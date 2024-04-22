51歲戴耀明煉成鋼條型身材！半裸騷肌晒成果 全為1個原因去健身
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TVB金牌綠葉戴耀明過去曾參演過無數劇集，去年年底更拿到服務無綫30年的紀念金牌，他的最新作品有《痞子殿下》、《美麗戰場》、《新四十二章》、《智能愛人》等，而早前戴耀明在《愛回家之開心速遞》中扮演《新聞女王》裡的飛爺一角也相當神似，一經播出便引起網民熱議！
51歲戴耀明煉成鋼條型身材
不過在TVB經常演出「傻更更」角色的戴耀明近年卻因cos一日漫角色而爆紅，即同樣以「光頭」示人的一拳超人！昨日（20日），他在社交平台激罕裸露上半身大騷手臂線條，令網民眼前一亮，雖然胸肌有待繼續操練，但目前鋼條型的肌肉身材更加與一拳超人似樣！戴耀明也有留言為自己打氣：「大叔，努力吧，不能放棄，加油」，並帶上「一拳超人」的tag配合主題！
戴耀明受訪時透露開始健身的契機是源於在網上不時見到殘障人士做gym的影片，當下看完後深受感動，希望51歲的自己也能迎來新改變。於是自去年底，戴耀明趁在橫店拍攝新劇《巾幗梟雄之懸崖》的休息間隙開始健身，他還期待自己有朝一日可以到「荷李活」出演「一拳超人」這個自己最喜歡的動漫角色。
戴耀明：目標有陣時雖然很遠
戴耀明表示：「目標有陣時雖然很遠，但你嘗試朝著這個目標去出發，過程也是值得回憶的」，他也有激勵自己，雖然已到大叔之年，就算做到「一拳超人」也是「大叔版一拳超人」，更別說衝去「荷李活」做戲，但做人做事都不能輕言放棄，慢慢從細節做起就好，畢竟未來總是掌握在自己手裡的！於是戴耀明便抱著「阿Q精神」，開始朝「一拳超人」的鋼條型身形進發，而在這幾個月的「蛻變之旅」中，他也自覺享受。
圖片來源：戴耀明IG