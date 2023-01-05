193 造型師

193獲力捧搞造型師真人騷 記招拉埋[email protected]落水鬥「巨龍」

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繼MIRROR全面復工之後，ViuTV亦力捧與MIRROR同期出道的ERROR，令ERROR的工作浪接浪。ViuTV早前又宣佈將會舉行新的選秀節目《Fashion Killer （原名：造型師大賽）》，由有自家時裝品牌的193（郭嘉駿）擔任主持，節目落實於下周一（1月9日）22:30首播，主持仲有MIRROR成員「大表哥」邱士縉女朋友李炘頤（Alina）。

193 造型師 獲力捧的193與MIRROR成員「大表哥」邱士縉女友Alina主持新節目。
獲力捧的193與MIRROR成員「大表哥」邱士縉女友Alina主持新節目。（圖片來源：ViuTV）

193Alina記者會造勢拉埋Stanley落水

《Fashion Killer》招募最強造型師，來一場時裝界大比試。節目首播在即，ViuTV今日特意舉行記者會，邀得節目主持193和Alina為節目宣傳造勢。193繼續發揮搞笑本色，好彩「大表嫂」Alina招架得住，Alina指有啲驚193，指他有啲惡，193即說：「我對你超溫柔喎！」提到是否因大表哥的關係而唔敢對Alina惡？193搞笑說：「你知Stanley幾大隻啦，佢搵個胸夾爆我個頭點算！」Alina：「我好想俾佢試下！」問Alina係咪試過，可能調返轉夾大表哥？193即說：「冇可能！因為Stanley好正經。」

193 造型師 Stanley與女友Alina非常甜蜜。
Stanley與女友Alina非常甜蜜。（圖片來源：Alina IG）

193九龍灣金剛棒vsStanley馬鞍山巨龍

193說：「Stanley身形着咩都OK！佢唔着最OK！」Alina即爆料：「好似多咗個腩！」問193覺得自己唔着OK啲定Stanley唔着OK啲？193越講越露骨：「我覺得Stanley唔着上半身OK，我唔着下半身OK！」Alina即幫男友說話：「佢係馬鞍山巨龍喎！」193激動表示：「佢自稱之嘛，我都係九龍灣金剛棒啦！」193今個月14日33歲生日：「難得而家賺到少少錢，可以請屋企人去旅行！」

193 造型師 193怕Stanley以巨胸夾他的頭。
193怕Stanley以巨胸夾他的頭。（圖片來源：《iSwim 》劇照）

參賽者千奇百趣

記者會上，部份參加者以出位造型亮相，為觀眾介紹身上精心配搭的穿搭，193和Alina更一起選出當日最佳造型。

193 造型師 193指參賽者次次都紫色出場，令人留深刻印象。
193指參賽者次次都紫色出場，令人留深刻印象。（圖片來源：ViuTV）
193 造型師 爛牛紅呔當fashion？
爛牛紅呔當fashion？（圖片來源：ViuTV）
193 造型師 蛋糕裙似做婚禮姊妹多啲！
蛋糕裙似做婚禮姊妹多啲！（圖片來源：ViuTV）
193 造型師 MK look!
MK look!（圖片來源：ViuTV）
193 造型師 中性打扮妖咗啲！
中性打扮妖咗啲！（圖片來源：ViuTV）
193 造型師 參賽者大合照！
參賽者大合照！（圖片來源：ViuTV）

193擔任新節目《造型師大賽》主持

近日獲專注力捧的ERROR又有新節目，繼4子一同主持的《尾二一屆口罩小姐》之後，193將會擔任新節目《造型師大賽》的主持。有「九龍灣時裝之鬼」之稱的193在入行前曾經做過時裝買手，入行後又創立了自家時裝品牌「LILABOC」，可見他對時裝有一定的認識。

至於參賽者方面，參加者的經驗不拘，背景、職業不限，只要是熱愛時裝就可以參加。冠軍更會獲得與不同藝人合作的機會，透過節目正式加入造型師行業。

（圖片來源：ViuTV）

193 造型師 ERROR ERROR成員工作浪接浪，ViuTV早前又宣佈將會舉行新的選秀節目《造型師大賽》，更表示將會由有自家時裝品牌的193郭嘉駿）擔任主持。
ERROR成員工作浪接浪，ViuTV早前又宣佈將會舉行新的選秀節目《造型師大賽》，更表示將會由有自家時裝品牌的193（郭嘉駿）擔任主持。（圖片來源：[email protected]
193 造型師 ERROR 有「九龍灣時裝之鬼」之稱的193將會擔任新節目《造型師大賽》的主持
有「九龍灣時裝之鬼」之稱的193將會擔任新節目《造型師大賽》的主持（圖片來源：[email protected]

網民紛紛讚好 召喚許廷鏗造型師參賽

《造型師大賽》節目消息一傳出，網民都一致認為香港一直缺乏時裝節目，加上ViuTV的女子組合COLLAR多次被指造型炒車，可以借呢次機會「換曬ViuTV的造型師」。此外，有網民留言召喚前排鬧出滿城風雨的許廷鏗造型師參賽，表示「睇好佢會拎冠軍」。

193 造型師 193 ERROR 網民召喚早前「撞衫風波」的許廷鏗參加《造型師大賽》
網民召喚早前「撞衫風波」的許廷鏗參加《造型師大賽》（圖片來源：[email protected]
193 造型師 193 ERROR 網民都十分支持ViuTV將推出的新節目《造型師大賽》
網民都十分支持ViuTV將推出的新節目《造型師大賽》（圖片來源：[email protected]
193 造型師 193 ERROR 有網民表示希望呢個節目可以直接換走ViuTV原有的造型師團隊
有網民表示希望呢個節目可以直接換走ViuTV原有的造型師團隊（圖片來源：[email protected]

193 Alina搞笑對話！

193自家時裝店靈感來自經典電影

193郭嘉駿在在2019年創立個人時裝品牌「LILABOC」，店名靈感來自湯漢斯主演的《阿甘正傳》中的名句「Life is like a box of chocolates」，而logo圖像靈感都是源自電影經典海報。193入行前曾從事時裝工作，是一名時裝買手。

193 造型師 193自家品牌出過Tee、口罩等。
193自家品牌出過Tee、口罩等。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193 造型師 193設計的自家品牌圖像「火柴人」，靈感都係來自電影《阿甘正傳》。
193設計的自家品牌圖像「火柴人」，靈感都係來自電影《阿甘正傳》。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）

因為搵唔到食放棄夢想

193在節目中透露其實夢想是當甲一籃球員，但英國讀書畢業回港後便取消念頭，因為「讀完書返嚟之後好現實，覺得打波搵唔到食，所以放棄咗﹗」

193 造型師 193中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊。
193中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：IG＠deniskwok193）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]許廷鏗 Alfred Hui、[email protected] Show Must Go On

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