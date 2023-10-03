眾星齊玩90年代AI照 試盡唔同風格連性別都可以換 張張都有驚喜

近日IG紛紛被一眾「90年代AI畢業照」洗版，該風潮是繼早前韓式證件相後再次爆紅的AI合成照片。香港也有不少藝人都有份玩，包括KOL霍哥、李幸倪、倪晨曦、郭珮文、陳欣妍等，而且一組照片更有不同風格去展現出用家的樣子，其融合度亦相當之高。現時為大家整合90年代AI畢業照App推介，內文附上簡單3個步驟即可製作90年代美式AI畢業照！