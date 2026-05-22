TVB揭秘AI拍片術！《刑偵12》變電影感 《父親節》AI劉丹整喊全網

AI將會取代人類創意？TVB創意部門（CID）最近就以兩部風格迥異的得獎宣傳片，完美示範如何利用AI「賦能」而非「取代」創作！從勇奪國際金獎、充滿懸疑感的《刑偵 12》宣傳片，到溫情感人、以「AI劉丹」催淚的《2025 父親節》短片，都展現了科技與美學的驚人結合。究竟AI如何將靜態相片變成電影級畫面，甚至創造出能感動人心的虛擬角色？