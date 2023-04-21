22歲Baby梓搞到霍哥中病毒 要用一張相誠心道歉
Baby梓與霍哥合照再受關注
去年「Baby梓」曾現身《戀講嘢》自爆被中學同學單戀超過10年（詳見下文），又曾推出2023水著年曆，都略有關注，最近不但分享了新一批泳照，又同微辣霍哥親近合照，霍哥更抵死地栽走自己半邊臉：「我發現咗一件事，合照嘅時候，只要影唔哂男人個頭，成件事就會變得好不妙⋯⋯」
霍哥同Baby梓合作 拒絕「拍左先算，剪左先算」
原來霍哥近日同「Baby梓」合作拍攝「世界大愛」系列影片，霍哥更率先po咗張心口相，叫大家估吓係邊個？引起不少網民好奇！
隨後霍哥就公布答案，指心口主人就係「Baby梓」，並表示：
「本來今日約咗拍世界大愛，一堆戶外活動咁樣，
但係天公不造美，超大霧陰天，影出嚟既畫面好唔理想，
我地決定熄機，唔拍左先算，唔剪左先算，
擇日再戰，拍到佢靚靚先出片。
#發神經 #世界大愛 #超級陰天」
Baby梓向霍哥誠心道歉：對唔住，令你發燒
但到第二日霍哥就自爆發燒發到39.5度：「燒多半度就可以燒壞腦啦！」引來「Baby梓」在IG限時動態中「自首」說：「對唔住，霍哥，我傳染咗病毒畀你，令你發燒，我誠心道歉！」而配圖則是一張「Baby梓」穿著透視內褲配黑色Bra的性感靚相！
新相曝光：
阿梓 baby g IG 圖集 IG: kaikai_babyg 有過8萬fans
遊走元朗飲食Volg
女子組合OSIDORI
阿梓來自女子組合OSIDORI，青春，少女，戀愛掛帥。去年仲推出過廣東歌MV：
OSIDORI 《Love Me Love Me》feat.Hinry 劉卓軒｜女子組合
現身《戀講嘢》自爆被單戀！真實樣貌原來係咁？！
自揭被神秘人單戀10年 私約見面結果好失望！
21歲阿梓在《戀講嘢》節目中分享自己的戀愛經歷，原來她在讀書時期曾經遇上一個「神秘單戀王」，多年來經常透過私訊（IG: kaikai_babyg）對阿梓噓寒問暖表示關心，卻從未展示過真身，由中三開始持續10年的單戀，令到阿梓感到好迷茫，對方甚至講明「我唔想畀你知（我係邊個），你知道我喺你身邊就OK」，但這位神秘單戀男又試過寄相畀阿梓，卻只是嘴以下的半身照，神秘的身份令到193以及一班女主持熱烈討論男方的心態和目的！
阿梓神秘中一跑步相
其實最初阿梓「認識」這位網友的初時亦不以為然，純粹只是覺得對方是痴戀自己的人，定時定候就會在IG給阿梓傳訊息甚至示愛的過客。可是有一次她竟然獲對方分享了一張阿梓中一時期的跑步照，阿梓才驚覺原來「神秘網友」一直都她的身邊，最誇一次係：「有一日我唔開心，由班房跑出去，落咗樓，跟住返到屋企嘅時候，就收到佢私訊我，問我今日做咩喊，做咩唔開心！」及後193和幾位女主持亦立即偵探上身，估可能係同班同學、類班同學、校工、老師等等，但由於一直都未知對方身份，只係一味靠估。
阿梓懷疑對方是宅男 屢次求見面不遂
雖然阿梓與神秘網民的「友情」建立了十年，但由於阿梓一直找到到「誰是真兇」，所以她一直都想邀約對方見面。她透露曾經接近成功約到一次，但礙於疫情關係而約會亦不了了之！今次阿梓到《戀講嘢》做嘉賓，亦向該名神秘網友呼籲，希望可以認認真真見一次面，一睹對方廬山真面目還個心願，不過女主持就表示未必能夠成功，因為始終二人已經維持這樣的溝通長達10年，估計對方亦不想破壞此關係，難保可一不可再。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！