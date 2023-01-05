193獲力捧搞造型師真人騷 記招拉埋[email protected]落水鬥「巨龍」
193Alina記者會造勢拉埋Stanley落水
《Fashion Killer》招募最強造型師，來一場時裝界大比試。節目首播在即，ViuTV今日特意舉行記者會，邀得節目主持193和Alina為節目宣傳造勢。193繼續發揮搞笑本色，好彩「大表嫂」Alina招架得住，Alina指有啲驚193，指他有啲惡，193即說：「我對你超溫柔喎！」提到是否因大表哥的關係而唔敢對Alina惡？193搞笑說：「你知Stanley幾大隻啦，佢搵個胸夾爆我個頭點算！」Alina：「我好想俾佢試下！」問Alina係咪試過，可能調返轉夾大表哥？193即說：「冇可能！因為Stanley好正經。」
193九龍灣金剛棒vsStanley馬鞍山巨龍
193說：「Stanley身形着咩都OK！佢唔着最OK！」Alina即爆料：「好似多咗個腩！」問193覺得自己唔着OK啲定Stanley唔着OK啲？193越講越露骨：「我覺得Stanley唔着上半身OK，我唔着下半身OK！」Alina即幫男友說話：「佢係馬鞍山巨龍喎！」193激動表示：「佢自稱之嘛，我都係九龍灣金剛棒啦！」193今個月14日33歲生日：「難得而家賺到少少錢，可以請屋企人去旅行！」
參賽者千奇百趣
記者會上，部份參加者以出位造型亮相，為觀眾介紹身上精心配搭的穿搭，193和Alina更一起選出當日最佳造型。
193擔任新節目《造型師大賽》主持
近日獲專注力捧的ERROR又有新節目，繼4子一同主持的《尾二一屆口罩小姐》之後，193將會擔任新節目《造型師大賽》的主持。有「九龍灣時裝之鬼」之稱的193在入行前曾經做過時裝買手，入行後又創立了自家時裝品牌「LILABOC」，可見他對時裝有一定的認識。
至於參賽者方面，參加者的經驗不拘，背景、職業不限，只要是熱愛時裝就可以參加。冠軍更會獲得與不同藝人合作的機會，透過節目正式加入造型師行業。
（圖片來源：ViuTV）
網民紛紛讚好 召喚許廷鏗造型師參賽
《造型師大賽》節目消息一傳出，網民都一致認為香港一直缺乏時裝節目，加上ViuTV的女子組合COLLAR多次被指造型炒車，可以借呢次機會「換曬ViuTV的造型師」。此外，有網民留言召喚前排鬧出滿城風雨的許廷鏗造型師參賽，表示「睇好佢會拎冠軍」。
193 Alina搞笑對話！
193自家時裝店靈感來自經典電影
193郭嘉駿在在2019年創立個人時裝品牌「LILABOC」，店名靈感來自湯漢斯主演的《阿甘正傳》中的名句「Life is like a box of chocolates」，而logo圖像靈感都是源自電影經典海報。193入行前曾從事時裝工作，是一名時裝買手。
因為搵唔到食放棄夢想
193在節目中透露其實夢想是當甲一籃球員，但英國讀書畢業回港後便取消念頭，因為「讀完書返嚟之後好現實，覺得打波搵唔到食，所以放棄咗﹗」
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