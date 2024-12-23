《中年好聲音3》Catry李創偉背景起底 《男神廚房》被伍詠薇生擒

《中年好聲音3》最新一集男神 Catry 李創偉爆肌演唱發全場尖叫！唱跳滿分得到5燈的李創偉今年39歲，其實入行已經超過10年，每次演出都曾經引起不少討論，無論亞視出道、ViuTV戀愛綜藝，入行多年以來外型不斷進化！最出位當然係《男神廚房》與伍詠薇的肉緊互動！

