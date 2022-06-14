開電視黑金風暴｜35歲Aka趙慧珊獲監製加戲再扮清純學生妹 獲讚零違和感
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由林峯、周秀娜及黃浩然主演的中港警匪劇《黑金風暴》，即將自6月13日（星期一）晚上9時30分在香港開電視開播，其中前女子組合Super Girls成員Aka（趙慧珊），將會繼早前的網劇《胎鏡》後，再次以清純學生Look亮相！雖然Aka已經年屆35歲，但一臉童顏的她照樣獲網友大讚零違和感！
《黑金風暴》Aka趙慧珊 處女拍電視劇
今年是Aka（趙慧珊）入行10周年，女團出身的她首次挑戰拍劇，在《黑金風暴》中飾演ICAC助理調查主任Fiona，是黃浩然的下屬，有不少動作戲，仲要揸真槍上陣，她直言一打上癮，有意向打女發展！在劇中她還獲監製加戲，會化身學生妹做臥底查案，雖然已35歲，但著上一身校服Look兼紮起馬尾辮的Aka，仍獲網友大讚充滿青春少女感！
三台同時段劇鬥
香港開電視的《黑金風暴》將會與ViuTV的《冥冥之中》及TVB的《十八年後的終極告白2.0》同時段播出，大打對台！其中《黑金風暴》除了有主角林峯、周秀娜、黃浩然、連詩雅、李璨琛、吳岱融、麥長青等主演外，還有熊黛林、吳啟華、郭政鴻、林韋辰及高鈞賢等客串演出。
35歲Aka演學生零違和感
Aka早前也曾在網劇《胎鏡》中扮演學生妹，劇中她飾演一名欺凌者，在學校內不斷向弱小施予不同程度的欺壓。不過穿起校服演學生的Aka的確睇落後生咗20年！做學生可以話係零違和感，果然係童顏代表！
《胎鏡》中的Aka：
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常見問題
《黑金風暴》Aka飾演咩角色？
Aka首次挑戰拍劇，在《黑金風暴》中飾演ICAC助理調查主任，仲會化身學生妹做臥底查案⋯⋯詳情請看
香港開電視將播那兩套雙線劇？
《黑金風暴》於6月13日晚8時半開播，而另一套由周柏豪和胡杏兒主演的回歸劇⋯⋯詳情請看