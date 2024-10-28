盤點《黑色月光》10大必睇原因 復仇速度夠爽快 1點獲讚最有心思
1. 復仇速度爽快每隔兩集死一個仇家
復仇劇最棹忌劇情拖泥带水，網民一開始都擔心楊茜堯在《黑色月光》中一共有6大復仇對象，需要花劇情慢慢鋪排。但今次《黑色月光》並沒有此問題，反而由第5集開始，每隔兩集死一個仇家，內地網民都大讚劇情節奏睇得痛快！
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2. 主題清晰 以復仇為主線
《黑色月光》劇情講述楊茜堯和細妹被強姦，兩位兇手更獲富商爸爸蔣哲賢暗中收買人隱瞞真相，不但令兒子成功逃過法網，更反過來冤枉楊茜堯劇中爸爸，令其含冤坐牢，搞到楊茜堯一家家破人亡。強姦加家破人亡的劇情睇到觀眾咬牙切齒，比韓劇原版的校園欺凌看更加貼身。
3. 楊茜堯氣場強大「連眼神都有戲」
楊茜堯今次的角色由頭帶到落尾，非常考演技，加上角色層次豐富，亦正亦邪，為復仇上位不惜一切，網民都直指簡直超越《宮心計》的姚金鈴。不過視后楊茜堯氣場夠大，能夠駕馭角色，網民都留言大讚楊茜堯「連眼神都有戲」。
4. 郭鋒霸氣盡現
在久未有露面的老戲骨72歲郭鋒，今次憑《黑色月光》重返幕前，飾演林夏薇爺爺的郭鋒，網民們都表示相當驚喜。光憑預告片都感覺到郭鋒今次在《黑色月光》原聲演出更加有霸氣又有氣場！
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5. 舊人帶新人 18年前選角好有心思
在《黑色月光》中啟用了5位年輕演員葉蒨文、廖慧儀、區明妙、梁超怡和林俊其飾演各大主角的年輕版。其中葉蒨文飾演的「年輕版」楊卓娜最神似，而年青版「俊少」林俊其就撞樣王浩信，令人難以預測劇情走向，提高追看性。
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6. 場面華麗「復仇豪宅」面積近千呎
劇情中亦不乏華麗場面，每個場口都用心，絕不馬虎；尤其是林夏薇和蔣基俊的豪門婚禮場面盛大、有蔣祖曼客串出演行時裝Catwalk騷的場地，以及楊茜堯劇中所入住「復仇豪宅」都面積近千呎，裝修輝煌，絕不寒酸。
7. 配角表現突出個個有發揮
劇中亦有不少配角表現突出，其中包括慘被過橋抽板的鄭啟泰、楊茜堯公關團隊幾位下屬羅孝勇、王嘉慧，網民認為兩位下屬的表現並不輸 《新聞女王》「文家軍」。此外，在劇中與王浩信出相入對的黃建東戲份生鬼亮眼，網民就紛紛猜測是否隱藏基情彩蛋，但一日未到結局依然末有分曉。
8. 林夏薇目不暇給
林夏薇著白色性感低胸睡衣以騎乘姿勢色誘老公馬志威的場面在預告中亦是焦點之一，被馬志威推開後，更見到林夏薇坐在床上的正面Deep V性感造型，非常誘人！
9. 黃翠如久休復出演技有進步
黃翠如在2021年拍完《七公主》之後，事隔3年再拍劇，在《黑色月光》中飾演被強姦的受害者，不少網民都大讚黃翠如演技有進步，重演《使徒行者2》崩潰式演技，令觀眾我見猶憐。
10. 主題曲有格調
《黑色月光》令人關注的主題曲《月光》曲風獨特，歌詞並不是一貫的廣東話或普通話，而是以1922年瑞典詩人伊迪特·索德格朗（Edith Södergran）的詩歌普上歌曲，詩歌來自瑞典詩人晚年作品，內容帶有濃厚的死亡色彩，主唱歌手是「金伯利·費思」，目前未知真正身份，至於歌詞的中文翻譯有不同版本，歌詞意思內容如下：
死去的一切奇妙無比
而難以言述
一片枯葉、一具死屍
一輪圓月。
所有花兒都知道一個秘密
森林妥善保存這秘密，
月亮環繞我們族類的圓缺循環
是一條通往死亡之路。
月亮紡織自己的奇妙之網，
為花朵所喜愛，
月亮紡織的童話故事
環繞所有生靈。
月亮的鐮刀把花朵割下
於晚秋之夜，
所有花朵在無盡的等待中
渴望月亮之吻。
至於《黑色月亮》片尾曲《黯月》的普通話版本，歌手身份亦隨片尾字幕揭曉，原來片尾曲係由戴祖儀主唱，歌詞和試聽版亦已出現於串流平台！