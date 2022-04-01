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神級剪片惡搞COLLAR新MV變天線得得B 網民極欣賞：好睇過原版

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正所謂高手在民間，剪片界高手最近發現COLLAR的新歌《Never-never Land》的MV同《天線得得B》極為相似，更將它剪輯成「天線得得B版MV」，Collar成員紛紛讚好！

COLLAR《Never-never Land》的封面圖。
女團COLLAR出道以來都備受矚目，新歌《Never-never Land》的封面，早前被指抄襲另一女團After Class於去年11月推出的《要為今日回憶》，惹來兩幫粉絲紛爭，一眾「前夫」直言無視就是最佳的處理方法。（圖片來源：網上圖片）
COLLAR 《Never-never Land》被指抄襲After Class的《要為今日回憶》，是否似到似抄襲，大家自行評論。
《Never-never Land》被聲夢粉絲指抄襲After Class的《要為今日回憶》。（圖片來源：網上圖片）

COLLAR似天線得得B？神級剪接師出手

近日就有粉絲發現，Collar新歌《Never-never Land》MV似足卡通片的天線得得B的劇情，更剪輯了一條天線得得B版的《Never-never Land》MV，其相似度接近100%，網友笑指：「原來係抄佢地！」，甚至「好睇過Collar嘅MV」！

COLLAR 網友發現《Never-never Land》的MV似足卡通片的天線得得B的劇情。
網友發現《Never-never Land》的MV似足卡通片的天線得得B的劇情。（圖片來源：[email protected]_memes）

即睇睇部分極相似截圖：

COLLAR Fans笑稱天線得得B版MV好睇過原裝MV！
COLLAR Fans笑稱天線得得B版MV好睇過原裝MV！（圖片來源：網上圖片）

即睇神級剪接師作品：

COLLAR唔介意 大讚剪接師好勁

雖然COLLAR由女團變成天線得得B，不過女團成員未有嬲嬲，反而留言力讚，當中芯駖、So Ching留言嗌「正」之餘，Gao更大讚對方「你好勁」，Ivy So就留下笑到喊的Emoji，一啲都唔介意被網民指「抄襲」天線得得B，相當玩得！

COLLAR不單止不介意，芯駖、So Ching、Gao、Ivy So都留言力讚！
COLLAR不單止不介意，芯駖、So Ching、Gao、Ivy So都留言力讚！（圖片來源：[email protected]_memes）

睇返個原版：

真係返唔到轉頭！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_memes影片來源：[email protected]_memes、YouTube《Never-never Land》MV

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