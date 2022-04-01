神級剪片惡搞COLLAR新MV變天線得得B 網民極欣賞：好睇過原版
正所謂高手在民間，剪片界高手最近發現COLLAR的新歌《Never-never Land》的MV同《天線得得B》極為相似，更將它剪輯成「天線得得B版MV」，Collar成員紛紛讚好！
COLLAR似天線得得B？神級剪接師出手
近日就有粉絲發現，Collar新歌《Never-never Land》MV似足卡通片的天線得得B的劇情，更剪輯了一條天線得得B版的《Never-never Land》MV，其相似度接近100%，網友笑指：「原來係抄佢地！」，甚至「好睇過Collar嘅MV」！
即睇睇部分極相似截圖：
即睇神級剪接師作品：
COLLAR唔介意 大讚剪接師好勁
雖然COLLAR由女團變成天線得得B，不過女團成員未有嬲嬲，反而留言力讚，當中芯駖、So Ching留言嗌「正」之餘，Gao更大讚對方「你好勁」，Ivy So就留下笑到喊的Emoji，一啲都唔介意被網民指「抄襲」天線得得B，相當玩得！
睇返個原版：
真係返唔到轉頭！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_memes影片來源：[email protected]_memes、YouTube《Never-never Land》MV
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