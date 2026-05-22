TVB揭秘AI拍片術！《刑偵12》變電影感 《父親節》AI劉丹整喊全網
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AI將會取代人類創意？TVB創意部門（CID）最近就以兩部風格迥異的得獎宣傳片，完美示範如何利用AI「賦能」而非「取代」創作！從勇奪國際金獎、充滿懸疑感的《刑偵 12》宣傳片，到溫情感人、以「AI劉丹」催淚的《2025 父親節》短片，都展現了科技與美學的驚人結合。究竟AI如何將靜態相片變成電影級畫面，甚至創造出能感動人心的虛擬角色？
AI賦能影像創作 放大美學唔係取代創意
在現今短影音與社交媒體主導的時代，影像製作對速度和視覺效果的要求愈來愈高。TVB的創意影像部（CID）正是在此背景下取得突破，團隊將多年累積的美學觸覺與創作經驗，與高速發展的AI生成技術、動態化技術等靈活結合。這證明了AI並非創意的敵人，反而能在美學層次、畫面張力、製作效率及傳播力上，進一步提升作品的質素，將人類的創意無限放大。
《刑偵12》實例 AI將靜態相變電影級動感
勇奪金獎的《刑偵 12》宣傳片就是一個絕佳例子。團隊在不影響原有創作方向的前提下，巧妙運用AI技術，將一系列靜態的演員宣傳照，轉化為充滿動感和情緒張力的影像。原本靜止的人物彷彿活了過來，眼神流露複雜情緒，大大增強了故事的敘事效果。這種做法不僅有效縮短製作周期、減省成本，更成功打造出具備電影感和網絡傳播潛力的宣傳內容，效果令人驚艷。
《父親節》AI劉丹登場 貓咪神態逼真勁催淚
另一部風格截然不同的《2025 父親節》宣傳片，則展示了AI在情感表達上的強大潛力。短片以「AI劉丹」和可愛貓咪為主角，講述一段關於親情與思念的暖心故事。其技術突破在於，團隊利用AI影像生成及模型訓練技術，以觀眾熟悉的「丹爺」劉丹外貌為基礎，建構出一個既有熟悉感又能傳遞細膩情感的AI角色。同時，片中貓咪的動作與神態也經由AI生成，效果逼真生動，成功觸動觀眾共鳴，賺人熱淚。
網民驚訝AI技術：「估唔到丹爺都可以AI」
這兩部作品在網上引發熱烈討論，網民對AI技術的多元應用感到非常驚訝。留言紛紛表示：「《刑偵12》個promo型到爆，《父親節》就睇到眼濕濕，原來都係AI幫手？好勁！」、「AI劉丹！估唔到丹爺都可以AI，個樣仲要好自然。」、「隻貓仔啲表情好真實，完全睇唔出係AI整，科技真係好得人驚。」、「呢個方向啱啦，用科技去做好啲嘅嘢，唔係取代人，係幫人做得更好。」、「一個懸疑一個溫情，證明AI咩風格都handle到，期待TVB之後更多作品！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期