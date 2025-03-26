Perplexity新廣告恥笑Google AI 李政宰演出生鬼好睇過《魷魚遊戲》

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AI搜索引擎 Perplexity 最近推出了一隻超吸睛的新廣告，並請來《魷魚遊戲》男神李政宰擔任主角，廣告中更多個場面寸爆Google AI ，非常爆笑！

Perplexity新廣告笑爆Google AI

Perplexity近日推出了一支全新廣告，邀請《魷魚遊戲》男神李政宰擔任主角。廣告中，李政宰被困在一間密室，必須憑藉機智回答一連串問題才能脫困。一開始，他試圖用手機尋找答案，輸入「Poogle」時卻只得到冗長的回應，毫無幫助。隨後，他轉而使用Perplexity，瞬間獲得精準解答，成功解決問題！

李政宰 Perplexity最新廣告有《魷魚遊戲》的李政宰主演。（圖片來源：IG@perplexity.ai）
Perplexity最新廣告有《魷魚遊戲》的李政宰主演。（圖片來源：[email protected]
李政宰 李政宰在廣告中被困在密室中答問題！（圖片來源：IG@perplexity.ai）
李政宰在廣告中被困在密室中答問題！（圖片來源：[email protected]
李政宰 一開始用「Poogle」找答案...（圖片來源：IG@perplexity.ai）
一開始用「Poogle」找答案…（圖片來源：[email protected]
李政宰 但就只得長篇大論的答案..（圖片來源：IG@perplexity.ai）
但就只得長篇大論的答案..（圖片來源：[email protected]

「膠水PIZZA」抽水抽到盡

去年，Google AI曾鬧出一個大笑話。當時有網民問如何讓芝士黏在披薩上，結果Google AI竟回覆：「在醬汁裡加入1/8杯埃爾默膠水，就能讓芝士黏住披薩！」這荒唐建議一度引發爭議。

今次Perplexity當然不放過機會，在新廣告中狠狠「抽水」。當李政宰面對相同問題時，Perplexity迅速回答：「使用新鮮、低水分的馬蘇里拉芝士就夠了。」最後還補上一句：「千萬別加膠水」，認真抽水抽到盡！

李政宰 Google AI去年曾經建議網民將膠水放在Pizza上。（圖片來源：網上圖片）
Google AI去年曾經建議網民將膠水放在Pizza上。（圖片來源：網上圖片）
李政宰 今次廣告都問相同問題！（圖片來源：IG@perplexity.ai）
今次廣告都問相同問題！（圖片來源：[email protected]
李政宰 Perplexity成功俾出正確答案，最後仲加句「唔好加膠水！」（圖片來源：IG@perplexity.ai）
Perplexity成功俾出正確答案，最後仲加句「唔好加膠水！」（圖片來源：[email protected]
李政宰 李政宰收到正確答案後嘅表情十分生鬼！（圖片來源：IG@perplexity.ai）
李政宰收到正確答案後嘅表情十分生鬼！（圖片來源：[email protected]

李政宰演出生鬼好睇過《魷魚遊戲》

李政宰今次在Perplexity廣告的演出夠曬生鬼， 表情演技全部到位，不少網民都留言大讚好睇過《魷魚遊戲》，仲話果然係亞洲首位艾美獎視帝

李政宰 李政宰演出夠生動，網民都話呢個廣告好好睇！（圖片來源：IG@perplexity.ai）
李政宰演出夠生動，網民都話呢個廣告好好睇！（圖片來源：[email protected]

圖片來源：[email protected]、網上圖片、資料或影片來源：原文刊於新假期

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