力和氣場。

粉絲集體喊話要見真人Leon

面對全AI製作的MV，粉絲們紛紛在社交平台留言表達內心想法。有網民直接向Leon喊話：「Leon，你一早就放棄佢吖嘛！我哋班fans只想見偶像一眼就多一眼，你都要與時並進唔好成日收埋自己啦 見你一面也好，緩我念掛」另一位粉絲則表示：「Leon早晨呀，我覺得你正過MV男主角多多聲喎，期待下次你親自上陣拍MV。」

獨立音樂人大讚Leon走在時代尖端

有獨立創作音樂人在留言中分享了自己的感受，表示作為一個沒有團隊、沒有靠山、也沒有製作公司的音樂人，只因為資金有限才去摸索AI技術來製作MV。該音樂人表示：「估唔到，Leon這樣頂尖的團隊也選擇嘗試AI風格，真的覺得Leon永遠走在時代尖端，給了我們這些獨立音樂人很大的啟發！」不過他同時強調，身為支持Leon多年的粉絲，內心最渴望的還是能見到Leon真人出鏡，因為AI雖然驚艷，但Leon的眼神和氣場是科技無法取代的。

網民發現MV細節聯想經典作品

細心的網民在觀看MV時發現了不少有趣細節，有人留言表示：「曲風好像《天地情緣》系列，看男主角的大衣裡藏著不同年代的電話，令我想起阿may了。」這個發現立即引起其他網民的共鳴和討論，大家紛紛重溫當年的經典作品，並對Leon在創作上的用心安排表示讚賞。MV中的這些細節設計，不僅展現了製作團隊的創意，更勾起了觀眾對過往經典的美好回憶。

黎明AI創作歷程回顧引發熱議

其實這並非黎明首次嘗試AI技術製作MV。早在2024年10月，Leon已經發布了全新廣東歌《七十二變》，該MV同樣採用全AI技術生成，當中更展示了多元宇宙不同版本的黎明。在《七十二變》MV中，黎明化身為多個經典角色，包括技安、湯漢斯、包租婆、斷水流大師兄、燈神和少年賭神等，其中「Leon版湯漢斯」和「年輕版黎小軍」更重現了經典電影《甜蜜蜜》的片段，讓人感受到濃濃的懷舊魅力。當時網友已經激讚：「黎明真係好正」、「Leon永遠走在最前」、「只可以講Leon永遠都比到人新鮮感」。

黎明 ai Leon最新MV竟然全程採用AI技術製作，更找來一位長髮型男主角擔綱演出！（圖片來源：A Music）
Leon最新MV竟然全程採用AI技術製作，更找來一位長髮型男主角擔綱演出！（圖片來源：A Music）
黎明 ai 黎明最新MV採用AI技術製作，長髮型男主角被網民指似陳豪（圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
黎明最新MV採用AI技術製作，長髮型男主角被網民指似陳豪（圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
黎明 ai 黎明在社交平台幽默回應網民意見，自嘲AI男主角太靚仔（圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
黎明在社交平台幽默回應網民意見，自嘲AI男主角太靚仔（圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
黎明 ai （圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
（圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
黎明 ai （圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
（圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
黎明 ai 這一幕一出，不少網民即時聯想到《天地情緣》，回憶殺瞬間湧現。（圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
這一幕一出，不少網民即時聯想到《天地情緣》，回憶殺瞬間湧現。（圖片來源：《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖）
黎明 ai 和記電訊嘅經典廣告系列，自1993年起一直延續至2005年，足足橫跨12年都由Leon擔任代言人，堪稱一代人的集體回憶。最為人津津樂道的，莫過於每一輯廣告都製作認真，用短短幾分鐘鋪陳出女主角「阿May」與Leon之間刻骨銘心、可歌可泣的愛情故事，情節完整得幾乎可以當成一齣迷你短劇細味欣賞。（圖片來源：《天地情緣》廣告）
和記電訊嘅經典廣告系列，自1993年起一直延續至2005年，足足橫跨12年都由Leon擔任代言人，堪稱一代人的集體回憶。最為人津津樂道的，莫過於每一輯廣告都製作認真，用短短幾分鐘鋪陳出女主角「阿May」與Leon之間刻骨銘心、可歌可泣的愛情故事，情節完整得幾乎可以當成一齣迷你短劇細味欣賞。（圖片來源：《天地情緣》廣告）

黎明《七十二變》MV驚喜登場 以AI變身9大經典角色

天王黎明嘅創意真係無窮無盡！黎明（Leon）前年突然發布了全新的廣東歌曲《七十二變》。這首歌的音樂錄影帶（MV）全部內容均採用AI技術生成，展示了黎明的創新精神。在MV中，黎明化身為多個經典和有趣的角色，包括技安、湯漢斯、包租婆、斷水流大師兄、燈神和少年賭神等。其中，「Leon版湯漢斯」和「年輕版黎小軍」更是重現了經典電影《甜蜜蜜》的片段，讓人感受到懷舊的魅力。Leon在社交平台上的發文也充滿了玩味和神祕感：「秋風起！巴B Q！咪著涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌 之 黑話題：『七十二變』」。

這首《七十二變》的歌詞是由《100毛》創辦人之一的林日曦填寫。黎明和林日曦的合作歷史悠久，他們曾於2016年和2017年合作拍攝咖啡品牌的廣告系列。此外，林日曦也曾在2022年為黎明創作了鼓勵香港人的歌曲《Good Luck》，以及同年推出的《一生幸福》。網友聽完呢首創意再加玩味十足嘅新歌，紛紛激讚：「黎明真係好正」、「Leon 永遠走在最前」、「有斷水流大師兄份」、「只可以講Leon 永遠都比到人新鮮感」、「永遠快人百步」

1.《功夫》包租婆

黎明 ai Leon版包租婆。（圖片來源：《七十二變》MV）
Leon版包租婆。（圖片來源：《七十二變》MV）

2.孫悟空

黎明 ai 悟空都有？！（圖片來源：《七十二變》MV）
悟空都有？！（圖片來源：《七十二變》MV）

3.高進扮高傲

黎明 ai Leon重現《少年賭神》高進扮高傲（圖片來源：《七十二變》MV）
Leon重現《少年賭神》高進扮高傲（圖片來源：《七十二變》MV）
黎明 ai 《少年賭神》高進扮高傲（圖片來源：《少年賭神》）
《少年賭神》高進扮高傲（圖片來源：《少年賭神》）

4.《破壞之王》斷水流大師兄

黎明 ai 仲扮埋斷水流大師兄。（圖片來源：《七十二變》MV）
仲扮埋斷水流大師兄。（圖片來源：《七十二變》MV）
黎明 ai 斷水流大師兄（圖片來源：《破壞之王》）
斷水流大師兄（圖片來源：《破壞之王》）

5.阿拉丁燈神

黎明 ai 變埋阿拉丁燈神。（圖片來源：《七十二變》MV）
變埋阿拉丁燈神。（圖片來源：《七十二變》MV）

6.《甜蜜蜜》黎小軍

黎明 ai （圖片來源：《七十二變》MV）
（圖片來源：《七十二變》MV）

7.《劫後重生》湯漢斯

黎明 ai 化身《劫後重生》湯漢斯！（圖片來源：《七十二變》MV）
化身《劫後重生》湯漢斯！（圖片來源：《七十二變》MV）

8.技安

黎明 ai 變成技安（圖片來源：《七十二變》MV）
變成技安（圖片來源：《七十二變》MV）

9.火影忍者鼬太知

黎明 ai 火影忍者鼬太知都出埋！（圖片來源：《七十二變》MV）
火影忍者鼬太知都出埋！（圖片來源：《七十二變》MV）

圖片來源：A Music、《共你趕到這班車就是傳奇》MV截圖、《天地情緣》廣告、《七十二變》MV、《少年賭神》、《破壞之王》資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 