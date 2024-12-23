《中年好聲音3》Catry李創偉背景起底 《男神廚房》被伍詠薇生擒
《中年好聲音3》李創偉5燈晉級 車婉婉大讚漲卜卜
李創偉早在2021年就曾在TVB亮相，當時由鄭裕玲、王菀之在2021主持的《男神廚房》有他作為其中一位男神展示廚藝，向來喜歡小鮮肉的伍詠薇，現身節目時就馬上看中Catry 李創偉與他貼身大玩煮飯仔，令人看得熱血沸騰！
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伍詠薇生擒男神Catry 貼身大玩煮飯仔
《男神廚房》來到最後一星期就邀請了伍允龍、張馳豪、林德信及李創偉四位型男大展廚藝，而伍詠薇及名模周汶錡則作嘉賓， 親嚐美食評分。本集主題為炮製「雞鴨鵝」菜式時，身為雞檔兒子的Catry在斬鴨環節手起刀落，令伍姑娘相當嗒糖。
李創偉斬雞了得 伍姑娘心心眼示好
不過Catry雖然斬功了得，但是廚藝方面則有代改善，因此Catry就誠邀伍姑娘貼身玩煮飯仔，令伍姑娘相當冧，務求加加分！在試食期間，Catry更邀請伍姑娘熱舞，伍姑娘期間不停投懷送抱，更現高潮眼，看來相當高興！
李創偉Catry 熱愛跳舞 創立Studio做老闆
Catry外表有型高大，原來平時喜愛跳舞，雖然是修讀時裝設計出身，但是自覺性格好動不愛文職，所以決定教跳舞並開學校做老闆。Catry 由18歲學跳舞學Jazz，大約跳舞15年，畢業後有師姐問他有沒有興趣教跳舞，因此正式展開教跳舞生涯。
李創偉2011年參加《亞洲星光大道4》天然靚樣曝光
同樣是2021年 ，Catry參加ViuTV《阿女又戀嚟》節目，其中一名女參加者Cathy的媽媽媚姨曾在節目中大膽問Catry「整容貴唔貴」，而Catry亦否認並指全部都是真，直指沒有整容。不過Catry五官立體的樣貌的確令人懷疑，翻看2011年時Catry曾參加《亞洲星光大道4跳舞吧！》，跳舞片段中的Catry眉清目秀，樣貌跟現在差距不算太大，看來傳聞不攻自破。
《阿女又戀嚟》討論度高 自爆男性戀成亮點
在節目中，4位單身女子分別各與2名男子約會，而Catry則與Cathy配對，Cathy因觀看Catry IG後不禁懷疑其取向，於是想在節目中大膽詢問其事。不過Cathy遲遲未問，最後Catry竟主動向Cathy表明一切，自爆自己曾是一名男性戀者，與男生拍過拖，對於Catry主動自爆男性戀一事獲網民大讚誠實有擔當，令人氣再次急升。
另外，《阿女又戀嚟》亦曾被質疑有劇本，而Catry就表示Dating、天才表演每樣細節都是自己諗，跟著自己性格去做，絕對是真情流露。同時，Catry亦在節目中認識一班好朋友，相信是參加這次節目中最寶貴的事。