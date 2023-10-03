眾星齊玩90年代AI照 試盡唔同風格連性別都可以換 張張都有驚喜
Dee@ERROR都唔執輸玩埋一份
ERROR成員阿Dee都喺IG Po出呢一系列嘅AI照片，佢寫道：「AI都知我係全民造星74號參賽者，呢堆AI相要鬥快俾錢整都CLS。」唔少網呢睇完輯相都頂唔順，留言講：「見到第一張，嚇親，尾二嗰張⋯⋯好在唔係食緊飯睇手機」、「你係唯一一個AI重差過真人的，我見個個AI都好靚」
女神林宣妤激有仙氣！
現年27歲的女神都跟緊潮流，用AI整完嘅相之後激有復古美女Feel，仲好有仙氣！
鄭融真人靚過AI相
現年38歲的鄭融玩完似足外國人，不過網民睇完就話真人靚好多！
「金髮蔡思貝」Juliana優點盡失 網民好失望
落選港姐有「金髮蔡思貝」之稱的Juliana郭珮文玩埋一份，相中嘅佢雖然好靚女，但佢嘅超吸睛身形就冇晒，令到網民好失望。
36歲倪晨曦秒變Angelababy
36歲的倪晨曦本身就係一位仙女級女神，但玩完後網民竟然話激似Angelababy。
3個步驟秒速學識90年代AI學生照
90年代AI畢業照丨製作步驟1：
前往App Store / Google Store 搜尋Epik，便會出現「EPIK – AI編輯照片」的App，其App為免費下載。
90年代AI畢業照丨製作步驟2：
開啟Epik，在首頁位置便會見到大大隻「Travel back to the 90s with AI Yearbook」的字眼，點擊進去便有「立即使用」的字眼。
90年代AI畢業照丨製作步驟3：
上載8-12張自拍照（不遮蓋臉部任何位置，並且為近鏡為主的照片」。然後選擇性別及AI生成時間，分別有「標準」及「快速」，價格為HKD$32和$48。等待時長分別為24小時及2小時，最後便能生成60張不同風格的AI學生照了！
而Epik亦有解釋指，因為生成AI Yearbook需要大量成本，所以該項AI生成服務為收費，但為求用家都能享受服務，所以只收取較為低價的價錢。
90年代AI畢業照丨範例 — 試當真都有玩：
游學修變樣笑爆網民
游學修整完之後大家都認佢唔到咁，網民表示：「修哥原來好適合做黑人」、「向黑人方向發展應該有一番作為」、「變咗吳卓羲」。
蘇致豪激似黃心穎
蘇致豪呢一輯相系列嘅第一張畀網民話似黃心穎。
許賢撞樣亞視一姐阿儀
許賢嘅AI相斷估佢都冇諗過竟然畀大批網民話撞樣「亞視一姐」阿儀。
同場加映 Jay Fung超青春舊照
Jay Fung亦加入了AI相的大軍，只是他卻反其道而行，又搞笑道：「人哋post AI我都想post AI，但算吧啦……我拎啲新嘢比你哋睇！」，並附上了三張自己的超青春舊照！
睇返韓式AI大頭照App推介
除了美式AI學生照App外，早前也掀起了一股「韓系AI大頭貼」熱潮，讓人不用到韓國也能輕鬆拍出高質感的證件照！即睇詳情！
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韓式AI大頭照App推介丨1. SNOW (AI Profile)
「AI Profile」是韓國美顏拍照App「Snow」推出的新軟體，因為生成出來的韓系大頭照質感很好，近期成為社交平台的熱門話題。使用者只需上傳20張自拍照，讓AI運算製作出30張不同髮型、姿勢的個人形象照。生成出來的照片質感很好，尤其是放大後仍然能看見光影細節，五官合成比例也相當優秀。
「AI Profile」的功能目前需要付費使用，價格大概在150元左右，生成的照片風格偏向於韓系，缺點是風格選擇比較有限。雖然製作出來的照片可能會有點像小說的封面人物，但可以在修圖軟體中進行微調，讓照片更真實。
韓式AI大頭照App推介丨2. Line
通訊軟體「Line」也推出了 AI 大頭照和虛擬人像功能。使用者只需點擊個人頭像，在「個人檔案工作室」選擇「AI肖像」或「AI自拍」，操作方式和「AI Profile」相似，但生成的照片風格更傾向於甜美日系風格，相對簡約乾淨。不過，目前這些功能也是需要付費的。與此同時，「Line」與「AI Profile」一樣都需要更新才能使用。使用者可以依照自己的喜好，選擇使用哪一個軟體，生成屬於自己的韓系大頭照。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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