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[email protected]心理學家上身教Dee哥面對負評 能醫不自醫崩潰爆喊：我過得好辛苦！

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撰文：東方新地

ERROR成員193（郭嘉駿）的口頭禪是「知我咩料啦？」193予人感覺一向敢言，永遠自信爆棚﹗卻被隊友Dee哥（何啟華）一句篤中「其實佢好自卑」，最近接連發生波鞋事件及網店遭客人公審等不利新聞，193不堪負評，壓力爆煲﹗日前193本欲拍片展示輔導Dee哥如何面對負評，反被觸及痛處，當場爆喊，要Dee哥反過來安慰﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]截圖

[email protected]郭嘉駿心理學家上身教Dee哥面對負評

[email protected](郭嘉駿）在英國大學修讀心理學，心理學家上身，拍片為患有「太過在意小眾comment綜合症」的Dee哥@ERROR（何啟華）診症，片段之初，193教Dee哥克服面對負評時，多次聲稱自己唔在乎負評，點知真．心理學家Natalie出現，問193在輔導Dee哥時有冇身同感受？193被刺中要害，當場失控爆喊…

193@ERROR（郭嘉駿）心理學家上身，對住Dee哥（何啟華）話自己是專門輔導心理有問題的人。（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
[email protected]（郭嘉駿）心理學家上身，對住Dee哥（何啟華）話自己是專門輔導心理有問題的人。（圖片來源：[email protected]截圖）
Dee哥提到負評時話：「啲人同我素未謀面，無緣無故問候晒我祖宗十八代﹗」（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
Dee哥提到負評時話：「啲人同我素未謀面，無緣無故問候晒我祖宗十八代﹗」（圖片來源：[email protected]截圖）

193能醫不自醫

193郭嘉駿輔導Dee哥時指對方太在意網上評論，Dee哥稱只是留意，193一再強調已唔care外界的評論：「如果我當初太在意別人評論，我唔會亂講嘢，唔會將真實諗法講出嚟，就唔會有今日咁多人follow我哋，唔會咁多人翻睇ERROR啲舊片﹗」其後193請Dee哥將負評逐一讀去學懂勇於面對，193強調自己已克服面對負評，故以過來人身份去幫助Dee哥。

193話想輔導Dee哥面對負評，因為自己是過來人唔想身邊人受負評影響到﹗（圖片來源：）
193話想輔導Dee哥如何面對負評，因為自己是過來人唔想身邊人受負評影響到﹗（圖片來源：[email protected]截圖）

193被真心理學家追問是否選擇逃避？

真．心理學家Natalie出現問193在輔導Dee哥時有否身在感受？ 193話自己曾經好在意網上評論，後來成功跳出評論的世界， Natalie追問是真的唔在意還是選擇逃避？ 193就話：「我唔睇咪唔在意囉，咪活得開心囉﹗自己過得開心咪得囉﹗所以我戒咗睇網上評論﹗」

Natalie請193睇一段片然後講出自己感受，原來是播出193《全民造星》時的片段，193突然收起笑容：「又播呢啲片？仆街喇﹗」跟住一面睇一面流淚，Natalie問193眼淚為誰而流？ 193就話：「每次聽呢首歌《我的快樂時代》就提醒自己，迷失嘅時都會聽呢首歌﹗」

193翻看《全民造星》時唱《我的快樂時代》時，即場爆喊﹗（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
193翻看《全民造星》時唱《我的快樂時代》時，即場爆喊﹗（圖片來源：[email protected]截圖）
193話迷失時會聽呢首歌去鼓勵自己，愈講愈激動﹗（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
193話迷失時會聽呢首歌去鼓勵自己，愈講愈激動﹗（圖片來源：[email protected]截圖）

193崩潰喊爆：啲人話因為寸隔籬台先紅，完全抺煞付出嘅努力﹗

193講到呢度開始爆喊：「呢幾年…真係…好辛苦…唔易過，好辛苦，見到當初自己乜都唔識，做乜都被人批評，到依家我以為自己都…可以，回顧當初，依家已經係另一個我，唔係當初嘅我﹗好似最近我哋去紅館做嘉賓，覺得自己唱得唔錯，同以前唔同，但人哋一句說話抹煞所有付出嘅努力，人哋會話『你都係因為一句寸咗隔籬台就紅咗，佢哋抺煞咗我呢三年嚟嘅努力，繼續好多人話我唔識唱歌、唔識跳舞，都冇努力過』，所以我先唔想睇呢啲評論，因為我知自己裡面係點，所以我都想身邊嘅人唔好咁介意負評，唔好被影響到﹗」

193話「過得好辛苦，過得唔容易﹗」（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
193話呢幾年「過得好辛苦，過得唔容易﹗」（圖片來源：[email protected]截圖）

Dee哥衝去安慰193

Dee哥一直在另一間房睇住，見到193情緒大爆發就話：「呢啲就係佢（193）嘅精神壓力，其實佢比我更在意評論，佢好易喊嘅，我諗對佢嚟講係好難適應，呢個娛樂圈生活節奏，我要反治癒佢﹗」跟住衝出去搵193﹗

（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
Dee哥暖男上身，反治癒193﹗（圖片來源：[email protected]截圖）

193喊到決堤 Dee哥抱緊呵番

Dee哥搭住在我膊頭安慰：「我第一日認識嘅郭嘉駿，已經唔係今日嘅郭嘉駿，你係一個更加好嘅郭嘉駿，呢個就係你，好兄弟﹗」隨即攬實193，193眼淚如決堤一樣一發不可收拾﹗

（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
Dee哥攬實193話：「好兄弟﹗」（圖片來源：[email protected]截圖）
193話自己感到好辛苦，但回想又覺值得，因為有好多粉絲一直支持自己，193：「總會有啲人會同你分享喜悅，我會去諗呢啲囉﹗（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
（圖片來源：[email protected]截圖）

Dee哥：佢心底裡好自卑﹗

Dee哥又話193其實是：「佢係一個著咗成年人盔甲嘅17歲男孩，上去戰場打仗一樣﹗佢心底裡係有一種自卑，因為佢睇到我哋ERROR、 MIRROR每一個人有自己唔同才華，佢知自己冇，佢呢種壓力收喺心底蘊釀﹗但我同佢相處咗呢幾年，佢唔單止令自己變好，都有令我變得更好，我哋四個人（ERROR）互相影響﹗」

Dee哥話193表面好強大好硬淨，內心其實好自卑﹗（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
Dee哥話193表面好強大好硬淨，內心其實好自卑﹗（圖片來源：[email protected]截圖）
Dee哥話193係「一個著咗成年人盔甲嘅17歲男孩去戰場打仗」。（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
Dee哥話193係「一個著咗成年人盔甲嘅17歲男孩去戰場打仗」。（圖片來源：[email protected]截圖）

193曾想尋求心理輔導

193話曾經有諗過要接受心理輔導，但又覺得自己可以解決到就算數，193話：「但呢幾個月好多事變得太快，所以都好唔適應，我唔可以滿足所有人，但過到自己個標準咪得，因為要過到自己，咁我已經滿足﹗」193話自己雖然感到好辛苦，但是覺得值得，因為有好多粉絲一直支持自己，193話：「總會有啲人會同你分享喜悅，我會去諗呢啲囉﹗而唔去睇負評﹗」

（圖片來源：ACCO@YouTube截圖）
193稱已經戒掉睇網上評語的習慣。（圖片來源：[email protected]截圖）

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