34歲林芊妤日本雪地挑戰零下十幾度做瑜伽操 網民卻狠批多此一舉
Coffee雪地挑戰瑜伽操
近年來，Coffee不僅是一位瑜珈教學影片的YouTuber，更發展自家瑜珈服品牌。她向來予人感覺充滿正能量，吸引了不少粉絲，在KOL界人氣相當不錯。而這次，Coffee一家三口來到日本知名的滑雪勝地—二世古旅行。Coffee除了享受了滑雪的樂趣，日前更分享一段短片，她在零下十幾度的雪地中，只穿著一身瑜伽服，在雪地上進行瑜珈有氧操。
Coffee紅色瑜伽衫下的暖流
穿著鮮紅色瑜伽衫褲的Coffee，在雪地中做起了有氧操。她表示，雖然外界溫度極低，但運動僅僅4分鐘，她的身體就已經產生了足夠的熱量，讓她感到溫暖，完全不覺得寒冷。這種在極端環境下的運動，不僅考驗著身體的極限，也展現了她對於運動的熱愛和堅持。
Coffee：室內外有溫差更自由不受限
Coffee透露，原本她是在室內進行運動的，但因為感到室內溫度過高，才決定走到戶外進行鍛煉。這樣的選擇不僅讓她能夠享受自然的清新空氣，也讓她的運動更加自由不受限。在這片雪白的世界中，Coffee的瑜伽動作更顯得格外鮮明和生動。
Coffee表示滑雪與瑜珈一動一靜需找平衡點
這次的日本二世古之旅，對Coffee來說是一次全新的挑戰。滑雪與瑜伽，一個是速度與激情，一個則是靜心與平衡。在這兩者之間找到平衡點，不僅是對技巧的挑戰，更是對心態的磨練。Coffee的這次冒險，無疑給了許多尋求生活新鮮感的香港人一個全新的運動靈感。
網民批評「多此一舉」Coffee高EQ回應：謝謝你意見
不過，留言區有網民批評：「沒有必要這樣穿在室外做暖身運動，多此一舉」，Coffee就回應：「剛剛跑完步所以還好」。另外，有人直言：「覺得你太Over及非常Show Off身材到討厭」，Coffee就表示：「其實喜不喜歡一個人真的很主觀，而且每個人的看法也可以很不一樣，謝謝你曾經喜歡過我，但我也不會改變我自己去形合所有人喔，因為我的人生由我去決定呀～謝謝你的意見」。
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