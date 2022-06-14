開電視黑金風暴｜35歲Aka趙慧珊獲監製加戲再扮清純學生妹 獲讚零違和感

由林峯、周秀娜及黃浩然主演的中港警匪劇《黑金風暴》，即將自6月13日（星期一）晚上9時30分在香港開電視開播，其中前女子組合Super Girls成員Aka（趙慧珊），將會繼早前的網劇《胎鏡》後，再次以清純學生Look亮相！雖然Aka已經年屆35歲，但一臉童顏的她照樣獲網友大讚零違和感！