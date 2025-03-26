Perplexity新廣告恥笑Google AI 李政宰演出生鬼好睇過《魷魚遊戲》
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AI搜索引擎 Perplexity 最近推出了一隻超吸睛的新廣告，並請來《魷魚遊戲》男神李政宰擔任主角，廣告中更多個場面寸爆Google AI ，非常爆笑！
Perplexity新廣告笑爆Google AI
Perplexity近日推出了一支全新廣告，邀請《魷魚遊戲》男神李政宰擔任主角。廣告中，李政宰被困在一間密室，必須憑藉機智回答一連串問題才能脫困。一開始，他試圖用手機尋找答案，輸入「Poogle」時卻只得到冗長的回應，毫無幫助。隨後，他轉而使用Perplexity，瞬間獲得精準解答，成功解決問題！
「膠水PIZZA」抽水抽到盡
去年，Google AI曾鬧出一個大笑話。當時有網民問如何讓芝士黏在披薩上，結果Google AI竟回覆：「在醬汁裡加入1/8杯埃爾默膠水，就能讓芝士黏住披薩！」這荒唐建議一度引發爭議。
今次Perplexity當然不放過機會，在新廣告中狠狠「抽水」。當李政宰面對相同問題時，Perplexity迅速回答：「使用新鮮、低水分的馬蘇里拉芝士就夠了。」最後還補上一句：「千萬別加膠水」，認真抽水抽到盡！
李政宰演出生鬼好睇過《魷魚遊戲》
李政宰今次在Perplexity廣告的演出夠曬生鬼， 表情演技全部到位，不少網民都留言大讚好睇過《魷魚遊戲》，仲話果然係亞洲首位艾美獎視帝。
圖片來源：[email protected]、網上圖片、資料或影片來源：原文刊於新假期