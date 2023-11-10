AKA趙慧珊｜身高年齡IG前度介紹！坤哥結婚前舊情人？
AKA趙慧珊介紹＋IG
趙慧珊1987年2月25日生於澳門，現為香港歌手、演員及畫家。早年就讀於油麻地天主教小學及真光女書院。後升讀香港專上學院，學成平面設計文憑。雖然身高1米7，但體重只得104磅，而且小腿纖幼，經常被網友形容為「筷子腳」
2008年投身樂壇，初以組合Super Girls出道。2012年該女子團正式成立。2019年轉以個人身分發展音樂事業。作品內容涵蓋情歌及快歌，亦有參與作曲填詞。在個人發展初期曾感冒導致喪失聲音，經治療後復原。趙慧珊精通多項樂器如鋼琴、結他。舞藝修養扎實，曾赴韓研習K-Pop舞。於MV展現舞技。長期練習唱跳，令表現力兼備。
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AKA趙慧珊出演《35+LOVE》：透露5年冇拍拖
在《35+LOVE》中，Aka女士與區顯揚先生(綽號阿B)於當地一家甜品舖進行約會。兩人在對話間顯示情調融洽。Aka大讚對方具備「反差萌」魅力，對他表現出好感。
約會中阿B詢問Aka過往戀情。Aka坦承自己曾有過六段感情經歷。當對方問及自己上次交往已有幾時，Aka傾吐自白:「好耐喇，幾年，對上一個都已經4、5年喇。」
AKA趙慧珊前度：網民推測為吳業坤（坤哥）
她坦承多年來無意展開新戀情，原因是尚未從前段關係中釋懷，她表示:「我覺得我一直都係未放得低我之前嗰段關係，可能自己有一份執着喺裏面。)她表述需要以「年」為單位來走出一段深入的感情。
當阿B問她是否會等時，Aka搖頭說:「等唔到呀。」，不少網民推斷Aka口中的「等唔到」前度極可能就是現已婚的吳業坤。Aka於2012年在一慈善活動上結識當時年齡較她少3歲、事業仍在起步階段的吳業坤，隨後展開地下戀情。但由於兩人重視事業,僅交往半年便分手。當時有傳聞，女方不滿對方經濟狀況，亦有人說男方始終未能忠於女友。分手後吳業坤曾表示「沒錢就沒有選擇的餘地」，令Aka被貼上「拜金女」的標籤。
AKA趙慧珊泳裝出鏡MV
Aka趙慧珊34歲時正須為新歌錄製音樂視頻。由於無法即時減掉多餘脂肪，再加上需要穿著泳衣出鏡，內心壓力大增。
幸得導演以鏡頭移動及構圖等技巧，妥善遮掩Aka認為不完美之處。雖身體形象壓力影響情緒，Aka仍以唇型和舞蹈完美詮釋歌曲。最終新歌音樂視頻如期完成。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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