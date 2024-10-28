盤點《黑色月光》10大必睇原因 復仇速度夠爽快 1點獲讚最有心思

TVB台慶劇《黑色月光》於10月28日正式播出，楊茜堯、王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜等主演，由題材開始到選角，再到劇情編排，每一部分都獲內地網民激讚，以下就為大家盤點《黑色月光》10大必睇原因！

