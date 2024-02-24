34歲林芊妤日本雪地挑戰零下十幾度做瑜伽操 網民卻狠批多此一舉

近年社交媒體上掀起一股在雪地中性感打卡的熱潮，許多藝人和網紅都紛紛挑戰在寒冷的冰天雪地中，僅著比堅尼或泳衣、甚至內衣上陣！現年34歲，向來身材體態堪稱完美的林芊妤（Coffee），是瑜伽教練及運動服品牌創辦人，日前她在社交平台上分享了她的極限運動新體驗，在雪地中僅穿著背心瑜珈服，讓粉絲們大開眼界！