繼MIRROR全面復工之後，ViuTV亦力捧與MIRROR同期出道的ERROR，令ERROR的工作浪接浪。ViuTV早前又宣佈將會舉行新的選秀節目《Fashion Killer （原名：造型師大賽）》，由有自家時裝品牌的193（郭嘉駿）擔任主持，節目落實於下周一（1月9日）22:30首播，主持仲有MIRROR成員「大表哥」邱士縉女朋友李炘頤（Alina）。