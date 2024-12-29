網民用AI惡搞港版《復仇者聯盟》 星級卡士零違和感獲網民激讚
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近期網民都喜歡用AI改圖，日前用AI改完《魷魚遊戲2》香港版卡士之後，近日又有網民用AI惡搞港版《復仇者聯盟》，不過今次AI選角夠厲害，網民都大讚零違和感！
網民用AI惡搞港版《復仇者聯盟》
網民在社交平台上傳一連串用AI惡搞的《復仇者聯盟》港版選角，其中多位主角都獲網民大讚夠神似，非常適合相關角色，例如有甄子丹做黑豹、洪金寶做Hulk、古天樂做Thanos、鄭伊健做「冬日戰士」Winter Soldier、舒淇做女巫Wanda和周潤發飾演神盾局局長Fury。
網民提出比AI更好選角：冇徐錦江好唔合理！
不過其中亦有不少網民認為有唔合格的選角，譬如AI就推薦用金城武做雷神，不過網民就紛紛留言抗議指：「雷神不應該是徐錦江的嗎？金城武不適合啦」、「徐錦江企喺Chris Hemsworth隔籬簡直係孖生兄弟」、「冇徐錦江好唔合理」等。
AI亦推薦周星馳飾演Loki，但網民就認為謝霆鋒更加合適。最為離譜的是AI竟然冇搵Eric Kwok做Iron Man，反而推薦劉德華做，搞到網民都「起哄」：「錯曬啦，一定係eric kwok」、「點解會唔係Eric Kwok」、「一定係Eric Kwok la 最似」等。
網民AI改圖出最強卡士港版《魷魚遊戲2》
12月26日風靡全球的Netflix劇集《魷魚遊戲2》正式上架，劇集未上架之前已經惹來大批網民熱烈討論。日前有網民用AI改圖出香港版的《魷魚遊戲》卡士，一班巨星齊齊「穿上」經典綠色運動服，包括有鄭秀文、謝霆鋒、王菲、周潤發、郭富城、劉德華、古天樂等電影界巨星；至於TVB方面亦有馬國明、黃宗澤和陳豪等人。網民都大讚如果此卡士拍《魷魚遊戲》，一定收視、口碑大賣！
圖片來源：Facebook@HKFeel、Facebook@Leo Ball、Facebook@90年代回憶 (新版)